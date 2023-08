Ebenfalls im Juli erschien Folge 7 der Japan-Doku . Die Arbeit an Folge 8 hat begonnen und damit rückt langsam aber sicher auch der Moment näher, an dem die USB-Sticks für die Crowdfunder der entsprechenden Stufen mit allen Folgen der Dokumentation bespielt werden. Da geht die Redaktion keine Risiken ein und behält die Bespielung der Medien in eigener Hand. Entsprechend gab es erste Testläufe mit USB-Sticks der Japan-Dokus 2018, ob der extra gekaufte USB-Hub hält, was er verspricht. Wir sagen es mal so: Dieser Hub ist schnell, wird aber verdammt heiß – da müssen wir noch eine Lösung finden, bevor die neuen Sticks da reinstecken.Und an dieser Stelle verabschieden wir uns von allen Lesern ohne Premium-Abo, denen die letzten fünf Impressionen dieser Galerie entgehen. Schade, dabei geht es um Bier und ein überraschend fruchtiges Burger-Rezept.