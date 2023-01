Den Start ins neue Jahr begehrt der ein oder andere mit guten Vorsätzen. Wir haben auch ein paar davon, präsentieren euch aber erst einmal lieber die Schnappschüsse aus dem Januar. Wie immer könnt ihr euch einen Eindruck davon machen, wie es in der Redaktion zugeht und was wir sonst so machen. Premium-User freuen sich nicht nur über das Wissen, dass sie diese Website unterstützen, sondern erhalten wie immer am Ende auch 5 Extra-Fotos.Hagen, der gerade mit seinem Mittagssnack fertig wurde, beobachtet Ramona dabei, wie sie mit der Waage hantiert. Ist das jetzt die große Gewichts-Abrechnung nach Weihnachten?