Miasma Chronicles Test+

Teaser Mit RTS kann man Benjamin inzwischen jagen. Wenn Strategie, dann am liebsten in Form klassischer Rundentaktik. Das neue Werk der Macher von Mutant Year Zero kommt da wie gerufen, oder?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Miasma Chronicles ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die stärkeren Gegner verfügen meist über zusätzliche Panzerung, die einen Teil des Schadens absorbieren. Mit bestimmten Spezialschüssen könnt ihr die Rüstung dauerhaft reduzieren oder wie bei diesem Säureschuss über mehrere Runden verringern.



Von Muttersuche und Froschmutanten

In manchen Fällen starten die Rundengefechte sofort. Meist aber bestimmt ihr den Zeitpunkt und könnt zuvor zumindest kleinere Gegner heimlich ausschalten. Die dabei verbrauchten Aktionspunkte erhaltet ihr bei erfolgreichen Stealth-Kills komplett zurück.



Tolles Rundentaktik-System

Die Chance, den hier mit einem Radio angelockten Feind mit dem Schuss zu treffen, war hoch, dennoch schlägt der Versuch fehl. Da ihr wirklich jederzeit speichern könnt, könnt ihr den Schuss aber wiederholen. Mit Glück landet ihr dann sogar einen kritischen Treffer, der mehr Erfahrung gibt und dem ausführenden Helden sogar einen verbrauchten Aktionspunkt zurückbringt.



Für Einsteiger und Hardcore-Spieler, aber nichts dazwischen

Anzeige

Meinung: Benjamin Braun Miasma Chronicles war eines meiner persönlichen Highlights auf der letzten Gamescom. Im Prinzip gefallen mir daran immer noch dieselben Dinge, die mir schon damals gefallen haben. Denn das Rundentaktik-System, die visuelle Präsentation oder auch die Inszenierung der Handlung sind wie gehabt gut. Die größte Schwäche, nämlich die schlechte Spielbalance auf normal, war damals noch nicht absehbar. Die macht den Titel nicht etwa zu einem Reinfall, zieht es aber unnötig nach unten. Genre-Einsteiger und Hardcore-Fans müssen sich hingegen keine Sorgen machen, denn im Gegensatz zu durchschnittlichen im Genre begabten Spielern wie mir, kommen diese beiden Gruppen definitiv viel stärker auf ihre Kosten.



Manches Balancing-Problem ließe sich wohl mit einem Update noch regeln, wobei ich sogar eine Aufwertung um bis zu einem vollen Notenpunkt für möglich halte. Die Schwäche gänzlich abzuschalten, dürfte aber kaum gelingen. Immerhin dürfte das Problem ja nicht erst in den letzten paar Wochen der Entwicklung entstanden sein. Miasma Chronicles war eines meiner persönlichen Highlights auf der letzten Gamescom. Im Prinzip gefallen mir daran immer noch dieselben Dinge, die mir schon damals gefallen haben. Denn das Rundentaktik-System, die visuelle Präsentation oder auch die Inszenierung der Handlung sind wie gehabt gut. Die größte Schwäche, nämlich die schlechte Spielbalance auf normal, war damals noch nicht absehbar. Die macht den Titel nicht etwa zu einem Reinfall, zieht es aber unnötig nach unten. Genre-Einsteiger und Hardcore-Fans müssen sich hingegen keine Sorgen machen, denn im Gegensatz zu durchschnittlichen im Genre begabten Spielern wie mir, kommen diese beiden Gruppen definitiv viel stärker auf ihre Kosten.Manches Balancing-Problem ließe sich wohl mit einem Update noch regeln, wobei ich sogar eine Aufwertung um bis zu einem vollen Notenpunkt für möglich halte. Die Schwäche gänzlich abzuschalten, dürfte aber kaum gelingen. Immerhin dürfte das Problem ja nicht erst in den letzten paar Wochen der Entwicklung entstanden sein.

Miasma Chronicles PC

Einstieg/Bedienung Vier Schwierigkeitsgrade

Gute Tutorial-Funktion, die nach und nach alles erklärt

Speichern jederzeit möglich (auch innerhalb der Kämpfe) Fummelige Steuerung bei Höhenunterschieden im Terrain (besonders bei der Nutzung von Wurf-Items) Spieltiefe/Balance Durchdachtes, komplexes Rundentaktik-System

Coole Miasma-Skills und etliche weitere Fähigkeiten und Upgrade-Optionen

Viele Nebenmissionen und Schatzobjekte

Nett inszenierte Story

Heimliche Kills möglich, ohne die Rundenschlachten zu starten

Teils Schleichen ohne Feindkontakt möglich (und an einigen Stellen Pflicht) Ausgerechnet auf "normal" schlecht ausbalanciert, sodass nötige Investitionen in Heilitems die Progression behindert

Für Genre-Einsteiger und Hardcore-Spieler geeignet, für "Normalos" nur bedingt

Nebenmissionen früh verfügbar, aber erst auf höheren Heldenstufen überhaupt machbar Grafik/Technik 120-Hertz-Modus...

Hübsche Grafik

Erfreulich niedrige Hardware-Anforderungen

Läuft praktisch immer flüssig ... der nicht aktiv ausgeschaltet werden kann

Kleinere Animations- und Clippingfehler

Recht lange Ladezeiten (auch mit SSD) Sound/Sprache Überwiegend gute englische Sprecher

Gute Soundeffekte Deutsche Text-Übersetzung teils fehlerhaft

Einzelne Sprachfetzen falsch (männliche NPCs werden als Frau angesprochen u.a.) Multiplayer

Nicht vorhanden 7.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Minimum: Win 10, i5-4590/ FX 8350, 8 GB RAM, GTX 970/ R9 290, 30 GB HDD

Maximum: Win 11, i7/ Ryzen 7, 16 GB RAM, GTX 1070/ RX Vega 56, 30 GB HDD

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start Win 10, i5-4590/ FX 8350, 8 GB RAM, GTX 970/ R9 290, 30 GB HDDWin 11, i7/ Ryzen 7, 16 GB RAM, GTX 1070/ RX Vega 56, 30 GB HDD

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalSeit Jahren spiele ich nur noch selten auf dem PC – eigentlich nur Titel, die es nicht für Konsole gibt. Das gilt privat genauso wie für Tests, aber manchmal stehen die Konsolenfassungen eben nicht rechtzeitig zur Verfügung. So geschah es nun im Fall von, das parallel auch für Xbox Series X|S und PS5 erscheint. Das änderte aber nichts an meiner Vorfreude darauf.Hinter dem Rundentaktik-Spiel steckt der schwedische Entwickler The Bearded Ladies, der mit Mutant Year Zero - Road to Eden (im Test ) die eigene Expertise in diesem Genre unter Beweis gestellt hat. Obnoch einen draufpacken kann? Gemessen an meinen durchweg positiven Eindrücken von einstündigen Hands-on auf der Gamescom letztes Jahr lautet die Antwort: Absolut! Mit der finalen Version sieht das etwas anders aus. Denn Miasma Chronicles hat zwar in beinahe jedem Bereich das Zeug zu einem Rundentaktik-Hit, aber es besitzt eben auch einen Makel, durch den es für mich sein Potential nicht vollendseinlösen konnte.Miasma Chronicles spielt in einer postapokalyptischen Welt, die durch Krieg und das namensgebenden Miasma stark verändert wurde. Letzteres äußert sich durch eine schwarze Substanz und Anomalien überall in der Welt, die ein Bewusstsein zu besitzen scheinen. Ihr trefft auf menschliche Gegner, nicht zuletzt aber auch auf Froschmutanten und andere Kreaturen, die vom Miasma in Monster verwandelt wurden. Gerade das Heimatdorf von Hauptfigur Elvis versprüht auch- und-Vibes innerhalb des Science-Fiction-Szenarios. Wenngleich sich Elvis mit den Mutanten und später einer außerirdischen Spezies herumplagen muss, geht es ihm im Grunde vor allem darum, seine verschollene Mutter zu finden. Das dafür notwendige Werkzeug, einen seltsamen Handschuh, hat sie ihm dafür gleich hinterlassen. Mit dem Gerät kann Elvis nämlich die Miasma-Quellen absorbieren, was ihm sogar coole Spezialfähigkeiten einbringt.Während viele anderen Rundentaktik-Spiele das Storytelling eher stiefmütterlich behandeln, inszeniert The Bearded Ladies hier eine vielleicht nicht sonderlich tiefgründige, dafür aber ansprechende Geschichte, die mit humorvollen Details nicht geizt. Allein Elvis' Roboter-Begleiter Diggs, ebenfalls ein Geschenk seiner Mutter, sorgt immer wieder mal für gute Laune, da ihn seine Stimmungen zum Teil menschlicher erscheinen lassen, als so manchen Homo Sapiens. Er ist ein besonderes Exemplar seiner Art, den von seinem Typ gibt es einige. Aber kein anderer davon ist ein Freigeist wie er, der noch dazu ein speziellen Slang spricht. Das gepaart mit eine wirklich schicken Grafik auf Basis der Unreal Engine 4 (nicht sonderlich spektakulär, aber detailreich und ohne grob technische Schnitzer) ergibt bereits ein verlockendes Abenteuer, das aber vor allem spielmechanisch überzeugt.Miasma Chronicles ist in spielerischer Hinsicht nicht unbedingt ein Titel, der das Genre-Rad komplett neu erfindet. Die Entwickler greifen auf viele Standards zurück, zum Beispiel, dass Schüsse aus erhöhter Position mehr Schaden machen. Jeder Schuss hat abhängig von Waffe, Entfernung und Co. eine bestimmte Trefferwahrscheinlichkeit. Auch die Chance auf kritischen Schaden zeigt euch das Spiel genau an, wobei ihr den Wert durch Waffenverbesserungen oder die Nutzung aktiver Skills erhöht. Ebenso gibt es die durch das-Reboot von Firaxis popularisierten modernen Standards, wie ein Deckungssystem, das zwischen „halber“ und „voller Deckung“ unterscheidet, wobei Gegner schutzlos dastehen, wenn ihr sie flankiert. Die nur zwei Aktionspunkte pro Runde und Charakter, die ihr zur Bewegung, für Angriffe oder die Verwendung offensiver und defensiver Items wie Napalm-Granaten oder Medipods zur Heilung aus eurem Rucksack braucht, mögen eher nach Minimalismus klingen. Die Bearded Ladies machen daraus aber dennoch einen komplexen Genre-Vertreter, zumal ihr hier sogar Aktionspunkte für Nachladen eurer Waffe benötigt.Ihr könnt das Rundenprinzip allerdings brechen. Mit der später verfügbaren Gefährtin Jade und ihrem lautlosen Scharfschützen-Gewehr könnt ihr durch die Feindreihen schleichen und zumindest die schwächeren Gegner einen nach dem anderen aufs Korn nehmen. Schaltet ihr einen Feind mit einem einzigen Treffer aus, startet der Rundenkampf nicht. Dann erhaltet ihr gleich beide Aktionspunkte zurück und sogar die Waffe wird ohne Aktionspunkt-Kosten wieder geladen. Selbst, wenn ihr nie daneben schießt, könnt ihr aber nicht alle Gegner heimlich platt machen, da die dickeren Brocken dafür zu viele TP besitzen. Aber ihr könnt euch auf den kommenden Kampf vorbereiten und zumindest einen Teil der Feinde ausschalten, bevor er überhaupt startet. Bosse und andere größere Widersacher legt ihr natürlich leichter, wenn ihr alles auf sie konzentrieren könnt. An manchen Stellen müsst ihr sogar komplett schleichen (und dabei auch mit geworfenen Flaschen Gegner ablenken), um den Ausgang eines Sektors zu erreichen. Denn auch innerhalb der Storymissionen trefft ihr manchmal auf Feindansammlungen, denen ihr erst viel später nach etlichen Stufenaufstiegen gewachsen seid.Natürlich müsst ihr noch viel mehr bei eurem taktischen Vorgehen beachten. Etwa die vielfältigen Gegnertypen, die sich bei Reichweite und Bewaffnung, Immunitäten und Schwächen bisweilen massiv unterscheiden. Beispielsweise sind Scharfschützen aus größerer Entfernung und ohne geeignete Deckung eine große Gefahr. Geht ihr hingegen quasi auf Tuchfühlung und direkt aufs Feld neben sie, schiessen sie schnell daneben. Selbst Taschendiebe können fies werden. Mit ihrer Pistole richten sie nur wenig Schaden an. Aber klauen sie euch zum Beispiel ein Medipod aus dem Inventar (das ihr euch zurückholen könnt), fehlt es euch womöglich in einer entscheidenden Situation.Taktisch entscheidend sind aber auch die freischaltbaren Spezialfähigkeiten der Helden, bei denen es nur leichte Überschneidungen gibt. Diggs kann zum Beispiel Gegner rammen, was ihnen viel Schaden zufügt und (falls der Widersacher den Ansturm überhaupt überlebt) nach hinten schleudert und für eine Runde handlungsunfähig macht. Für Elvis könnt ihr hingegen Spezialschüsse freischalten, zum Beispiel einen, der Gegnern sofort zwei Rüstungspunkte abzieht. Ein anderer ist der Säureschuss, der unter anderem einen Rüstungspunkt pro Runde abzieht. Bei Jade gibt es Feuergeschosse oder solche mit erhöhter Chance auf kritischen Schaden auf Abruf, aber eben nur, wenn die rundenbasierte Cooldownzeit überschritten wurde. Nur Elvis erhält zudem später Zugriff auf sehr spezielle Miasma-Skills, die ihr aufgrund verschiedener Limitation aber nicht dauernd einsetzen könnt. So entfesselt ihr unter anderem Kettenblitze oder werft Gegner – manche Sorten bringen ein Chemikalienfass zur Detonation, wenn ihr sie darauf schleudert. In der richtigen Situation, könnt ihr mit allen Miasma-Fähigkeiten größere Kettenreaktionen auslösen. Wechseln dürft ihr sie mitten im Gefecht aber nicht (ebenso wie das restliche Loadout). Über die eher kleinen, aber vielfältigen Skilltrees könnt ihr auch einen weiteren Miasma-Skill-Slot freischalten. Außerhalb von Kämpfen könnt ihr die Lernpunkte jederzeit verlustfrei zurücksetzen und neu verteilen. Kurzum: das System ist klasse! Dummerweise torpedieren andere Dinge die Spielbalance sehr stark.Bei der Spielbalance handelt es sich um die eingangs erwähnte große Schwäche von Miasma Chronicles angekommen. Der Rundentaktik-Titel hat für Genre-Einsteiger und -Enthusiasten definitiv einiges zu bieten. Die Entwickler vergessen dabei allerdings den großen Teil der Spieler, also Leute wie mich, die irgendwo zwischen die beiden genannten Gruppen fallen. So ist Miasma Chronicles auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe (nicht umsonst "Story" genannt) so leicht, dass ich mich völlig unterfordert fühle. An die dritte oder die letzte der vier Stufen würde ich mich nicht freiwillig heranwagen. Das wäre soweit völlig okay, wenn denn der „normale“ Schwierigkeitsgrad passen würde. Daneben hatte ich am Anfang die Wahl zwischen leichter taktischer Tiefe (wobei etwa Trefferchancen wohl zu Gunsten den Spielers gerundet werden) und voller taktischer Tiefe, ich wählte letzteres, was sich danach nicht mehr ändern ließ. Auf "Normal" wurden jedenfalls die verlorenen Trefferpunkte am Ende eines Kampfes nicht automatisch wiederhergestellt. Die erholten sich nur über die auch außerhalb der Schlachten nutzbaren Medipods oder mit einem Stufenaufstieg, mit dem ihr aber auch nur begrenzt in diesem Bereich tricksen könnt. Es gibt auch keine Möglichkeit, sich mit einer Rast zu heilen, was besonders witzlos ist, da es sich die Helden zwischendurch immer wieder an Lagerfeuer gemütlich machen und miteinander reden, bevor es weitergeht.Das kann man konsequent nennen, ich finde das blöd. Denn genau das beißt sich mit vielen anderen Funktionen von Miasma Chronicles wie etwa der stark begrenzten Ausbeute an Plastik, der Währung im Spiel. Kauft ihr bei Händlern also die überteuerten Medipods nach (in den Umgebungen sind sie relativ rar gesät), schröpft ihr euer Konto leicht so stark, dass es für neue oder zusätzliche Waffen oder hilfreiche Anbauteile wie Visiere kaum noch reicht. Letztere findet ihr zwar ebenfalls in den Umgebungen. Aber die besseren eben auch nur dort, wo ihr es mit Feinden zu tun kriegt, denen ihr erst auf höheren Stufen halbwegs gewachsen seid. Das gilt vor allem für die Nebenmissionsgebiete, die zwar oft schon sehr früh verfügbar, aber zunächst kaum machbar sind.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)