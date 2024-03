The Planet Crafter: Ab 10. April 2024 für PC erhältlich

PC

Mit über 750.000 Wishlisteinträgen und 25.000 positiven Bewertungen auf Steam ist das sich im Early Access befindliche Weltraumabenteuer The Planet Crafter (im Early-Access-Test) ein heißerwarteter Titel. Der Mix aus Bauen, Erforschen und Survival des französischen Indie-Studios Miju Games hat nun das offizielle Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben: Am 10. April 2024 erscheint die Vollversion des Open-World-3D-Crafting-Survival-Spiels in der Egoperspektive. Das Launch-Update wird einen neuen Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler, mehrere Biome und neue Tierarten enthalten. Den neuen Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Das Spiel möchte ein umfassendes und abwechslungsreiches Spielerlebnis bieten mit über 30 zu erforschenden Biomen, einer Story mit mehreren Erzählsträngen, verschiedenen Schwierigkeitsgraden und einem neuen Multiplayer-Koop-Modus für die Zusammenarbeit auf ein gemeinsames Ziel hin. Ihr könnt euer Weltraumabenteuer im Solomodus genießen oder eure Erkundungen mit der Community teilen.

Besagte Community soll bei der Entwicklung eine zentrale Rolle gespielt haben. Die Version 1.0 von The Planet Crafter sei das Ergebnis des wertvollen Feedbacks und der Anregungen von über 750.000 Spielern, die das Spiel während der Early-Access-Phase unterstützt haben. In den vergangenen 24 Monaten wurden zahlreiche Testversionen für die Hardcore-Community zur Verfügung gestellt, so dass MIJU Games noch besser auf die Erwartungen der Spieler eingehen konnte. Das Hinzufügen von Tierarten in der Vollversion des Spiels ist ein direktes Ergebnis der vielen Wünsche, die von angehenden Terraformern geäußert wurden

The Planet Crafter wird am 10. April 2024 zum empfohlenen Verkaufspreis von 23,99 Euro für PC erhältlich sein. Vom 10. bis 17. April 2024 erhalten die Spieler einen Rabatt von 30 % auf den Kauf des Spiels. Der Early Access war im März 2022 gestartet. Zur Feier des Launchs bietet The Planet Crafter zusammen mit Lightyear Frontier, das am 19. März veröffentlicht wurde, einen zusätzlichen Rabatt von 10 Prozent für den kombinierten Kauf beider Spiele im Rahmen des Outer Space Homest Bundle-Angebits.

Um die neuesten Nachrichten über das Spiel zu erhalten, könnt ihr The Planet Crafter auf X und YouTube folgen oder auch auf ddm speziellen Discord-Server vorbeischauen.