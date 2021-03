Hegemony 3: The Eagle King User-Artikel

Teaser Magna Graecia vor dem aufstrebenden Rom schützen? Ein Königreich in Sizilien gründen? Oder eine Invasion in Italien starten und Rom plündern? Ja gerne, bin ich dabei: Hegemony 3!

Noch ein wenig dusselig nach der rauen Landung, müssen die Truppen erstmal formiert werden.

Kein Geringerer als, der Adlerkönig, gab der letzten Erweiterung fürseinen Namen:. Leider hat das dem Spiel nicht genug geholfen, denn hier bei GamersGlobal fiel der DLC 2017 durch die Maschen der Berichterstattung. Aber das ist kein Grund, nicht auf Ausgrabungstour zu gehen, den DLC hervorzuholen und den Sand wegzupusten! Hoffentlich niemandem in die Augen - Tränen könnten dem ein oder anderen aber trotzdem kommen, wenn er merkt, was er bisher verpasst hat.So jedenfalls heißt die erste Errungenschaft, die wir in der Rolle des jungen, energischenin der historischen Kampagne erreichen können. Vielleicht war der Gute auch ein bisschen zu energisch, wenn er die Winterstürme für die Überquerung des Meeres von Epirus nach Italien nicht abwarten konnte. Sei es drum: Einfach meine nur leicht dezimierte Armee nach Taras führen und danach die restlichen über die Südküste Italiens verstreut gestrandeten Truppen einsammeln - Check. In Taras angekommen, wende ich mich also erstmal nach Süden, um meinen Sohn Alexander und seine Reiterei zu suchen. Sollte doch zu schaffen sein! Moment mal, mit Rom verbündete Rebellen - was haben die denn hier zu suchen? Ha, nullo Problemo, wozu habe ich denn Kriegselefanten? Angriff! Moment, da kommen Verstärkungen aus dem Rebellenlager...Oh, oh, war vielleicht keine so gute Idee, meine Schleuderer nach Norden zu schicken, um die restlichen Truppenteile zu suchen und so Zeit sparen zu wollen. Neustart. Diesmal schicke ich die Armee auf dem Seeweg, doch der Zufallsgenerator hat Alexander auf die andere Seite des italienischen Stiefels verschlagen, wo eine römische Flotte lauert. Und von Norden marschiert schon eine römische Armee unterheran. Werde ich es noch schaffen, meine Armeen rechtzeitig einzusammeln? Oder stelle ich mich den Römern mit dem, was ich habe? Die Kontrolle zu haben bedeutet nicht immer Rosinenpicken, Strategie und Taktik sind hier angesagt! Allerdings erhalten die Einheiten, die Pyrrhus mit sich führt, in Italien keine Verstärkungen: Sterben die epirischen Elitesoldaten, so bleiben nur die verweichlichten griechischen Städter oder eben teure Söldner.Nachdem ich mich durch etliche Schlachten gekämpft und den Römern mit meinen Elefanten und Phalanx gezeigt habe, mit wem sie es hier zu tun haben, erfahre ich, dass die vermaledeiten Karthager die griechische Stadt Syrakus auf Sizilien angreifen. Zu denen habe ich als König Pyrrhus freundschaftliche Beziehungen, ist doch meine erste Frau die Tochter des Tyrannen von Syrakus. Oder mit anderen Worten: Ich habe gewisse legitime Ansprüche auf der Insel. Die lasse ich mir doch nicht von irgendwelchen Nordafrikanern abspenstig machen! Ich entscheide mich also dagegen, den Römern nach Norden nachzusetzen und setze stattdessen nach Sizilien über. Dieser Schlag muss sitzen! Tut er auch, jedoch... während ich meine Armeen auf Sizilien von Schlacht zu Schlacht führe, rücken die wiedererstarkten römischen Armeen in Süditalien ein. Feldherrenpech.Also zurück auf die Apenninen-Halbinsel! Sizilien hebe ich mir dann vielleicht doch für den Sandbox-Modus auf. Dieser ist für Sizilien auch gut überschaubar, zwar mit einer größeren Karte und mehr Fraktionen als die Etrusker-Sandbox des Basisspiels, aber weit leichter handhabbar und nicht so überwältigend, wie die Riesenkarte für Gesamt-Italien. Stellt sich nur die Frage, ob die "kleine" Sizilien-Sandbox besser in den Wochenplan passt oder doch genug Zeit bleibt für die große Italien-Sandbox mit Option, die eigenen Flottenverbände von Sizilien aus das Festland terrorisieren zu lassen? Das kann jeder für sich selbst beantworten, manche Entscheidungen müssen eben noch vor dem Spiel getroffen werden... Hier ein Wort zur Warnung: Von einem Pyrrhussieg ist man in Hegemony 3 nie weit entfernt, schließlich zeichnet sich dieser durch gewonnene Schlachten bei gleichzeitiger völliger Erschöpfung der eigenen Ressourcen aus. Dies zu simulieren ist, worin Hegemony brilliert.Ja, die Sandbox ist gut, aber die Invasions-Sandbox ist besser! Hier kann der Spieler die Führung einer Fraktion übernehmen und mit ihr in Italien einfallen. Hierzu definiert er zuerst seine Armee: Welche Truppen sollen die Invasion anführen? Danach ist ein Anlandepunkt zu wählen. Das Ziel ist, möglichst rasch eine Grundlage aufzubauen, um sich unter den wenig erfreuten neuen Nachbarn behaupten zu können. Wie auch schon für die Pyrrhus-Kampagne gilt: Nicht empfohlen für Neuanfänger. Für den erfahrenen Hegemonen dagegen bietet dieser Spielmodus eine willkommene Herausforderung. Wer wollte nicht schon immer mal mit seinen Galliern - oder waren es Kelten? - in Rom einfallen und die Stadt brandschatzen? Vae victis!Wenn ihr jetzt Lust auf das Spiel bekommen habt: Günstiger als die Römer an ihre Freiheit kommt ihr allemal dran. Der DLC The Eagle King bietet für gute 15 Euro bei Steam, 14 Euro bei GOG und 12 Euro bei Humble Bundle ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und erweitert das Grundspiel gleich um mehrere neue Spielmodi. Wem das alles aber noch zu trocken ist, der kann sich den Developer Playthrough von Longbow Games auf Youtube angucken. Übrigens: Wer das Grundspiel noch nicht kennt, findet hier bei GamersGlobal auch einen gut zu lesenden Spiele-Check von Vampiro