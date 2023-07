Videoraum-Putz #2

Und so sieht es auf der anderen Seite aus: Der ältere Mac ist nun dauerhaft mit Kamera und PC verbunden (beziehungsweise der jeweiligen Konsole, wir brauchen dazu nur das HDMI-Kabel zu wechseln), und lässt sich auf seinem Gestell mit Rollen einfach neben den Fernseher ziehen, sodass wir ihn während einer Aufnahme bedienen können.



Nicht neu ist die schon seit einer Weile fest installierte GH5-Kamera. Neu ist jedoch das an ihr vorbei über den Fernseher hinweg leuchtende LED-Panel, das wärmer eingestellt ist als die Greenscreen-Beleuchtung, wodurch die fahle Gesichtshaut der GG-Redakteure natürlicher aussieht. Damit nicht genug, leuchten wir im selben warmen Ton die weißen Wände links und rechts vom Aufnehmenden an. Die Wände werfen dieses rötliche Licht zurück auf den Spielenden, und blocken so den grünlichen Licht-Spill, der vom Greenscreen in den Raum abgestrahlt wird. Im Resultat sehen die Wangen und Haarränder auch in OBS nicht mehr grünlich oder ausgefranst aus, sondern normal.