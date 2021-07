Phoenix Point: Ab 1. Oktober auch für Konsolen // Neuer DLC

Teaser

In, dem Rundentaktikspiel von, Schöpfer der originalen, könnt ihr auf dem PC bereits seit Dezember 2019 versuchen, die Reste der Menschheit vor einer Alien-Bedrohung zu schützen. Ab dem 1. Oktober ist mit der Behemoth Edition auch eine Version für Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Neben einer verbesserten Controller-Steuerung enthält sie alle bisher verfügbaren DLCs sowie die zum selben Datum neu erscheinende Erweiterung. Ein kostenloses Upgrade des Spiels für Playstation 5 und Xbox Series X|S soll euch zu einem noch ungenannten, späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Die PC-Nutzer unter euch können den neuen DLC auch ab dem 1. Oktober separat erwerben.Den Trailer zu der Behemoth Edition könnt ihr euch oberhalb dieser News anschauen. Einen ausführlicheren Eindruck von Phoenix Point verschafft unseren Premium-Nutzern die Doppelstunde der Kritiker mitund. Letzteren könnt ihr auch noch in seinem Nemesis-Video leiden sehen.