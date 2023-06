Der Bullet-Heaven-Boom: Rasante Expansion des Survivors-Genres

In Zombie Exterminator von Huhi Games seid ihr ein Soldat, der sich als Einzelkämpfer der Übermacht einer Zombieapokalypse stellen muss. Alles soweit altbekannt. Der Grafikstil in 2D-Pixeloptik und die konsequent reduzierte Farbpalette erzeugen einen beinahe monochrom anmutenden Eindruck. Der Titel konzentriert sich auf das Wesentliche. Ihr könnt aus 30 verschiedenen Komponenten unterschiedliche Waffenloadouts konfigurieren, die individuelle Kampftechniken ermöglichen. Mit verschiedenen Gadgets und mächtigen Relikten, die ihr finden könnt, werdet ihr in die Lage versetzt, effektiv gegen die untote Bedrohung vorzugehen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Titel Bullet Heaven und Bullet Hell auf elegante Weise kombiniert. Der Release des Spiels ist am 20. Juli 2023 für PC geplant . Ein Preis steht noch nicht fest, auch gibt es aktuell keine Demo auf Steam. Der Trailer zeigt aber bereits diverse Eindrücke vom Spiel Ich hoffe euch hat diese Galerie+ gefallen und der/die eine oder andere von euch konnte etwas für seinen Geschmack oder überhaupt Gefallen am Genre an sich finden. Falls ihr selbst eigene Favoriten in diesem frischen Bullet-Heaven-Genre habt, zögert nicht, sie in den Kommentaren zu nennen. Da das Angebot zur Zeit regelrecht explodiert, sind die Chancen groß, einige Perlen im Spieleozean zu finden. Keep calm and survive!