Daedalic Entertainment kündigt in den nächsten Wochen 6 neue Titel an

Wie der deutsche Entwickler Daedalic Entertainment verkündete, will man in den kommenden Wochen eine Ankündigungsoffensive starten und das bisher „größte Spiele-Line-Up aller Zeiten“ präsentieren. Den Anfang machen sechs neue Spiele, die unterschiedlichste Genres „vom rundenbasierten RPG über Rogue-like und Survival-MMO bis hin zum klassischen Adventure“ abdecken sollen. Weitere Titel sollen zudem im Laufe des Jahres angekündigt werden. Insgesamt sind bis Ende des Jahres 30 Veröffentlichungen geplant. Seitens Carsten Fichtelmann, CEO und Gründer von Daedalic Entertainment, heißt es dazu:

2019 wird das ökonomisch erfolgreichste Jahr der Studiogeschichte, mit dem abwechslungsreichsten und größten Portfolio, das wir je hatten – mit Abstand. Dabei blicken wir weiter nach vorne und diversifizieren unser Line-Up mit qualitativ hochwertigen Titeln aus den verschiedensten Genres. Dabei spreche ich nicht nur von unserer Publishing-Sparte: Wir haben Eigenentwicklungen auf AAA-Niveau in der Pipeline, bei denen nicht nur unsere Fans und die deutsche Gamesbranche staunen werden. Auch darüber hinaus werden wir mit diesen IPs Wellen schlagen.

Zukünftige Titel sollen zudem laut Daedalic langfristig unterstützt werden. Man habe die Entwicklung des „Games-as-a-Service“-Models aufmerksam verfolgt und ein Großteil der neuen Spiele sei dafür wie geschaffen. Die Spieler sollen so über einen längeren Zeitraum qualitativ hochwertige Inhalte für ihre Spiele geboten bekommen. Die Adventure-Fans sollen ebenfalls weiterhin mit neuen Spielen versorgt werden.„Adventures waren schon immer ein Grundpfeiler unseres Erfolgs. Unsere Community darf sich dieses Jahr darauf freuen, dass einige unserer beliebtesten und kultigsten Titel auf neuen Plattformen verfügbar werden“, so Fichtelmann.

Die Deponia-Reihe soll noch dieses Jahr komplett für Konsolen verfügbar werden. Den Anfang machte Ende vergangenen Monats Goodbye Deponia (Testnote: 9.5), das am 29. Januar 2019 für die Xbox One und die PS4 erschien. Noch diesen Monat soll zudem der VR-Psychothriller Intruders - Hide and Seek als erster neuer Publishing-Titel für Sonys Playstation VR erscheinen.