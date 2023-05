Street Fighter 6 Preview+

Teaser Wir konnten bereits frei aus allen 18 verfügbaren Kämpfern wählen und uns in Special Matches, Arcade und der Singleplayer-Kampagne World Tour austoben.

Blanka hat meine Cammy fast besiegt. Doch in der nächsten Sekunde löse ich die Eingabe für ihre stärkste Critical Art aus, für die der Balken am unteren Bildrand dreimal gefüllt sein muss. So steht am Ende doch noch als Siegerin da.

Der Name Street Fighter wird wörtlich genommen

Die Kamera fängt das Geschehen nicht nur bei den stärksten Special-Moves anders ein. Hier hat mein Ryu Jörgs Dhalsim mit dem Drive-Angriff eine gezimmert, während er gerade einen Angriff auf mich startete.

Die neuen Drive-Moves

Mit Special-Moves könnt ihr beim Erkunden auch feindselige Gangmitglieder angreifen, um sie zu überrumpeln. Hier hat mich der aggressive Roomba überrascht. Nach dem Sieg gegen beide Gegner muss ich etwas essen, um mich zu heilen.

Die Solo-Kampagne: World Tour

Meinung: Hagen Gehritz Alle Jubeljahre packen wir mal das SNES meiner besseren Hälfte aus (meine erste Konsole tatsächlich erst ein N64) und spielen unter anderem Street Fighter 2. Bei den moderneren Teilen der Reihe habe ich immer eine Zeit lang den Arcade-Modus gespielt und dann war es auch gut. Obwohl ich also sehr gerne Fighting Games spiele, bin ich nie länger an Street Fighter hängen geblieben. Und trotzdem, was ich gerade schrieb, hat der Preview-Build von Street Fighter 6 einen starken Eindruck auf mich gemacht!



Bei der Start-Aufstellung fehlt noch mancher Veteran. Wer zum Beispiel am liebsten Vega spielt, ist logischerweise nicht glücklich mit dem Kader zum Launch (weitere Kämpfer folgen wie heute im Genre übrig in DLC-Form). Grundsätzlich ist es abseits davon bei Fighting Games immer heikel, eine Nachwuchs-Generation an Figuren einzuführen und neben die nun auch innerhalb des Spieluniversums… gereiferten Recken zu stellen. In der Hinsicht macht Street Fighter 6 auf mich den Eindruck, diesen Spagat zu meistern und sowohl in Sachen Persönlichkeit als auch bei den Moveset-Archetypen eine gute Mischung abzuliefern.



Die Drive-Leiste gibt den Gefechten eine interessante zusätzliche Schicht, ohne zu sehr als Feature in den Vordergrund zu rücken. Sowohl die Animationen als auch die Stilisierung der Action und des Drumherums lassen Stimmung aufkommen. Kurz gesagt: Bisher haut Street Fighter 6 richtig rein! Wenn nun der World-Tour-Modus zeigt, dass bei Erkundung und Prügel-Quests genug Vielfalt geboten wird und Capcom sich in puncto Online-Lobbys und Netcode keine Blöße gibt, dann hat Street Fighter 6 das Zeug, rundum sehr gut zu werden.

STREET FIGHTER 6

Vorläufiges Pro & Contra Drive-Manöver sorgen für angenehme Evolution der spaßigen Kämpfe

Ansehnliche und stilsichere Grafik

Gutes Angebot an Inhalten, auch in Sachen Singleplayer

Präzise Gamepad-Steuerung mit alternativ vereinfachtem Schema sowie Automatik-Modus für Anfänger Schafft es der World-Tour-Modus auch langfristig, zu motivieren? Aktuelle Einschätzung Sowohl die Präsentation als auch das Gameplay von Street Fighter 6 machen bereits viel Spaß. Es muss sich noch zeigen, viel Capcom aus dem spielerischen Potential der Story-Kampagne herausholt. Freunde der gepflegten Prügelei gegen menschliche Mitspieler dürfen sich schonmal Vorfreude erlauben – da ist aber auch die Frage nach der Umsetzung des Online-Spiels offen. Sehr Gut Aktueller Stand Beta-Version

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalCapcom stattete dem Redaktions-Dojo in Putzbrunn einen Besuch ab. Mit im Gepäck: Ein Beta Build von, in dem alle 18 angekündigten Kämpfer spielbar waren und wir in allen Spiel-Modi in den Ring steigen konnten.Ich prügelte also sowohl im Arcade-Modus drauf los, wagte ein Duell mit Jörg, probierte mit den ungewöhnlichen Regeln der Special-Matches herum und konnte 90 Minuten im World-Tour-Modus mit Passanten und Gangmitgliedern rangeln. Und was mir da geboten wurde, gefiel mir besser, als erwartet.Wie die Faust aufs Auge passt der Stil des neuesten Teils der traditionsreichen Fighting-Game-Reihe. Nicht nur die Animationen sind schön anzusehen, besonders bei den extra starken Moves, die die Aktionsleiste am unteren Bildrand leeren. Auch durch Spielereien mit der Farbsättigung, Farbklecks-Effekte und mehr ist Street Fighter 6 ein Augenschmaus. Das urbane Thema als übergeordnetes Leitmotiv der Inszenierung rund um die Prügeleien fällt ebenfalls stimmig aus: Sind die Kämpfer gewählt, laufen sie zu Rap-Musik durch eine jubelnde Menge wie Wrestler auf dem Weg zum Ring. Überblendungen kommen gerne in Form von Graffitti-Logos daher.In puncto Character-Design finde ich es witzig, dass fast jeder Kerl aus der alten Garde nun einen Bart hat. Und die Proportionen sind übertriebener denn je! Die Arme von Kämpfern wie Wrestler Zangief oder der als Gladiatorin posierenden Marisa sehen aus wie Pythons, dieund dann als Dessertverschluckt haben.Um Neulinge ins Boot zu holen bietet Street Fighter 6 neben dem klassischen Steuerungsschema zum einen den “modern” getauften Steuerungsmodus mit weniger Tasten und einfacheren Kombo-Eingaben. Zum anderen gibt es mit dem dynamischen Eingabeschema eine noch einfachere Option, bei der auch Kombos automatisch ausgelöst werden. Das erlaubt jedem, mal den Controller in die Hand zu nehmen und trotzdem was auf dem Bildschirm abzuliefern.Als Jörg bei einem Duell die moderne Steuerung wählte, hat er mich Dhalsim (der immer noch seine Gliedmaßen dehnt und so eine große Reichweite besitzt) zwischendurch in die Ecke gedrängt, aber am Ende habe ich mich doch gegen sein Button-Mashing durchgesetzt. Wer einmal angefixt doch tiefer einsteigen will, findet im Trainingsmenü auch diverse Lektionen, die in die Feinheiten der Moves aller Kämpferinnen und Kämpfer einführen.In meinem Match gegen Jörg konnte ich mit Ryu das Blatt auch dank der neuen Drive-Moves wenden. Mit denen verstärkt ihr zum Beispiel mithilfe der Leiste unter dem Lebensbalken reguläre Attacken. Aber es ist auch möglich, mit einer Drive-Parade Spezialangriffe der Gegner zu kontern oder einen Drive-Angriff zu starten. Die letzten beiden Manöver sind sehr leicht durch den Druck auf zwei Tasten gleichzeitig auszulösen. Zur rechten Zeit macht ein Drive-Move viel aus, aber er ist auch nur ein weiteres Werkzeug am Gürtel. Bei Drive-Kontern wars ich wiederum sehr anfällig für Griffe und löse ich den Move blindwütig aus, ist die Anzeige schnell geleert und dann ist meine Figur ausgebrannt und so sehr verwundbar.Zu den Modi von Street Fighter 6 gehören unter anderem Special-Matches. Da könnt ihr besondere Regeln festlegen, wie dass beide Spieler sich einen Lebensbalken teilen, sodass der unterlegene Spieler wieder Energie kriegt, wenn er den Gegner trifft – das machtwus den Matches eine Art Tauziehen. Die Regeln könnt ihr wiederum mit einer Bandbreite an Modifikatoren kombinieren, wie dass alle paar Sekunden ein Stier die Kämpfer aufs Horn nehmen will.Wer wie ich bei Fighting Games keine Ambitionen für Online-Ranglisten hat, der wird sich freuen, dass Street Fighter 6 Solospieler nicht einfach abspeißt. Dazu gehört auch, dass der Arcade-Modus wie früher eine kleine Geschichte für jede Figur erzählt und das nicht nur, nachdem der letzte Gegner besiegt ist. Der Arcade-Modus beginnt zum Beispiel direkt mit einer Zwischensequenz. Die bestehen zwar nur aus vertonten Standbildern, dafür sind es aber schicke Illustrationen. Es fehlt dort auch nicht die kultige Bonus-Stage mit handfester Abwrackprämie.Anders als beim Arcade-Modus kriegt ihr in der Story-Kampagne World Tour auch mal fein inszenierte Cutscenes zu Gesicht. In dem Story-Modus erstellt ihr euch im umfangreichen Charakter-Editor einen Avatar, der sein Training beim Kämpfer Luke startet. Die Story beginnt sehr typisch: Mit euch fängt ein Rivale bei Luke an, doch er meint mit den Methoden des Meisters dauert das so lange und er sucht einen anderen Weg, um Stark zu werden – und so kreuzen sich eure Wege immer wieder. Das verwebt sich mit den Machenschaften von Verbrecherorganisationen, denen ihr etwas Vernunft einprügelt.Spielerisch lauft ihr frei durch die Straßen der Stadt, wobei ihr später noch an andere Schauplätze auf der Welt bereisen werdet. Startet ihr zunächst mit dem Kampfstil von Luke, trefft ihr bald auf weitere bekannte Gesichter, die euch ausbilden und so Zugriff auf ihre Movesets geben. Allerdings nicht vollständig, ihr müsst Erfahrung mit dem Kampfstil sammeln, mit ihnen interagieren und so die Beziehung zu ihnen steigern, um noch mehr Moves zu erhalten. Die Kampfstile unterschiedlicher Meister mischen könnt ihr im World-Tour-Modus aber nicht.Erlernte Special-Moves packt ihr nicht nur im Kampf aus, sondern setzt sie auch beim Erkunden ein. Obwohl es keinen Sprungknopf gibt, könnt ihr ihr aber durch diese Moves auch entlegene Ecken erreichen – es warten also auch versteckte Geheimnisse auf euch.Es gibt nicht nur Gangmitglieder, die euch bei Sichtkontakt angreifen. Die NPCs in der Welt sind immer für etwas Ringelpiez mit Anfassen zu haben. Ihr könnt fast jeden ansprechen und zu einem Duell herausfordern, auch Händler. Der Kampf findet dann tatsächlich dort an Ort und Stelle statt, nur die Kamera zeigt nun die Seitenperspektive und die Figuren bewegen sich wie gehabt nur innerhalb von zwei Dimensionen. Die Kontrahenten im World-Tour-Modus sind dabei letzten Endes wie euer Avatar: Austauschbare Figuren mit einem bestimmten Move-Repertoire. Dazu kommen aber teils auch besondere Eigenschaften oder ein Kampf gibt euch optionale Ziele vor. Erfüllt ihr die, erhaltet ihr Items und andere Belohnungen. Dabei sammelt ihr nicht nur Erfahrung in den einzelnen Kampfstilen, sondern auch euer Gesamtlevel steigt und ihr erhaltet Skillpunkte, um Angriff oder Verteidigung zu steigern oder euren Lebensbalken wachsen zu lassen. Bei geringem Levelabstand konnte ich auch einen Angriff gegen stärkere wagen. Aber um Feinde mit 20 Stufen über der eigenen zu besiegen, hätte ich sie lange beackern müssen und mit nur zwei Treffern von ihnen ging ich zu Boden.Die Siegbedingungen, aber auch Besonderheiten wie Kämpfe gegen mehrere Gegner auf einmal und auf er Kampfmechanik aufsetzende Minispiele sorgten in meiner Anspielzeit mit dem World Tour Modus für Abwechslung. So tappte Street Fihter 6 nicht direkt in dieselbe Falle wie andere Prügler mit ähnlichen Modi, dass sich die ständigen Matches gegen andere Klonkrieger aus dem Charakterbaukasten schnell zu beliebig anfühlen. Es muss sich nur zeigen, ob es Capcom auch langfristig gelingt, spielerisch bei den World-Tour-Rangeleien für Abwechslung und Motivation zu sorgen.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)