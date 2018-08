Proton: Valve veröffentlicht Windows-Spiele unter Linux

Mit Steam Play könnt ihr schon seit acht Jahren auf Steam auf allen drei unterstützten Plattformen gekaufte Spiele spielen. Jetzt steht euch eine neue Funktion zur Verfügung, mit der ihr Windows-Spiele unter Linux lauffähig machen könnt.

Dazu wurde von Valve die bestehende Software Wine um die DirectX11- und DirectX12-Funktionalität via Vulkan erweitert und von Steam, falls notwendig, automatisch aktiviert. Zu den Spielen die bereits jetzt direkt unterstützt werden, zählen unter anderem Doom, Into the Breach oder auch Nier - Automata. Auf Reddit werden schon eifrig erfolgreiche Erfahrungen geteilt, beispielsweise zu The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition, Dark Souls 3 oder auch Legend of Grimrock 2. Ihr könnt die neue Steam Play Funktion auf eigene Gefahr auch auf allen Spielen in Steam freischalten und sogar auf eure Windows-Partition zeigen lassen, sodass keine Neuinstallation der Spiele mehr notwendig ist.