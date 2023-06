PC Gaming Show 2023: 10 ausgewählte Spiele aus dem Livestream

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am späten Sonntag Abend des 11. Juni 2023 fand die PC Gaming Show 2023 als Livestream statt. Organisiert und ausgerichtet vom PC Gamer Magazin. Durch die Show führten Sean Plott und Frankie Ward als Gastgeber. Während des Streams wurden an die 55 Spiele präsentiert. Im Folgenden findet ihr eine subjektive Auswahl von 10 Titeln, die mir interessant genug für eine Erwähnung erschienen. Einige davon sind bereits bekannt und haben nur neues Material gezeigt, andere sind komplette Neuankündigungen. Los geht's:

Last Train Home

Ein Survival-Echtzeitstrategie-Titel von Ashborne Games und THQ Nordic, zeitlich angesiedelt nach dem Ersten Weltkrieg und mitten in der russischen Revolution. Als eine kleine Truppe tschechoslowakischer Soldaten seid ihr mit einem Zug unterwegs und müsst dafür sorgen, dass eure Truppe inmitten der Bürgerkriegswirren heil nach Hause kommt. Der Trailer mischt Life-Action-Szenen mit Ingame-Material. Erscheinen soll das Spiel in 2024 für PC.

Warhammer Age of Sigmar - Realms of Ruin

Eine Echtzeitstrategie im Warhammer Universum, genauer gesagt in der Age of Sigmar-Ära, wo ihr eure glorreichen Truppen der Stormcast Eternals auf die Schlachtfelder gegen die Orruk Kruleboyz führt. Der Trailer zeigt erste Eindrücke eines Auschnitts dieser brutalen Schlacht. Erscheinen soll das Spiel noch in diesem Jahr für PC, PS5 und XSeries.

Shadow Gambit - The Cursed Crew

Mimimi Games aus Münschen haben einen neuen Trailer zu ihrem Freibeuter-Taktik-Titel veröffentlicht. Darin sind einige neue Eindrücke aus dem Spiel zu sehen. Untermalt ist das Video akustisch von einem Piraten-Shanty, das das gezeigte Material kontextbezogen begleitet. Das Spiel erscheint am 17. August 2023 für PC, PS5 und XSeries.

30xx

Ein von Mega Man inspirierter und flotter Platformer von Batterystaple Games. Das Spiel bietet Roguelite-Mechaniken, Online- und Lokal-Koop und hat einen tollen Chiptune-Soundtrack. Der Trailer bietet einiges von der flotten Action. Der Titel ist seit Anfang 2021 im Early Access und soll am 9. August 2023 für PC, PS4 und Nintendo Switch erscheinen.

Altered Alma

Ein laut eigenen Angaben des Entwicklers 2Awesome Studio und Publisher Critical Reflex als "Space Opera Metroidvania" bezeichnetes Pixel-2D-Actionadventure. Ihr seid in einer futuristischen Cyberpunk-Version von Barcelona unterwegs, erlebt eine umfangreiche Story, verkloppt einen ganzen Haufen Gegner und habt sogar Zeit für Romanzen. Der Trailer bietet einen guten Blick auf die Pixelpracht. Noch in 2023 soll das Spiel für PC erscheinen.

Ebenezer and The Invisible World

Orbit Studio und Play on Worlds zeigen ein handgezeichnetes Metroidvania, das sich inhaltlich auf die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens bezieht, diese etwas frei interpretiert und sie im gefälligen Anime-Look präsentiert. Der Trailer zeigt sowohl Cutscenes als auch Gameplay. Das Spiel soll dieses Jahr für PC, PS4, PS5, XOne, XSeries und Switch erscheinen.

The Invincible

Neues Material zum narrativen Sci-Fi-Ego-Adventure von Starward Industries und 11 bit Studios. Die Spielwelt und die Story basieren auf den Werken des berühmten Sci-Fi-Autors Stanisław Lem. Ihr spielt Yasna, die den Geheimnissen auf einem fremden Planeten auf die Spur kommen, alles verstehen und so viel davon retten möchte wie möglich. Der Trailer sieht alles aus ihrer Perspektive. Das Spiel soll noch dieses Jahr für PC, PS5 und XSeries erscheinen.

Citizen Sleeper 2 - Starward Vector

Die Fortsetzung des erzählerisch herausragenden Sci-Fi-Adventures Citizen Sleeper. Entwickler Jump over the Age und Publisher Fellow Traveller sagen dazu: " Rollenspiel am Rande eines Systems in der Krise. Du bist ein entflohener Androide in einem defekten Körper, einem Preis auf deinen Kopf und keinerlei Erinnerung. Besorg dir ein Schiff, finde eine Crew und halte alles am Laufen, während du durch das Starward Belt navigierst." Der Trailer zeigt Storyschnipsel. Anfang 2024 soll das Spiel für PC erscheinen.

Eternights

Ein Dating-Action-RPG von Studio Sai mit großen Liebesgeschichten, knallharten Kämpfen und alles während der Apokalypse im Anime-Look. Bekämpft Gegner, sammelt Vorräte, erkundet Dungeons und verabredet euch zu Dates. Der Trailer zeigt einiges davon. Das Spiel erscheint am 21. September 2023 für PC, PS4 und PS5.

Pathfinder - Gallowspire Survivors

Der Erfolg von Vampire Survivors ist auch den Bkom Studios nicht entgangen. Sie haben nun ein Survivors-Spiel im Pathfinder-Universum geschaffen, das zunächst eine Auswahl an drei Charakteren bietet, sich mit unterschiedlicher Bewaffnung und Fähigkeiten den nicht enden wollenden Gegnerhorden zu stellen. Der Trailer zeigt ein paar zaghafte Eindrücke davon. Erscheinen soll der Titel noch in diesem Jahr für PC.

Im Anschluss könnt ihr euch die komplette zweistündige PC Gaming Show als eingebundenes Video anschauen.