Pokémon Legenden - Arceus Test+

Teaser Das neue Taschenmonster-Abenteuer führt einige Neuerungen ein, ohne dabei den typischen Pokémon-Charme zu verlieren. Dabei kommen Elemente von Monster Hunter und ähnlich gelagerten Titeln ins Spiel.

Besonders gut erkundet sich die Hisui-Region auf dem Rücken eines Rettieres.

Vor Sinnoh gab es Hisui

Mit einer Beere habe ich Magmar an die richtige Stelle gelotst, jetzt muss ich nur Glück haben, dass es im Pokéball bleibt.

Fangen ohne Kämpfe

Craften ist sowohl in den Basislagern, als auch unterwegs möglich – dann aber nur mit den Ressourcen in eurer Tasche.

Altbekannte Kämpfe mit frischen Elementen

Im Kampf gegen die Könige und Königinnen müsst ihr auf der Hut sein und ausweichen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalEs ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, welchen Einfluss die-Marke auf die heutige Popkultur hat. Seit 1999 gehören die Taschenmonster fest zur Nerdkultur und konnten Generationen von Kindern und jung gebliebenen Erwachsenen für sich begeistern – den Verfasser dieser Zeilen eingeschlossen. Doch bei aller Liebe gibt es auch berechtigte Kritik an den Spielen. Abgesehen von subjektiven Punkten ist es nämlich nun einmal so, dass sich die Titel seit ihrem Debüt kaum weiterentwickelt haben. Die Hauptreihe setzte immer auf das gleiche Grundschema und passt es, wenn überhaupt, nur in Details an. Das geht beim rundenbasierten Kampfsystem los und hört beim eigentlichen Ziel der Spiele auf: Der größte Pokémon-Meister zu werden und dabei auch noch gleich die Machenschaften eines bösen Unternehmens aufzuhalten.Mit Schwert und Schild (im Test, Note: 8.0) wurde dieses Muster zumindest im Ansatz aufgebrochen, dank der Naturzone: Hier seht ihr die Pokémon frei herumlaufen. Allerdings eben nur in diesem einen Gebiet. Allerdings scheint diese Neuerung von den Fans so gut aufgenommen worden zu sein, dass Entwickler Game Freak sich kurzerhand entschieden hat, sie weiter auszubauen. Und so ist wohl die Idee zuentstanden. Denn der neue Teil setzt auf eine halboffene Welt, die in große Gebiete unterteilt ist, in der die Monster frei herumlaufen. Außerdem müsst ihr zum Fangen nun nicht mehr zwangsläufig in einen Kampf gehen und auch sonst hat sich einiges getan. Mein Fanherz ist auf jeden Fall besänftigt, nicht zuletzt dank diverser Parallelen zu Capcoms-Reihe.Die Region aus Pokémon Legenden - Arceus könnte Kennern der Spiele zumindest ein Begriff sein. Denn bei Hisui handelt es sich eigentlich um Sinnoh, das man bereits in Perl und Diamant bereist hat. Allerdings ist die Handlung in einer anderen Epoche angesiedelt, das Geschehen erinnert mehr an das feudale Japan als an die Moderne. Die Menschen leben weitestgehend getrennt von den Pokémon, die frei durch die Wildnis streifen. Riesige Arenen oder auch nur eine aktive Wettkampfszene gibt es nicht, vielmehr hat ein Großteil der Menschen Angst vor den kleinen und großen Monstern.Und wie passt ihr jetzt in diese altertümliche Welt? Das ist nicht so ganz klar. Durch einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum landet ihr an einem Strand, fern der Heimat und ohne Orientierung. Aufgelesen werdet ihr von Professor Laven. Der arbeitet am ersten Sinnoh-Pokédex überhaupt und stellt euch der Galaktik-Forschungstruppe vor. Nach einem Aufnahmeritual wird allen Beteiligten klar: Ihr seid ein begabter Trainer, Pokémon-Fänger und habt keine Angst vor den Tierchen. Also werdet ihr kurzerhand Teil der Expedition und helft dabei, das Lexikon zu vervollständigen.Wie schon erwähnt, müsst ihr nun nicht mehr zwangsläufig gegen die Pokémon kämpfen, um sie einzufangen. Weil sie frei durch die Gebiete streifen, könnt ihr euch auch an sie anschleichen und direkt einen Pokéball werfen. Dabei müsst ihr allerdings beachten, ob euer Ziel eher schreckhaft oder aggressiv ist. Denn sonst haut es euch entweder ab oder attackiert euch – richtig gelesen, ihr könnt in Legenden Arceus direkt zum Opfer von Attacken werden, wenn ihr nicht aufpasst. Wurdet ihr also von einem aggressiven Pokémon ins Visier genommen, solltet ihr schnell ein eigenes Monster wählen und in den Kampf schicken.Wenn der Fangversuch jedoch gelingt, dann wird automatisch der Eintrag im Pokédex ergänzt und das Monster wandert auf eure Weide (Äquivalent zu den Boxen aus früheren Spielen). Die Lexikonseiten können nun in mehreren Stufen aufgewertet werden, das geht nicht nur durch Fänge. Auch Kämpfe füllen die Seiten, sowie andere Aufgaben. Ihr müsst bestimmte Attacken sehen oder sie zu bestimmten Tageszeiten gefangen nehmen.In Pokémon Legenden - Arceus gibt es nämlich einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel, der bestimmt, welche Monsterchen durch die Welt streifen. Mit Ködern und anderen Objekten erleichtert ihr euch die Jagd außerdem, die müsst ihr aber zunächst craften – wie auch Pokébälle. Die Ressourcen dafür sammelt ihr einfach in der Oberwelt, alternativ könnt ihr auch eines eurer Teammitglieder an einen Baum oder eine Erz-Abbaustelle werfen und sie packen die Rohstoffe für euch ein. Das geht also schön entspannt nebenher, etwas Grinding ist sowohl hier als auch beim Vervollständigen des Pokédex aber doch nötig. Störend fand ich das aber nie.Auf den ersten Blick könnte man meinen, Game Freak hätte am Kampfsystem nichts geändert. Denn die rundenbasierten Auseinandersetzungen mit ihren Element-Wechselwirkungen spielen sich tatsächlich sehr ähnlich wie bei anderen Serienteilen. Abgesehen davon, dass sie nun nahtlos von der Oberwelt heraus gestartet werden können. Doch im Detail zeigen sich einige Änderungen, die auch wirklich einen Unterschied machen.Zunächst fällt da wohl die Zugreihenfolge auf. Denn die Kämpfe laufen nicht mehr brav im Wechsel ab, wo einer nach dem anderen attackiert. Stattdessen bestimmt die Initiative eines Pokémon mit, wann es angreift. So könnt ihr auch zweimal direkt hintereinander eine Attacke zünden – oder eben zwei kassieren. Allerdings könnt ihr die Abfolge auch etwas manipulieren, durch die neuen Kraft- und Geschwindigkeitsvariationen bekannter Angriffe. Euer Pokémon haut bei diesen entweder schneller oder eben stärker zu.Noch mehr frischen Wind bringen die Könige und Königinnen ins Spiel. Auf die trefft ihr im Verlauf der Story, die Monster wurden von der Anomalie in Rage versetzt. Ihnen stellt ihr euch teils selbst, ihr müsst Säckchen mit ihrer Leibspeise auf sie werfen, um sie zu beruhigen, bis schließlich euer Pokémon-Team angreifen kann. Bis dahin solltet ihr tunlichst zusehen, dass ihr ihren Attacken ausweicht, sonst geht ihr KO.