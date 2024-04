Never Alone 2: Nachfolger zum Puzzle-Plattformer in Alaska angekündigt

PC

Während des gestrigen Indie-Games-Showcase der Triple-i Initiative wurde von Publisher Humble Games und dem Entwicklungsstudio E-Line Media der Puzzle-Plattformer Never Alone 2 angekündigt. Der Vorgänger Never Alone erschien 2014 und fand sowohl bei Jörg Langer als auch im Check regen Anklang.

Wie im ersten Teil erforscht ihr als das Mädchen Nuna mit ihrem spirituellem Begleiter Fuchs die eisigen Landschaften Alaskas, um eine Bedrohung abzuwehren, die die Gemeinschaft der Iñupiat, ein indigenes Volk im Nordwesten Alaskas, bedroht. Spielmechanisch bleibt Never Alone 2 dem Genre der 3D-Puzzle-Plattformer treu, die Rätsel und Klettereinlagen sind jedoch auf ein lokales oder Online-Kooperlebnis ausgelegt.

Humble Games betont in der Ankündigung die Zusammenarbeit mit der einheimischen Bevölkerung, die Einbindung ihrer Mythen und sprachlichen Besonderheiten – ein Ansatz, der bereits beim Vorgänger für eine beachtliche Preise-Anhäufung und häufige Erwähnungen in wissenschaftlichen Aufsätzen geführt hatte. So soll neben dem spielerischen Aufeinandertreffen mit lokalen Geistern und Wundern das kulturelle Interesse am Volk der Iñupiat geweckt werden.

Den Reveal-Trailer haben wir für euch unter dieser News eingebunden. Ein genauer Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.