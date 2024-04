Metaphor - Refantazio: JRPG von Persona-Machern erscheint am 10.11.2024

PC Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit Metaphor - Refantazio bringt Atlus das Debüt-Projekt des Entwicklers Studio Zero heraus. Dabei handelt es sich um Newcomer, sondern ein neues internes Team bei Atlus, das von Katsura Hashino gegründet wurde, Game Director bei Persona 5 (im Test) sowie den beiden Vorgängern der Hauptserie. In einer rund halbstündigen Präsentation zum JRPG gab Atlus nun den Erscheinungstermin des Titels bekannt.

Metaphor scheint viele Gemeinsamkeiten mit Persona zu besitzen: Ihr steuert eine Gruppe jugendlicher Helden, kämpft in Rundengefechten mit stilvollem Interface gegen surreale Monster und hört flotte Musik vom Persona-Stammkomponisten Shoji Meguro. Ein großer Unterschied ist dabei, dass dieses JRPG nun nicht im modernen Japan, sondern einer Fantasy-Welt spielt (die aber wieder eine Beziehung zu der uns bekannten Welt zu besitzen scheint, was wohl auch "Metapher" im Titel andeuten soll).

Ob das neue Spiel von Studio Zero auch in der Qualität an Persona anknüpft und sich eigenständig genug anfühlt, das wird sich spätestens ab dem 11. Oktober 2024 zeigen, wenn Metaphor - Refantazio für PC, PS4, PS5 und Xbox Series S|X erscheint.