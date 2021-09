Lost Judgment Test+

Teaser Das Yakuza-Spin-off mit klassischen Action-Kämpfen geht in die nächste Runde. Begeistert das neue Abenteuer von Privatschnüffler und Martial-Arts-Künstler Takayuki Yagami so wie der Vorgänger?

Viele Spiele aus dem Westen geißeln das Rauchen, fröhnen aber gleichzeitig der Gewalt. In Lost Judgment gibt es von beidem mehr als genug.



Mobbing führt zu Mord

Die Kämpfe machen wie gehabt viel Spaß und sind spektakulär in Szene gesetzt. Sie treten aber gefühlt in einer zu hohen Frequenz auf und sogar die meisten Bossfights sind auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zu leicht.



Brutal, aber weitgehend unblutig

Die Straßen Tokios dürft ihr nun auch mit einem neuen Gadget befahren. Im Spiel nennt es sich Skateboard, aber jeder Fan von Bläck Fööss weiß, dass das Ding eigentlich Rollbrett heißt.



Sehr freie Lokalisation

Meinung: Benjamin Braun Im Großen und Ganzen könnte ich Lost Judgment für exakt dieselben Dinge loben oder kritisieren wie den Vorgänger. Die Kämpfe nach der klassischen Yakuza-Manier machen immer noch Spaß, die Charaktere sind interessant und auf Massen an Freizeitaktivitäten oder die übliche Portion japanischer Verrücktheiten muss hier niemand verzichten. Technisch macht Lost Judgment auf den neuen Konsolen zudem erwartungsgemäß eine deutlich bessere Figur, obgleich die Entwickler in dieser Hinsicht auch keine Bäume ausreißen.



Den großen Unterschied macht letztlich die Story, die im Vorgänger einer der wichtigsten Gründe für meine hohe Wertung war. Es ist keineswegs so, dass die Handlung in Lost Judgment schlecht oder total langweilig wäre. Aber sie kommt einerseits erheblich schwieriger in Fahrt. Andererseits fehlt ihr der sehr persönliche Bezug zu Taks eigener Geschichte. Deshalb unterhält mich Lost Judgment gut, vermag mich aber nicht so zu fesseln wie Teil 1. Wer den Vorgänger oder die Yakuza-Reihe mag, kann dennoch bedenkenlos zugreifen.

Lost Judgment Xbox X

Einstieg/Bedienung Ingame-Tutorials für praktisch alles

Schwierigkeitsstufen für jeden Spielertyp

Freies Speichersystem

Auch ohne Kenntnis des Vorgängers verständlich Schwierigkeitsgrad kann zwar später reduziert, ansonsten aber nicht nachträglich geändert werden Spieltiefe/Balance Spannende, wendungsreiche Story ...

Vielfältiges brachiales Faustkampfsystem

Allgemein breitgefächterte Spielmechanik

Viele Beschäftigungsoptionen und Nebenmissionen in Open World

Hohe Solospielzeit ... die nur sehr schwer in Fahrt kommt und nicht die Klasse von Teil 1 erreicht

Kämpfe in zu hoher Frequenz und überwiegend zu anspruchslos Grafik/Technik Überwiegend starke Animationen

Toll inszenierte Cutscenes

Läuft so gut wie immer flüssig

Einige nette Effekte (zum Beispiel regennasse Straßen) Könnte mehr aus Next-Gen rausholen Sound/Sprache Sehr gute japanische und englische Sprachausgabe

Gute, aber teils störend von englischer Synchro abweichende deutsche Texte

Passende Musikuntermalung Keine deutsche Sprachausgabe Multiplayer

Nicht vorhanden 8.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Keine Besonderheiten



Alle Screenshots stammen von GamersGlobalSpaß mit den Spielen der-Reihe hatte ich schon immer. Allerdings muss ich eine Sache an Kazuma Kiryu bemängeln – der war der langjährige Hauptheld der Reihe, der im Rollenspiel-Reboot Yakuza - Like a Dragon (im Test, Note 8.5 ) von einem neuen Protagonisten beerbt wurde. Die Sache ist die: So richtig fesseln konnte mich die Geschichte des Kazuma nur selten. Im Spin-Off Judgment (im Test: Note 9.0 ) sah das ganz anders aus.Das Gameplay von Judgment (inklusive der typischen Action-Kämpfe nach Manier vor Like a Dragon) war in weiten Teilen sehr ähnlich, in einzelnen Facetten sogar beinahe identisch. Selbst der Schauplatz im fiktiven Tokioter Stadtteil Kamurocho ist derselbe. Aber die Story von Ex-Anwalt und Privatdetektiv Takayuki Yagami war so stark und dramaturgisch so clever aufgebaut, dass selbst das für japanische Spiele übliche breitgewalzte Storytelling nicht negativ auf die dichte Atmosphäre abfärbte.Gerade mal zwei Jahre später steht nun mitder Nachfolger in den Startlöchern. Diesmal müssen hiesige Spieler kein halbes Jahr länger warten als jene in Japan und können zudem sofort nicht nur auf PlayStationen, sondern alternativ auch auf Xbox One und Xbox Series X|S zuschlagen. Ich konnte Lost Judgment bereits deutlich vor dem Release auf Xbox Series X spielen und verrate euch, weshalb mir auch das Sequel gut gefällt, mich aber bei weitem nicht so begeistern konnte wie der erste Teil.Die Handlung von Lost Judgment schließt mehr oder weniger direkt an die Ereignisse des Vorgängers an. Takayuki Yagami, genannt Tak, betreibt gemeinsam mit seinem Freund und Ex-Yakuza Taito wie gehabt eine Privatdetektei in Tokio und muss auch Geldnot beinahe jeden Auftrag akzeptieren. So bewahrt er ganz am Anfang beispielsweise eine junge Frau davor, von den japanischen Unterwelt-Clans in die Prostitution gezwungen zu werden. Der zentrale Fall hat, wenigstens zunächst, nichts mit den Yakuza zu tun. Tak eilt zwei seiner Mitstreiter aus dem Vorgänger zur Hilfe, die nun ebenfalls eine Art Detektei betreiben, und beteiligt sich an ihren Ermittlungen an einer High School. Zwar gibt es einige Bezüge zum ersten Teil wie diese, doch ihr müsst das erste Abenteuer von Tak nicht kennen. Die Geschichte funktioniert auch für sich allein.An besagter Schule findet offenbar organisiertes Mobbing statt, das der Direktor gerne unterbinden möchte, ohne großes Aufsehen zu erregen. Während Tak noch ohne böses zu ahnen auf dem Schulgelände Minikameras platziert, um die Mobber aufzuspüren, wissen die Spieler längst, dass der Fall wahrscheinlich mit einem Mord in Verbindung steht. Ein zu Tode gefolterter Mann war einmal Lehrer an jener Schule. Noch bevor die Gesetzeshüter die Identität des Opfers klären kann, gibt ein wegen eines Sexualdelikts angeklagter Polizist diese während seines Prozesses preis. Da der Polizist zur Tatzeit im Gefängnis saß, ist sein Alibi bombenfest. Doch wie kann er von dem Mord wissen, wenn er nicht irgendwie in die Sache verwickelt ist?Eure Aufgabe besteht später also darin, die wahren Hintergründe aufzudecken, was eher mäßig spannend beginnt, aber im weiteren Verlauf dramaturgisch deutlich zulegt. Eine so mitreißende Story wie im Vorgänger dürft ihr aber auch dann nicht erwarten. Was fehlt, ist schlichtweg Taks persönlicher Bezug zum Fall, der im ersten Teil noch ein zentraler Grundpfeiler der Atmosphäre war. Im optionalen Bereich stört das allerdings nicht. Denn dort stehen abseits von Freizeitaktivitäten wie Spielhallenbesuchen wie gehabt oft die "üblichen" japanischen Verrücktheiten im Vordergrund. Beispielsweise geht ihr in einer (in diesem Fall verpflichtenden) Nebenmission der Identität des sogenannten Spinnenmanns auf den Grund und stellt dabei fest, dass der eigentlich ein Schweinigel ist und nur deshalb an Häusern hochklettert, um Damenunterwäsche zu klauen. Ebenfalls Pflichtprogramm: Ihr müsst eine flotte Sohle aufs Parkett legen, um euch als Tanzlehrer auszugeben, was in einem anangelehnten Reaktionsminispiel abläuft.Ein weiterer zentraler Baustein der Spielmechanik besteht wie gehabt in den Faustkämpfen, in denen Tak unterschiedliche Stile und freischaltbare Spezialaktionen gegen Einzelgegner und größere Gruppen einsetzt. Das funktioniert, anders als die leicht angepasste Personenobservierung zu Fuß, praktisch noch genauso wie im Vorgänger, also wiederum sehr ähnlich wie früher in der Yakuza-Reihe selbst. Ihr verteilt also fleißig Schläge und Tritte, entreißt bewaffneten Gegnern Baseballschläger oder Messer, vollführt spektakuläre Finishing-Moves und zieht euren Widersachern auch mal einen Tisch oder ein Fahrrad über den Schädel. Brutal ist das schon, aber eher unblutig.Spaß machen mir die Kämpfe immer, weil sie einfach cool aussehen und selbst ohne Vertiefung leicht von der Hand gehen. Insgesamt sogar etwas zu leicht. Denn die allermeisten Kämpfe sind vollkommen anspruchslos. Und selbst die im Vergleich zum Vorgänger relativ rar gesäten Bossfights grenzen oft (nicht immer!) an Selbstläufer. Unterm Strich finde ich das nur halb so wild. Dennoch hätte man die bisweilen übertrieben hohe Frequenz an gefühlt immergleichen Kämpfen stärker zurückschrauben können. Immerhin hält die Spielmechanik mit Beweismitteluntersuchungen, Multiple-Choice-Dialogen, Klettereinlagen oder Schleichpassagen eine recht große Bandbreite bereit.Ich muss die letzte Zwischenüberschrift gleich wieder korrigieren, denn ob sich die deutsche Textübersetzung viele Freiheiten nimmt oder womöglich umgekehrt näher an der japanischen Originalversion ist, als die englische Tonspur, vermag ich mangels Japanischkenntnissen nicht zu beurteilen. Klar ist, dass die deutschen Untertitel, ähnlich wie im Vorgänger, oft sehr stark von der englischen Sprachausgabe abweichen. Die Übersetzer bauen an einer Stelle unter anderem eine kleine Referenz auf den aus dembekannten Spruch "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert" ein. Damit meine ich keineswegs, dass die deutsche Übersetzung nicht funktionieren würde. Aber wer die gute englische Sprachausgabe nutzt (die japanischen Sprecher klingen für mein Ohr insgesamt besser und passender) stolpert ständig über diese Abweichungen.Es gibt jedoch Einzelfälle, in denen die deutschen Dialoge nicht zur Situation passen wollen. Im Rahmen der erwähnten Szene, bei der Tak von einer Schülerin dazu gezwungen wird, den Tanzlehrer zu mimen, gibt der Held in der englischen Version nie offen zu, dass er vom Tanzen eigentlich keine Ahnung hat. Er redet viel mehr um den heißen Brei herum, wie es viele unserer Spitzenpolitiker in Perfektion beherrschen. In der deutschen Übersetzung gibt Tak seine nicht vorhandene Expertise allerdings zu. Man könnte argumentieren, dass die Leiterin des Tanzkurses schlicht nicht aufmerksam zuhört. Für mich passt das jedoch gar nicht. Es ist ein Ausnahmefall, aber einer, der mir vermeidbar erscheint. Wirklich beklagen kann ich mich über die deutsche Loka allerdings nicht. Bedauerlicher finde ich, dass Sega diese paar zusätzlichen Sprechzeilen nicht einfach mit hat einsprechen lassen, obgleich der Anteil an nicht vertonten Dialogen in beiden Versionen abgenommen hat. Ich kann auch ganz ohne Sprachausgabe leben, aber wenn schon eine existiert, dann doch bitte vollständig.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)