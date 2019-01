game-Verband: Die 20 in Deutschland meistverkauften Spiele des Jahres 2018

PC Switch XOne PS4

Basierend auf den Daten des Marktforschungsinstitutes GfK Entertainment informierte der Verband der deutschen Games-Branche kürzlich über jene Spiele, die im Jahr 2018 hierzulande am häufigsten gekauft worden waren. Die Grundlage für die Statistik stellen alle Titel dar, die plattformübergreifend auf Datenträgern sowohl für PC als auch für stationäre und tragbare Konsolen erworben wurden. Genaue Verkaufszahlen nennt der game-Verband nicht.

Auf dem ersten Rang – und somit in Deutschland am meisten verkauft – befindet sich FIFA 19, bei dem laut unserem Tester „das Gesamtpaket stimmt“ und das „PES 2019 gerade bei Vielfalt und der Qualität der Inszenierung [überflügelt]“.

Ende Oktober 2018 veröffentlicht und an zweiter Stelle der Verkaufscharts: Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games für PlayStation 4 und Xbox One. Es folgen Mario Kart 8 Deluxe von Nintendo (Nintendo Switch), Far Cry 5 von Ubisoft (PC, PS4 und Xbox One) sowie auf dem fünften Platz Call of Duty - Black Ops 4 von Activision, ebenfalls für PC, PS4 und Xbox One.

Nachfolgend die Platzierungen im Detail, die zudem deutlich machen, dass auch mehrere Spiele vertreten sind, die bereits seit länger Zeit im Handel erhältlich sind.

Während das Unternehmen Nintendo mit immerhin sieben Spielen vertreten ist, kommen Electronic Arts auf drei sowie Ubisoft, Rockstar Games und Sony Interactive auf jeweils zwei Nennungen.