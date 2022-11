Goat Simulator 3

Teaser Hagen wirft sich vergnügt in die Chaos-Sandbox mit Qutasch-Physik, doch die Fortsetzung vom Goat Simulator motiviert auch mit klaren und Quests.

Die Chaos-Ziege kehrt zurück in. Ihr fragt euch vielleicht nun: Da gab es einen zweiten Teil? Die Antwort lautet Jein. Es gibt kein Spiel namens Goat Simulator 2, die Nummerierung ist also ein Witz, aber erschien tatsächlich eine Fortsetzung zum ursprünglich 2014 erscheinenen Goat Simulator, in dem ihr als Ziege dank fragwürdiger Physik, einem Dickschädel und einer Zunge mit Superhaft-Kräften die ulkigsten Sachen anstellen konntet.Hagen nutzt in der Viertelstunde auch direkt seine ersten Spielminuten, um blindwütig für Chaos zu sorgen, entdeckt dabei aber gleich die ersten der vielen in der Spielwelt versteckten Geheimnisse. Verfolgt in diesem Video, wie er Raum und Zeit besiegt, zum Illuminaten wird, eine politische Karriere startet und auch sonst viel Spaß dabei hat, Quatsch anzustellen.Viel Spaß beim Zusehen!