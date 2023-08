Japan-Doku 2022, Folge 7: Asphalt, Sand und Tee

Teaser Die Hin- und Rückreise nach Tsushima innerhalb eines Tages war schon nicht ohne, aber nun liegt die härteste Tour vor Max und Jörg: In drei Tagen fahren sie 1300km, von Fukuoka über Tottori gen Tokio.

0:01:15 Aufbruch in Fukuoka

0:05:00 Japanische Raststätten: Top 5 der Besonderheiten

0:12:15 Runter von der Autobahn, rein in die Inaka

0:15:00 Die Sanddünen von Tottori

0:18:35 Mission "Krebsfleisch"

0:27:35 Das Sand-Museum

0:31:30 Lichtermeer-Fahrt nach Shizuoka

0:34:03 Japanische Hotelzimmer

0:35:55 Teeplantage – Ernte

0:42:37 Teeplantage – Verarbeitung

0:46:40 Teeplantage – Veredelung & Verköstigung

0:56:50 Rückfahrt nach Tokio, vorbei am Fujisan

0:59:14 Abspann

Mit einiger Verspätung ist Episode #7 der Japan-Doku fertig geworden – aber dafür ist sie mit 60 Minuten schön lang und mit mehreren großen Themen auch gehaltvoll.

Die erste Japandoku-Folge führte uns von Narita über Tokio bis zur Autobahn Richtung Südwesten, die zweite Episode über Fujinomiya, Hikone und Kyoto nach Wazuka. Episode 3 begann in Osaka und besuchte dann einen Spieleentwickler in der Hafenstadt Sakai. Wir kehrten in einem Restaurant (samt Küchenbesuch) ein und chillten in einer Bar. In Folge 4 stand die Burg in Osaka auf dem Programm, ein Tempel sowie der Kaiserpalast in Kyoto, bevor es in eine berühmte Bambus-Allee ging und zum Schluss noch zu einer mönchgeführten Tempelführung. Folge 5 hatte dann zwei große Stationen: Hiroshima und Miyajima. Wir haben in der Folge viel gegessen und gelacht – aber auch, Vorsicht, Stimmungsabriss, den Atombomben-Friedenspark besucht. Folge 6 führte uns dann nach Tsushima, wo wir einen Tag auf den Spuren des Sucker-Punch-Videospiels "Ghost of Tsushima" verbrachten. Wir haben markante Schauplätze aus dem Spiel gefunden, aber auch krasse Phantasie-Designs "entlarvt". Auch die jeweils rund fünfstündige Hin- und Rückfahrt auf der Fähre hielt einige Überraschungen bereit.

Folge 7 startet quasi am nächsten Morgen (in Wahrheit verbrachten wir einen weiteren Tag in Fukuoka, dessen filmerischen Ergüsse jedoch schon Folge 5 inkludierte – diese künstlerische Freiheit nehmen wir uns, um klarer abgegrenzte Episoden zu kreieren). Wir machen uns auf nach Tottori, unser Weg führt erst auf der Autobahn und dann auch auf der Landstraße durch wunderschöne Natur. Unser Ziel sind die Sanddünen von Tottori, die man auf der "Nord-China-Route" nach Japan mit etwas Glück schon aus der Luft bewundern kann. Wir wollen dort das berühmte Sand-Museum besuchen und die mindestens ebenso berühmten Atsuba-Krebse kosten. Dann fahren wir weiter in den Südosten, um in der für ihren Teeanbau berühmten Präfektur Shizuoka den Weg des Grünen Tees vom Feld (die Ernte hatte gerade begonnen) über diverse Säuberungs-, Veredelungs- und Produktionsschritte bis in die fertige Tüte zu verfolgen. Zwischendrin verraten wir euch die Besonderheiten von japanischen Autobahn-Raststätten und Hotelzimmern. Apropos Autobahn: Diese Folge wurde an drei Tagen gefilmt, an denen wir nebenbei 1.300 km im Auto zurücklegten.

Wir gehen beim Veröffentlichungsplan von einem Abschluss des Projekts im Juli 2023 (statt vormals April) aus:

Folge 1: Tokio tanzt und rockt (61 min, erschienen)
Folge 2: Heißquellen, Hostessen, Hikone (58 min, erschienen)
Folge 3: Futtern und Feiern in Osaka (65 min, erschienen)
Folge 4: Kultur in Kyoto (61 min, erschienen)
Folge 5: Essen und Singen (61 min, erschienen)
Folge 6: Spießchen und Tsushima (47 min, erschienen)
Folge 7: Asphalt, Sand und Tee (60 min, erschienen)
Folge 8: Atemlos in Tokio (Anfang 9/23)
Making-of-Folge (12/23)

Die Termine entsprechen unserem besten Wissen und Gewissen – doch einem kleinen Team wie unserem kann immer wieder etwas dazwischen kommen, wie zuletzt im April bis Juli 2023, an gleich mehreren Fronten. Wir haben aber bereits mit der Sichtung des Materials von Folge 8 begonnen – für das Jörg im Mai 2023 noch mal nach Tokio gereist ist, um an drei Tagen nachzudrehen!