Teaser Die Insel Diofield wird in einen großen Konflikt hineingezogen. Das Taktik-RPG verspricht neben hübsch anzusehenden Tabletop-artigen Umgebungen eine Mischung aus Echtzeit- und Rundenkampf.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Diofield Chronicle ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im Strategie-Titelvon Square Enix spielt ihr Schicksalsgefährten, die den letzten Wunsch ihres verstorbenen Prinzen erfüllen wollen und sich zu Beginn der Geschichte den Platz in einer aufstrebenden Söldnerarmee sichern. Fortan müsst ihr mit diversen weiteren Verbündeten gegen Räuber, Monster und korrupte Adlige kämpfen. Euren Feinden tretet ihr grundlegend in Echtzeit-Taktik-Gefechten entgegen, doch zahlreiche das Geschehen pausierende Aktionen sollen das ganze mit Rundentaktik-Flair kombinieren.Hagen war gespannt, wie das Konzept in der Praxis funktioniert und bemüht sich in der Viertelstunde um gut getimte taktische Manöver, wundert sich dazu an mehr als einer Stelle über die Erzählweise der Handlung und hängt sich auch mit großer Freude an kleinen Dingen auf.Viel Spaß beim Anschauen!