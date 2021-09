Dune (2021) Report

Teaser Frank Herberts Wüstenplanet ist einer der einflussreichsten und erfolgreichsten SF-Romane überhaupt. Er ist aber auch schwer zu verfilmen. Gelingt Dennis Villeneuve, woran David Lynch 1984 scheiterte?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alle Bilder stammen von Warner Bros.



Hinweis: Weder Dune-Kenner noch Nichtkenner müssen bei diesem Text unlautere Spoiler zur Handlung befürchten!



Eines vorweg: Ich bin ein Fanboy von Dune: Ich habe früh Der Wüstenplanet gelesen, zunächst Band 2 (ein Geschenk…), kurz darauf saß ich im Kino und begutachtete erstaunt David Lynchs Spektakel, dann las ich den (viel dickeren) ersten Band, ebenfalls in der Bertelsmann-Club-Ausgabe, dann den dritten, und dann holte ich alles auf Englisch nach, und auch die weiteren drei Bände, die sich dann doch sehr von der Auftakt-Trilogie entfernen. Ich kenne mehrere Fan-Edits vom alten Kinofilm, ich kenne die dreiteilige Miniserie Dune von 2000, ich kenne deren Fortsetzung Die Kinder des Wüstenplaneten (die Teil drei behandelt), ich kenne die Langfassung, in die gnadenlos 4:3-Szenen aus der ursprünglichen TV-Miniserie der Lynch-Fassung eingebaut wurde, samt gezeichneter Erklärgrafiken und teils ohne Special Effects. Ich habe Band 1 mindestens neunmal gelesen (aktuell bin ich bei Durchgang 10 oder 11) und auch die Folgebände jeweils mindestens dreimal. Nur mal so zur Einordnung des Rezensenten...



Darum geht es in Dune (spoilerfrei)

Die Story in wenigen Sätzen: In einer galaxieweiten Feudalwelt haben die Adelshäuser nur vereint eine Chance, gegen die Sardaukar-Truppen des Imperators zu bestehen. Doch letzterem wird das Gutmenschen-Adelshaus der Atreides zu kampfstark und vor allem zu beliebt – deswegen gibt er ihnen Arrakis, den Wüstenplaneten, als neues Lehen. Damit vertreiben sie automatisch ihre Todfeinde, die Harkonnen, die durch 80 Jahre Herrschaft unglaublich reich geworden sind – auf dem Papier ein gewaltiger Sieg für die Atreides. Denn ohne das bewusstseins- und lebenserweiternde Spice Melange, das ausschließlich auf Arrakis vorkommt, wäre keine Raumfahrt möglich, und das Menschen-Sternenreich zerfiele. Die Atreides ahnen zwar, dass das neue Lehen eine tödliche Falle ist – nehmen es aber dennoch an, weil sie so wahnsinnig ehrenvoll sind, aber auch einen Plan haben, wie sie der Intrige entgehen könnten – und dann tatsächlich große Macht erhielten.



Das ist die politische Seite, doch Dune hat auch noch eine ökologische, eine gesellschaftliche, eine religiöse und eine persönliche. Die ökologische beschreibt detailliert den Kreislauf des Lebens auf Arrakis und wie dort die Fremen überhaupt existieren können. Die gesellschaftliche dreht sich einerseits um den Gegensatz zwischen „Sietch“ (Fremen-Städte in riesigen Höhlen) und Dorf, aber auch zwischen Adel und Beherrschten. Die religiöse behandelt die Bene Gesserit, eine Schwesternschaft, die seit Jahrtausenden gezielt Blutlinien kreuzt (bestimmte Individuen zusammen Nachwuchs produzieren lässt) und kurz davor steht, einen Messias-artigen Übermenschen hervorzubringen. Just auf diesen Messias warten auch die Fremen. Die persönliche Story schließlich dreht sich um Paul, der viel zu schnell erwachsen werden muss, der sich dem Wüstenplaneten anzupassen hat – und der, visionengeplagt, wie er nun mal ist, tatsächlich der erwartete Übermensch der Bene Gesserit und Heilsbringer der Fremen werden könnte.



Der Film beginnt

Nun sitze ich also in einem bestausgestatteten Kinosaal in München und warte auf den Beginn der Pressevorführung von Dune (2021), von Dennis Villeneuve, einige Tage vor dem offiziellen Start am 16.9.2021. Um mich herum Filmkritikerinnen und -kritiker, aber auch die Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei, die mit der alle paar Minuten piependen Stoppuhr in der Hand Szenen notiert, um eine Handhabe für schnelle Abmahnungen zu haben, wenn „Versionen“ des Films auftauchen. Frank Herberts Buchvorlage kennt keiner der um mich herum Sitzenden, das David-Lynch-Original hat auch niemand gesehen. „Ist Dune in etwa so wie Star Wars?“, werde ich gefragt. „Ja, aber etwas vielschichtiger und ohne Laserschwerter“, antworte ich.

Schade, da hat die Pressestelle des Verleihs extra ein 102seitiges Handbuch zur Pressevorführung verschickt, aber vermutlich bin ich der Einzige von den etwa 50 Geladenen, der es zumindest teilweise gelesen hat. Der Dune-Fanboy, eben. Im PDF sind durchaus interessante Aussagen der Macher und Darsteller zu lesen: “Dune ist für mich ein Psychothriller, ein Abenteuer, ein Kriegsfilm, eine Coming-of-Age-Story, sogar eine Liebesgeschichte“, wird Villeneuve zitiert. Oscar Isaac, der Darsteller von Herzog Leto Atreides, kennt, wie der Regisseur, das Buch seit seiner Jugend: „Für mich ist es eine Allegorie über die Erde, die Geschichte der Zivilisation, die Interaktion zwischen Kulturen und Stämmen.“ An Herzog Leto findet er „unglaublich, wie er es schafft, seinem Schicksal wissend entgegenzugehen.“

Jon Spaihts und Eric Roth) nicht, statt Föten im Mutterleib und verschmorenden Hände zeigt der Franzose an selber Stelle lieber die Gesichter der Hauptdarsteller. Am Ende regnet es auch nicht auf dem Wüstenplaneten. Das ausbleibende Wunder ist schon deshalb kein Wunder, weil Dune 2021 nur etwa die Hälfte des ersten Buchs behandelt. Im Roman gibt es eh keinen Regen, wäre ja auch planetologischer Unfug.

Wesentlich überzeugender als bei David Lynch: Graf Rabban, einer der bösen Harkonnen. Und dann geht der Film los, der gute 2 Stunden 30 Minuten dauern wird. Als inniger Kenner der Vorlage, der teils Texte auswendig mitsprechen könnte („fear is the mind killer…“), erwarte ich keine Plot-Überraschungen, sondern freue mich auf die Abweichungen vom Lynch-Original und die unterstellte größere Treue zur Romanvorlage. Und natürlich auf bombastische Bilder mit der üblichen Mehrkanal-Seelenmassage von Hans Zimmer. In einem Punkt kann ich gleich Entwarnung geben: „Schallmodule“ gibt es in Villeneuves Version (Drehbuch:und) nicht, statt Föten im Mutterleib und verschmorenden Hände zeigt der Franzose an selber Stelle lieber die Gesichter der Hauptdarsteller. Am Ende regnet es auch nicht auf dem Wüstenplaneten. Das ausbleibende Wunder ist schon deshalb kein Wunder, weil Dune 2021 nur etwa die Hälfte des ersten Buchs behandelt. Im Roman gibt es eh keinen Regen, wäre ja auch planetologischer Unfug.



Vergleich zur Lynch-Verfilmung von 1984

Was mich erstaunt hat: Obwohl Villleneuves Dune viel stärker am Original bleibt und insgesamt der klar bessere Film ist, gibt es durchaus Szenen oder auch Besetzungen, bei der ich das Original von David Lynch weiterhin vorne sehe. Wie das nun aber schreiben und begründen, ohne Kenner wie Nichtkenner zu spoilern? Ich schaffe das!

Der Film beginnt mit einer kurzen Szene, der die Spice-Ernte der brutalen Harkonnen zeigt, und einen Angriff der Fremen-Ureinwohner darauf (Notiz an andere Fanboys: Natürlich sind sie nicht wirklich die Ureinwohner, sondern Nachfahren der Zensunni-Wanderer, aber wir wollen die Normalsterblichen hier nicht überfordern). Am Ende des Ultrakurz-Prologs ziehen die Harkonnen ab, und eine Fremen-Frau (Chani) fragt bedeutungssschwanger: „Wer wird unser nächster Unterdrücker sein?“ – schwupps, schon sind wir auf Caladan, der angestammten, ziemlich nassen Heimatwelt der Atreides.

Während David Lynch vor 37 Jahren ab Filmsekunde 1 seine Prinzessin Irulan massenweise Erklärungstexte vorlesen ließ („Das Jahr ist 10191….“) und auch sonst immer wieder per Off-Kommentar Handlungssprünge notdürftig zusammenfasste, geht Villeneuve zumeist geschickter vor: Erst nach und nach lernen wir die Pro- und Antagonisten kennen; wenn sich die Atreides über die bösen Harkonnen unterhalten, führt uns die nächste Szene nach Giedi Prime, deren Heimatwelt, und so weiter. Manche Figuren sehen wir gar nicht, so tauchen in den 155 Minuten weder der Padishah-Imperator Shaddam IV, noch seine Tochter Irulan, noch Harkonnen-Zögling Feyd-Rautha (einst gespielt von Sting) auf.

Müssen sie auch nicht. Denn der klare Protagonist des Buchs und auch der Filme ist Paul Atreides, der einzige Sohn von Herzog Leto und seiner Konkubine Jessica, dem Großes bevorsteht. Zumindest deuten das seine Visionen an, die bei Villeneuve eher gewöhnlichen (Alb-) Träumen gleichen als den LSD-Trips, die David Lynch auf die Leinwand zauberte. Paul wird von Timothée Chalamet gespielt, der erstens durch Dune im Mädchenschwarm-Ranking weit nach oben katapultiert werden dürfte, und der zweitens den Paul überzeugender gibt als Kyle MacMachlan aus dem Original – zumal er deutlich jünger aussieht und somit den Teenager Paul authentischer verkörpert.