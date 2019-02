Gamer-Klischees bei MDR Sputnik: "Süchtig und nicht so sozial"

Teaserbild: pixabay.com

Am 1. Februar veröffentlichte das „Team Raimund“ vom Radiosender MDR Sputnik einen Podcast mit dem Titel „Games: Je tödlicher, desto erfolgreicher“. Auf Facebook zitiert MDR Sputnik den Moderator Raimund Fichtenberger mit „Bei Assassin's Creed werde ich zum 1005-fachen Mörder.“

Gleich zum Start des Podcasts stellte Fichtenberger die These auf, dass Frauen gerade das Töten in Videospielen als häufigsten Kritikpunkt sehen. Moderatorin Saskia hat hierzu eine ganz eigene Theorie: „Es ist nicht so unbeliebt, wenn man tötet, sondern alle Hardcore-Gamer, die ich kenne, verbringen ihre ganze Freizeit damit, sind einfach süchtig danach und sind dementsprechend auch nicht so sozial.“ Raimund wirft ein, dass Gamer auch die ganze Zeit mit Tod konfrontiert sind, woraufhin sie feststellt: „Dementsprechend sehen die auch aus.“

Im Folgenden referierte Dr. Miriam Schreiter-Deike von der TU Chemnitz über das Thema ihrer Abschlussarbeit: Faszination vom Tod in Computerspielen. Die Erkenntnisse aus ihren Ausführungen brachten Moderator Fichtenberger zu dem Schluss, dass er sich nicht mehr „ganz so krank vorkommt“, wenn er Spiele wie Assassin‘s Creed spielt.

Am 5. Februar legte der Radiosender nach und führt als Beleg für die Behauptung, gewaltvolle Spiele würden sich besser verkaufen, die fünf meistverkauften Spiele an. Allen voran Spiele wie FIFA 19 auf dem 1. Platz und Mario Kart 8 Deluxe auf dem 3. Platz, die ohne Altersbegrenzung gespielt werden dürfen. Die 20 meistverkauften Spielen 2018 zeigen ein noch deutlicheres Bild: Gerade einmal sieben Spiele haben eine Alterseinschränkung von 16 oder höher von der USK erhalten. Neun Spiele haben keine Alterseinschränkung oder sind ab sechs Jahren freigegeben. Die verbleibenden vier Spiele können ab zwölf Jahren gespielt werden. Die These „je tödlicher, desto erfolgreicher“ reduziert Spiele auf die enthaltende Gewalt, obwohl Top-Titel in 2018 wie Red Dead Redemption 2, God of War und Far Cry 5 nicht aufgrund von tödlichen Szenen, sondern der Atmosphäre und der Story von Spielern so geliebt werden. Auch Spiele wie Call of Duty - Black Ops 4 und Battlefield V legen ihren Fokus auf die Multiplayer-Elemente und den Wettkampfgedanken statt auf das bloße Töten.

Auch Aspekte wie die Verbreitung auf verschiedenen Plattformen und Konsolen betrachtet MDR Sputnik nicht. So können sechs der 20 meistverkauften Spiele nur auf der Nintendo Switch gespielt werden und haben demnach auch ein geringeres Verkaufspotential. Darunter befinden sich: Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda - Breath of the Wild, Pokémon - Let’s Go, Pikachu und Pokémon - Let's Go, Evoli. Während die Playstation 4 bis Ende 2017 schon 5,3 Millionen Modelle deutschlandweit verkauft hat, konnte die Switch im Startjahr etwa 567.000 Konsolen absetzen. Also selbst Exklusiv-Titel für die Playstation 4 haben ein fast zehnmal so hohes Verkaufspotential wie Spiele für die Switch. Bei Spielen, die auch für den PC erscheinen, kommen allein bei der Online-Gaming-Plattform Steam weitere 4,5 Millionen Spieler deutschlandweit hinzu. Dass es dennoch sechs kinderfreundliche Switch-Spiele in die Top-20 geschafft haben, spricht daher für sich. Die These „je tödlicher, desto erfolgreicher“ geht nicht auf.

Aufgrund der Kritik meldete sich Moderator Fichtenberger bei Facebook zu Wort und antwortete: „Ich denke, dass war gar nicht als Kritik gemeint. Also von uns jedenfalls nicht (spiele ja selber), und von unserem Gast auch nicht.“