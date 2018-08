Beendet: 2230 Euro Spenden beim gestrigen Japan-Twitch-Event

Nur für Spender (die rechtzeitig vorher einen speziell angelegten Twitch-Kanal von uns per PN mitgeteilt bekommen werden) verrät Jörg am Mittwochabend allerlei Internas – und verlost etwas Schönes.

Update 16.8.2018:

Dank zahlreicher Spender inklusive mehrerer "Heavy Hitter" kamen beim heutigen Live-Event für Crowdfunder noch mal zusätzlich 2.230 Euro zusammen. Arigatou! Ein extragroßes Domo Arigatou Gozaimasu an Danywilde, mso, Noir8, FinalMessenger und Paschalis für ihre extragroßen Spenden! Alle Medaillen wurden verteilt und der Spendenbalken aktualisiert.

Und wer hat nun das After Hours Special Edition Set von Yakuza 6 gewonnen...? RANDOM(1-76) ergibt... smerte . Wir gratulieren und schicken dir morgen den Preis ins schöne Nachbarland zu!

Ursprüngliche News:

Wie im Zuge des Japan-Dokus-2018-Crowdfundings angekündigt, gibt es am Mittwoch den dieses Mal aktiven Crowdfundern vorbehaltenen zweiten Twitch-Event. In diesem klärt euch Jörg über den aktuellen Planungsstand auf, verrät aktuelle Probleme und wie er sie zu lösen gedenkt, gibt Einblicke in den ganzen Ablauf hinter den bis zu 16 Japan-Dokus. Es wird ein spannender Abend, so viel sei vorab schon prognostiziert.

Eure Eintrittskarte zu dem exklusiven Event ist eine beliebige Spende bei der Crowdfunding-Aktion, diese muss bis Mittwoch 18:00 bei uns eingegangen und bemerkt worden sein. Denn direkt danach schreiben wir allen Inhabern einer oder mehrerer Japan-2018-Medaillen per PN, welcher geheime Kanal (nicht twitch.tv/gamersglobal!) der Schauplatz des Twitch-Events sein wird.

Und um eure Teilnahmewilligkeit noch weiter anzukitzeln: Unter all jenen, die am Mittwochabend live noch mal 5 Euro oder mehr nachwerfen und damit in der Twitch-Spenderliste auftauchen, verlost Jörg die oben gezeigte Yakuza 6 After Hours Collection, die unter anderem authentische Hostessenbar-Highball-Gläser enthält. Und damit der Gewinner nicht nur mit einer, sondern mit drei Hostessen oder Hostos gleichzeitig Eiswasser-verdünnten, aber dennoch sündteuren Whiskey schlürfen kann, gibt es dank der Spendabilität von Koch Media aka Deep Silver aka deutschem Vertrieb von Sega auch noch zwei weitere Gläser obendrauf. Das macht drei Hostos, die ihr abfüllen könnt, oder sogar vier Hostos, wenn ihr selber nüchtern bleibt! Wahnsinn! (Hinweis: die Höhe des bislang oder am Mittwoch getätigten Crowdfunding-Beitrags ist für die Gewinnchance irrelevant.)