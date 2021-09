Teaser Das Spieledebüt von Shedworks ist ein Action-Adventure ohne Action, ein Zelda ohne Kämpfe und ein Journey ohne Entspannung. Der fantastische Look verhindert, dass der Titel komplett vom Weg abkommt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei den Ritten durch die Wüste fühle ich mich nicht selten wie Rey aus Star Wars.

Auf der Suche nach sich selbst

Den Käfer müsst ihr mit der Frucht links im Bild aus dem Höhleneingang locken, um selbst einzutreten.

Klettern wie Link

Durch solche inneren Dialoge wächst Sable einem richtig ans Herz.

Aktuelle Technik-Probleme

Anzeige

Meinung: Dennis Hilla Ich kann Sable eine gewisse Faszination nicht absprechen. Bei meinen oft minutenlangen Fahrten über den unwirtlichen Planeten stellt sich eine gewisse Melancholie ein, die durch den beruhigenden Soundtrack der Band Japanese Breakfast noch verstärkt wird. Außerdem werde ich von der Frage fasziniert, was denn eigentlich genau in dieser Welt geschehen ist und wohin mein Gliding mich führen wird. Allerdings tun sich genau hier auch die Probleme von Sable auf: Nicht immer ist ersichtlich, wo ich in der Story weiterkomme, obwohl mein Questlog am Überquellen ist und mich so mehr stresst als entspannt.



Dazu gesellen sich die Schmallspur-Rätsel und wenig abwechslungsreichen Questtypen. Gelegentlich gibt es aber immerhin kleinere Puzzles, bei denen ihr beispielsweise Käfer mit bestimmten Samen oder Früchten anlocken müsst, um sie anschließend einzufangen. Und auch wenn mich die Spielwelt unterwegs mit kleineren Funden belohnt, ist sie über weite Strecken einfach zu leer und so nutzte ich immer öfter die Schnellreise. Insgesamt geht für mich der Mix von Shedworks Spiel einfach nicht gut genug auf, als dass ich eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen könnte. Wenn ihr Journey und Konsorten schon durchhabt und mehr sucht, dann könnt ihr aber einen Blick im Game Pass riskieren – solange ihr euch mit den Bugs abfinden könnt. Die Entwickler arbeiten aber bereits an der Behebung der Fehler. Ich kann Sable eine gewisse Faszination nicht absprechen. Bei meinen oft minutenlangen Fahrten über den unwirtlichen Planeten stellt sich eine gewisse Melancholie ein, die durch den beruhigenden Soundtrack der Bandnoch verstärkt wird. Außerdem werde ich von der Frage fasziniert, was denn eigentlich genau in dieser Welt geschehen ist und wohin mein Gliding mich führen wird. Allerdings tun sich genau hier auch die Probleme von Sable auf: Nicht immer ist ersichtlich, wo ich in der Story weiterkomme, obwohl mein Questlog am Überquellen ist und mich so mehr stresst als entspannt.Dazu gesellen sich die Schmallspur-Rätsel und wenig abwechslungsreichen Questtypen. Gelegentlich gibt es aber immerhin kleinere Puzzles, bei denen ihr beispielsweise Käfer mit bestimmten Samen oder Früchten anlocken müsst, um sie anschließend einzufangen. Und auch wenn mich die Spielwelt unterwegs mit kleineren Funden belohnt, ist sie über weite Strecken einfach zu leer und so nutzte ich immer öfter die Schnellreise. Insgesamt geht für mich der Mix von Shedworks Spiel einfach nicht gut genug auf, als dass ich eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen könnte. Wenn ihr Journey und Konsorten schon durchhabt und mehr sucht, dann könnt ihr aber einen Blick im Game Pass riskieren – solange ihr euch mit den Bugs abfinden könnt. Die Entwickler arbeiten aber bereits an der Behebung der Fehler.

Sable PC XOne Xbox X MacOS

Einstieg/Bedienung Eingängige Steuerung

Behutsame Einführung in Spielmechaniken

Kompass lotst oftmals den Weg Selten klar ersichtlich, wo es weitergeht Spieltiefe/Balance Das Spiel zwingt nahezu keine Grenzen auf

Cleveres Klettersystem á la Zelda

Nette Umgebungsrätsel

Erkundung wird an einigen Stellen belohnt

Nützlicher Gleiter

Interessante Dialoge

Viele Hintergrundinfos zur Welt versteckt Streckenweise große Langeweile

Puzzles laufen zu oft nach Schema F ab

Quest-Logbuch selten hilfreich

Keinerlei Wiederspielwert Grafik/Technik Einzigartiger, schicker Grafikstil

Interessantes Animationssystem

Tolle Panoramen Auf One X katastrophale Framerate, auf PC und Series ebenfalls nicht ideal

Viele Clippingfehler

Simoon kommt sehr unzuverlässig zurück Sound/Sprache Entspannter Soundtrack Keine deutsche Übersetzung

Keine Sprachausgabe Multiplayer

Nicht vorhanden 6.5 Note für Xbox One : 5.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalEs gibt viele Indie-Spiele, die durch einen besonderen Look oder den emotionalen Soundtrack einer Geheimtipp-Band punkten wollen. So hatte Hello Games fürmiteine Kapelle engagiert, die in Kreisen von Musikfreunden bereits einen Namen hatten.konnte sich hingegen durch seine wunderschönen handgezeichneten Grafiken abheben. Doch dann gibt es auch die Indie-Perlen, bei denen alles passt.beispielsweise konnte durch den reduzierten Grafikstil, den dynamischen Soundtrack und das fast schon meditative Spielprinzip zu einem wahren Hit aufsteigen. Und genau in diese Kerbe versucht das Studio Shedworks mit seinem Spiele-Debütnun auch zu schlagen.Als erstes dürfte der wahrlich ungewöhnliche Grafikstil auffallen. Dieser wurde stark vom französischen Comic-Zeichner, auch bekannt als, inspiriert. Große Farbflächen statt detaillierter Texturen lautet hier die Devise und der Ansatz geht auf. Jeder Screenshot, jede Szene aus Sable macht neugierig darauf, was auf dem Wüstenplaneten auf euch wartet. Dazu gesellen sich die Charakter-Animationen, die mit einer geringeren Bildrate ablaufen als der Rest des Spiels. Dadurch wirken die Bewegungen eurer Heldin und der anderen NPCs zwar abgehakt, es ergibt sich aber ein interessanter Look, der an den Animationsfilmerinnert.Damit ist also geklärt, auf technischer Seite ist Sable ungewöhnlich und das grafische Experiment ist gelungen. Aber wie ist der Sound? Und was für ein Spiel steckt dahinter? Diese Fragen beantworte ich im Test.Ihr spielt die titelgebende Heldin Sable. Als Teil eines Stammesrituals muss sie ihr Dorf verlassen und sich auf eine Selbstfindungsreise, genannt "Gliding", begeben. Doch weil die Welt groß, gemein und leer ist, seid ihr nicht allein unterwegs. Stets an eurer Seite ist euer Wüstengleiter, der von der Protagonistin liebevoll Simoon genannt wird.Etwa in der ersten Stunde von Sable wird euch noch ziemlich genau gesagt, was ihr zu tun habt. Danach dürft ihr die Welt aber gänzlich frei erkunden, unterwegs trefft ihr immer wieder auf kleinere Städte, längst vergessene Ruinen oder andere Städte. Ein Ausflug ohne Ziel lohnt sich also, allerdings ist die Wüste über weite Strecken zu leer. Auch wenn Shedworks damit vermutlich das Gefühl von Einsamkeit erzeugen wollte, ist es nur bedingt spaßig, minutenlang durch leere Landschaften zu eiern. Und so richtig entspannend wird das Ganze trotzdem nur selten, weil mein Questlog immer prall gefüllt ist, ich aber trotzdem nicht immer weiß, wodurch ich denn jetzt in meinem Gliding weiterkomme.Die Dialoge in Sable laufen allesamt in Textform ab, eine Sprachausgabe gibt es nicht. Auch eine deutsche Übersetzung fehlt aktuell noch, die Entwickler arbeiten aber bereits an ihr. Bis dahin solltet ihr aber einigermaßen gutes Englisch mitbringen, sonst werdet ihr an den oftmals sehr guten Gesprächen keine Freude haben. Ein gekonnter Kniff ist, dass Sables Antworten nicht direkt wiedergegeben werden, sondern sie das Geschehen mit einer inneren Stimme kommentiert, was mir meine Heldin deutlich nähergebracht hat.Doch abgesehen von den zahlreichen Gesprächen müsst ihr in Sable auch Dungeons oder Türme erkunden und kleinere Rätsel lösen. Alte Raumschiffwracks und andere Gebilde erklimmt ihr wie im vielzitierten. Wie die Goldlocke Link kann Sable an nahezu jeder Oberfläche steil nach oben klettern, eingeschränkt wird sie dabei nur von ihrer Ausdauer. Diese erhöht ihr durch gefundene Chum-Eier.Beim Puzzle-Design hält sich das Spiel betont simpel. Meistens reicht es aus, eine Energiezelle in den dafür vorgesehenen Sockel einzusetzen, woraufhin sich eine Uhr öffnet oder Umgebungsobjekte in Bewegung setzen. Etwas Abwechslung kommt in den tristen Rätsel-Alltag, wenn ihr Käfer sammeln oder ein Verbrechen aufklären müsst. Wobei die Betonung auf "etwas" liegt, denn die Krabbelviecher könnt ihr einfach durch bestimmte Samen oder Früchte anlocken, und zur Aufklärung der Missetat reicht es, mit Personen zu sprechen und zwei Hinweise zu finden.Vorhin lobt der Hilla noch die Grafikpracht von Sable, jetzt spricht er plötzlich von technischen Mängeln, was ist denn da los? Folgendes: Die von mir hauptsächlich getestete Version auf Xbox One X litt unter massiven Framerate-Problemen, die selbst bei Gleiter-Fahrten durch die karge Wüste aufgetreten sind. In einer größeren Stadt oder einem Waldgebiet war die Bildrate nicht nur punktuell unstetig, dort war das Spiel eine einzige Ruckelorgie. Dazu gesellen sich regelmäßig Clippingfehler, außerdem reagiert die Steuerung nicht immer korrekt auf eure Eingaben. Auf PC und Series-Konsolen ist das Gesamterlebnis zwar flüssiger, perfekt läuft Sable hier aber auch nicht.Dazu gesellen sich einige weitere Bugs. Beispielsweise könnt ihr Simoon wie euer treues Ross injederzeit zu euch zurückrufen, allerdings kommt der Gleiter teils minutenlang nicht zu euch. Oder gar nicht, weil er sich irgendwo festgefahren hat oder einfach verschwunden ist. Außerdem schlingert euer Gefährt selbst bei kleinen Hügeln oftmals so stark wie eine Simson mit ausgeschlagenem Lenkkopflager. Die Entwickler arbeiten zwar bereits an einem Patch und unspielbar ist Sable nicht. Aber die Fehler ärgern so stark, dass sie den Spielspaß, den ihr eventuell empfindet, empfindlich ausbremsen.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)