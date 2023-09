Starfield – Jörgs erste Stunde uncut

Teaser Ihr wollt Jörgs kleinen ersten Schritt ins große weite Sternenmeer in Gänze verfolgen? Dann seid ihr hier richtig!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Baldur's Gate 2 - Schatten von Amn ab 14,50 € bei Amazon.de kaufen.

Durch eine Prolog-Episode und die Verlockungen des Charakter-Editors kam doch einiges an nomineller Spielzeit für Jörg zusammen, bevor offiziell die Uhr für die Stunde der Kritiker gestartet wurde. Daher dürft ihr euch nun über eine extra lange Uncut-Stunde mit 85 Minuten Laufzeit freuen. Hier verpasst ihr wirklich keinen Moment der Verwirrung, keine von Jörgs Anspielung an Science-Fiction-Klassiker und ihr könnt ja mal gerne mitzählen, wie oft er No One Lives Forever statt No Man's Sky sagt.Viel Spaß!