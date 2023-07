Teaser Geocaching ist ein Spiel, dass ihr auf einem Smartphone mit GPS Empfang draußen in der freien Natur oder in urbanen Bereichen spielt und mit der Umgebung interagiert.

Gängige Geocaching Genres

Caches in der Nähe von Putzbrunn. Grün die Tradis, gelb die Multis und die blauen Fragezeichen sind Mystis. WhereIgos sind nicht in der Nähe, wären aber ebenfalls blau.

Wenn dieser Schritt erledigt ist, und ihr das Spiel startet, seht ihr auf dem Bildschirm euren aktuellen Standort und eine Karte der näheren Umgebung. Anhand eines auf der Karte eingezeichneten Quadrats wird euch mitgeteilt, wohin ihr gehen müsst und wie weit euer Ziel entfernt ist. Sobald ihr euch mit eurem Smartphone in den Bereich bewegt, schaltet das Bild von der Kartenansicht auf einen anderen Bildschirm. Dort wird euch dann per Text, Bild und Sound erklärt, was dort passiert oder worauf ihr achten solltet. Wenn es doch einmal passieren sollte, dass bei einem Abschnitt nicht alles glatt läuft, verlasst den Bereich einfach und betretet ihn erneut.



Beim Geocaching verstecken Spieler irgendwo im öffentlich zugänglichen Bereich einen Behälter, der normalerweise eine Größe von 0,001l bis 5l hat. In Ausnahmefällen hat ein Cache sogar die Containergröße eines LKW. Die Koordinaten werden dann im Internet veröffentlicht. Dazu gibt es noch eine kurze Beschreibung, was diesen Cache besonders macht oder warum die Dose genau hier versteckt wurde. Wenn ihr den Cache findet und öffnen könnt, dann dürft ihr euch in ein Logbuch eintragen.Traditional: Die wahrscheinlich bekannteste Geocaching-Art. Ein Behälter wird genau da versteckt, wo die Koordinaten hinzeigen. Obwohl ihr die exakte Position kennt, kann es manchmal kniffelig sein, den Behälter auch zu finden. Je nachdem wie gut er an die Umgebung angepasst wurde. Manchmal muss an oder mit der Dose ein Spiel gespielt werden, um an das Logbuch zu kommen.Multi-Cache: Ein Multi funktioniert ähnlich dem Traditional, nur dass an der Position, die im Internet veröffentlicht wurde, ein weiterer Hinweis zu finden ist, wo das Logbuch sich versteckt. Das können Hinweise wie: "Peile von hier auf 110° und laufe 260m" sein, oder "Addiere das Baujahr des Gebäudes, vor dem du stehst mit der Anzahl der Fenster und du hast die neue Nordkoordinate". Der Fantasie und dem Schwierigkeitsgrad sind keine Grenzen gesetzt. Auch die Anzahl der Stationen, an denen es neue Hinweise gibt, kann von einer bis sehr vielen variieren.Mystery: Hier müsst ihr die Koordinaten für den Behälter bereits zu Hause herausfinden. In der Cache-Beschreibung ist immer ein Rätsel. Danach fahrt ihr zum Ort, um dort den Behälter zu suchen. Die Koordinaten können sich in Bildern verschlüsselt, im Quelltext oder im Beschreibungs-Text selbst verstecken. Es kann offensichtliche oder versteckte Rätsel geben. Hier findet gerne ein spaßiges geistiges Kräftemessen wie bei Professor James Moriaty vs. Sherlock Holmes statt.WhereIgo: Diese Art, ist von der Erstellung sehr aufwendig. Auch für das Spielen ist die Einstiegshürde leicht höher, aber meist lohnt es sich. Einige Whereigo-Caches haben Parallelen zu Point & Click Adventures. Ihr geht mit eurem Smartphone zu verschiedenen vordefinierten Orten, könnt dort auf dem Gerät Multiple-Choice Gespräche führen, euer virtuelles Inventar füllen, Aktionen ausführen und so nach und nach eine Geschichte erleben. Andere Whereigos sind einfache Stadtführungen ohne interaktive Möglichkeiten.Es gibt noch einige weitere Arten und viele Unterkategorien. Alle Feinheiten dieses spannenden Hobbys zu erklären, würde diesen Artikel sprengen. Wenn ihr in dieses Hobby einsteigen wollt, empfehle ich euch als erstes die offizielle App runterzuladen und einen kostenlosen Account zu registrieren. Fangt am besten mit einem Traditional mit der Schwierigkeit von unter 2/2 (auf einer Skala von 1 - 5) an. Die erste Ziffer gibt an, wie schwer es ist die Dose zu finden/öffnen. Die zweite Ziffer sagt aus, wie schwer das zu überwindende Gelände ist, um die Dose zu erreichen. Geocaching kann eine wunderbare Kombination aus Gaming und der viel gelobten Bewegung an der frischen Luft sein.Generell könnt ihr komplett kostenlos geocachen. Für 40€ im Jahr ist es möglich eine Premium Mitgliedschaft abzuschließen. Diese gibt euch Zugriff auf ein paar mehr Caches. Einige Owner, so werden die Leute genannt, die die Dosen verstecken, sehen es als Qualitätsmerkmal ihre Dosen "Premium Only" zu verstecken. Ich habe keinen Unterschied zwischen "freien" und "Premium" Verstecken festgestellt und kaufe die Premium-Mitgliedschaft hauptsächlich, weil ich dadurch einige Komfortfunktionen bekomme, die ich nicht missen möchte. Ich kann z.B. Caches nach Schwierigkeit & Art Filtern. Mir ist es auch möglich Listen zu speichern und so spielend abzuarbeiten.