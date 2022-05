Rogue Legacy 2 Test+

Teaser Das Roguelike baut gekonnt auf dem Vermächtnis des Vorgängers auf, ohne dabei eine Revolution anzuzetteln. Und das ist gut so, vor der starken Konkurrenz muss sich Rogue Legacy 2 nicht verstecken.

Aus drei Erben wählt ihr euren nächsten Helden. Merkmale offenbaren sich erst, habt ihr sie einmal genutzt.

Auf den Spuren der Ahnen

Pimp my Castle

Gefundenes Gold investiert ihr in Upgrades, die dauerhaft und für alle Charaktere freigeschaltet werden.

Einsteigerfreundliche Optionen

Wenn ihr alle Werte in den Hausregeln entsprechend anpasst, wird Rogue Legacy 2 zum Spaziergang – ist so aber nicht gedacht.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDas Roguelike-Genre hat in den letzten Jahren massiv an Popularität gewonnen. Auch wenn Titel wieund viele mehr dafür verantwortlich sind, hat besonders ein Spiel aus dem Jahr 2013 wichtige Elemente in die Formel gebracht: Rogue Legacy. Denn wo ihr bisher sämtliche Fortschritte nach eurem Ableben verloren habt, hat das Spiel vom Entwickler Cellar Door Games euch die Möglichkeit an die Hand gegeben, dauerhafte Verbesserungen mit gesammeltem Gold zu erwerben. Dadurch war das stetige Gefühl von Progression vorhanden, was den Frustfaktor anständig zurückgeschraubt hat – ohne dabei einen Sonntagsspaziergang aus Rogue Legacy zu machen.Nun sind aber mittlerweile neun Jahre ins Land gezogen und das Genre hat sich weiterentwickelt. Man könnte also meinen, dass die Entwickler im Anbetracht der starken Konkurrenz das große Flattern bekommen haben und mit Rogue Legacy 2 versuchen, das Rad neu zu erfinden. Doch genau das Gegenteil ist der Fall, wie ich in meinem Test auf der Xbox Series X erfahren habe. Denn im Kern hat sich im Vergleich zum Vorgänger nur wenig geändert, von der neuen Cartoon-Optik einmal abgesehen. Doch die dezenten Neuerungen bereichern das bewährte Prinzip auf jeden Fall und so muss sich Rogue Legacy 2 keinesfalls vor den modernen Genre-Kollegen verstecken. Warum das so ist und inwiefern das Spiel Anfängern entgegenkommt, all das erfahrt ihr im nachfolgenden Text oder dem oben eingebundenen Testvideo.Einer der Kniffe, der das erste Rogue Legacy so besonders gemacht hat, ist natürlich auch in Teil 2 wieder an Bord. Denn nach eurem Ableben erwacht ihr nicht als der selbe Charakter wieder, sondern als einer seiner Nachfahren. Dabei werden Name, Klasse, Skills und Merkmale vom Zufallsgenerator ausgewürfelt. Das nimmt zugegebenermaßen keinen großen Einfluss auf die Story, hat aber doch einen gewissen Charme. Dadurch, dass ihr zwischen drei Figuren wählen könnt, könnt ihr außerdem die Startparameter für euren präferenzierten Spielstil genau definieren.Zwar gibt es so weniger Set-Bau im laufenden Spiel als es beispielsweise bei Dead Cells der Fall ist. Aber das hat mich letztlich immer weniger bis gar nicht mehr gestört, es war zu Beginn einfach nur ungewohnt. Vielmehr habe ich es genossen, bereits vor meinem ersten Aufeinandertreffen mit auch nur einem Gegner zu wissen, worauf ich mich einlasse.Wie schon erwähnt, könnt ihr das gesammelte Gold nach eurem Ableben nutzen, um dauerhafte Upgrades freizuschalten. Der Skilltree ist dabei so aufgebaut, dass ihr nach und nach euer Schloss ausbaut. In mehreren Stufen erhöht ihr Waffen- und Magieschaden, schaltet frische Klassen frei, bringt den Schmied und die Magierin in euer Dorf, macht eure kritischen Treffer mächtiger und vieles mehr. Doch je weiter der Ausbau vorangeschritten ist, umso teurer werden die Aufwertungen natürlich. Was sich hier nach einer Menge Grind anhören mag, ist eigentlich nicht so tragisch. Denn mit fortschreitender Spielzeit werdet ihr natürlich immer besser, sammelt als Ergebnis mehr Gold und habt das stetige Gefühl von Progression.Abgesehen vom Schlossausbau gibt es aber noch weitere Upgrades, die ihr während euren Runs findet. Wie das Pizzamädchen, das euch gegen ein deftiges Entgelt Abkürzungen öffnet. Oder die seltsame Magiergilde. Und noch so vieles mehr. Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch, viele Spielinhalte sind durchaus eine tolle Sache, allerdings birgt das auch gewisse Tücken. Denn die Mechaniken erklärt Rogue Legacy 2 nicht immer zur Genüge und auch die pure Menge an Inhalten kann auf den ersten Blick erschlagend wirken.Besonders cool ist übrigens eine Neuigkeit die Klassen betreffend. Denn jede Gruppe hat nun ihre eigene Waffe und Fähigkeit, die sie einzigartig macht. So ergibt sich angenehm viel Varianz und ihr freut euch jedes Mal, wenn euer Liebling unter den drei wählbaren Helden ist – und ärgert euch gleich wieder, wenn die Merkmale eher mau sind. Das sind passive Möglichkeiten, die sich gelegentlich an echten Krankheiten oder Eigenschaften orientieren, beispielsweise könnt ihr farbenblind sein. Oder ihr seht die Lebensbalken von Gegnern nicht, erhaltet extraviel Gold oder Jedes bewegliche Objekt zieht einen farbigen Schweif hinter sich her. Ihr merkt schon, die Merkmale schwanken zwischen nützlich, behindernd oder einfach nur witzig.Sollte es nicht klar geworden sein, Rogue Legacy 2 ist Genre-typisch kein Zuckerschlecken. Wenn euch das alles zu viel ist, dann könnt ihr euch das Heldenleben durch die neuen Hausregeln deutlich erleichtern. Diese Optionen bieten eine Menge Anpassungsmöglichkeiten für stressgeplagte Gelegenheitsritter. Ihr verringert die gegnerischen Leben, aktiviert dauerhaft die Möglichkeit zu fliegen, deaktiviert Kontaktschaden und einiges mehr. Ich würde euch aber ernsthaft raten, auf den normalen Einstellungen zu spielen – das Gefühl, einen Boss gelegt oder eine knifflige Passage absolviert zu haben, ist es wert!Allerdings kann speziell die Möglichkeit zu fliegen all jenen von euch helfen, die mit dem erhöhten Plattformer-Anteil nicht zurechtkommen. Denn die Sprungpassagen sind teils richtig knifflig und benötigen perfektes Timing. Auch dank dem Sprungtritt, mit dem ihr euch von Laternen abstoßt und den ihr oftmals mit dem Dash kombinieren müsst, um weiterzukommen. Mir gefällt das aber sehr gut.