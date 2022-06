The Planet Crafter (Early Access) Test+

Teaser Der Wunschtest von Weihnachtsaktions-Topspender Kriesing: Im französischen Indie-Titel krempelt ihr mittels Terraforming einen ganzen Planeten um und erschafft so Wolken, Seen und Pflanzen.

Meteorschauer sind immer wieder ein Ereignis. Es lohnt sich, die Einschlagstellen zu untersuchen!

Sich selbst und die Welt verbessern

Ein ungewöhnlicher Fund in den meist weniger spannenden (aber beutereichen) Schiffswracks: Ein Fusionsreaktor! Was wohl passiert, wenn ich eine Fusionszelle einlege? Doch ich bin noch lange davon entfernt, eine craften zu können.

Schöne neue Welt

Meinung: Hagen Gehritz Schon die Grundidee von The Planet Crafter finde ich spitze. Wann verändere ich schon mal dermaßen eine Spielwelt, die ich aus der Ego-Perspektive erforsche? Das Aufbauspiel erzeugt damit eine besondere Faszination, sowie hin und wieder kleine magische Momente: Der erste Meteorschauer, das erste Gewitter, die erste Wasserpfütze. Jeder Technologiesprung fügt neue wichtige Ressourcen hinzu und bei der Erkundung auf ein großes Vorkommen davon zu stoßen, ist immer wieder ein Grund zur Freude. Wer sich hinsichtlich seines inneren "Jägers und Sammlers" eher zu Letzterem berufen fühlt, der wird mit The Planet Crafter schon im Early Access Spaß haben und es beschäftigt gewiss schon eine gute zweitstellige Stundenzahl, das aktuell höchste Terraforming-Level zu erreichen.



Aber selbst in fortgeschrittenen Partien muss ich noch beim Bau des neuesten Spielzeugs innehalten, weil ein Stück Aluminium oder sonst etwas fehlt. Dann klebe ich mit den Augen am Boden und wühle im Dreck (was meine Hauptbeschäftigung ist) oder unternehme für manche Materialien eine halbe Weltreise – das muss man mögen. In der Hinsicht wünsche ich mir auch, dass gewisse Rohstoffe wie Eisen und Silizium noch deutlicher auf den ersten Blick zu unterscheiden werden.



Besonders am Anfang habe ich ständig eine Karotte vor der Nase und werkele so emsig dem Bau einer bestimmten Anlage entgegen, dass ich gar nicht merke, wenn in der Zwischenzeit meine Geräte schon den nächsten Terraforming-Level geknackt haben. Doch als ich dann Schränke in etlichen Basen hatte, die über die ausladende Karte verteilt waren, ging trotz spaßigem Jetpack mehr und mehr Zeit dafür drauf, Materialien von A nach B zu schleppen und zu rätseln, wo ich was brauche. Da kann Miju Games durchaus noch nachjustieren, damit das sonst gute Pacing nicht wiederholt durch solche zähen Momenten aufgebrochen wird. Auch dürfen gerne mehr allgemeine Infos via Anzugupgrade oder dergleichen unterwegs abrufbar werden. Insgesamt jedoch macht die Early-Access-Fassung von The Planet Crafter (auch technisch) einen runden Eindruck. Ich bin gespannt auf die nächsten Updates!

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDer Indie-Titelstartete 2022 in den Early Access und erhielt kürzlich das große Update Caves & Crater. Hinter dem Titel steht das französische Studio Miju Games, das nur aus einer Entwicklerin und einem Entwickler besteht. Im Titel dreht sich alles ähnlich wie inoderums Sammeln von Materialien, Erkunden und Craften von Basen und nützlichen Anlagen – jedoch nicht um die Erschaffung autonomer Produktionsketten. Das Besondere daran: Die Welt verändert sich nicht nur, weil ihr alles mit euren Gebäuden zupflastert. Ihr sorgt dafür, das aus einem öden Planeten durch Terraforming eine grüne, bewohnbare Welt wird.Weshalb The Planet Crafter bereits im Early Access die Terraforming-Fantasie spaßig umsetzt, verrate ich euch im Folgenden. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben: Diesen Artikel verdankt ihr dem User Kriesing. Der setzte seinen Joker als einer der Topspender der Weihnachtsaktion 2021 für einen Wunsch-Test dieses Titels ein.In The Planet Crafter werdet ihr als Sträfling in einer Raumkapsel auf einem lebensfeindlichen Planeten abgeworfen. Wenn ihr wieder von dort wegkommen wollt, müsst ihr euer neues Zuhause per Terraforming in ein erdähnlichen Habitat verwandeln. Das artet jedoch nicht in Survival-Dauerstress aus. "Lebensfeindlich" bedeutet schließlich auch: Es lebt nichts darauf, was euch fressen möchte. Die einzigen Gefahren sind Hunger, Durst und Sauerstoffmangel. Für den Anfang habt ihr Astronautennahrung, Eis lässt sich leicht zu Wasser schmelzen und ihr craftet Sauerstofftanks oder macht beim Erkunden Pause in euren Basen, um durchzuatmen. Wenn sich doch eine Leiste leert, verliert ihr standardmäßig nur ein paar Items, die ihr am Ort eurer Misere wieder auflesen könnt. Auf dem niedrigsten Schwiergkeitsgrad gibt es gar keine Bestrafung und die Werte sinken langsamer.Aber selbst auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad geht es recht entspannt zu, während ihr der kargen Umgebung euren Stempel aufdrückt. Am Anfang arbeitet ihr zunächst auf einen blauen Himmel zu, ein halbes Dutzend Stunden später entstehen dank euch Seen, noch später pflanzt ihr schließlich Blumen und Bäume. Nach einem späteren Update sollt ihr sogar tierisches Leben erzeugen. Doch ganz am Anfang denkt ihr noch gar nicht ans große Ganze, sondern lest mit eurem Allzweckwerkzeug die überall verstreuten Mineralien wie Silizium, Kobalt und Eisen auf, um euch einen ersten Rucksack und eine Sauerstofftank-Erweiterung zu craften. Diese grundlegende Sammelarbeit bleibt Brot und Butter von The Planet Crafter, ebenso wie das verwalten von Inventarfenstern. Doch ihr verbessert nicht nur den Planeten, ihr schafft euch auch bessere Rucksäcke, größere Lufttanks und nützliche Updates wie einen Kompass oder ein der Mobilität enorm zuträgliches Jetpack. Ganz zu schweigend davon, dass ihr später fortschrittliche Gebäude wie Raketenstartbahnen und Biolabore in Betrieb nehmt. Das sorgt allerdings auch dafür, dass manch spätere Crafting-Blaupause nur an Terminals dieser Sondergebäude verfügbar ist und mangels allgemeiner Überblicksliste kann da schonmal der Durchblick verloren gehen.Allgemein werden euch anfangs noch die ersten Schritte am Bildrand eingeblendet. Später müsst ihr für Infos stets Computer bemühen, die ihr in euren Basen errichten müsst. Unterwegs lassen sich nicht der verfügbare Strom-Überschuss oder der Überblick aller freischaltbarer Blaupausen aufrufen – zumindest nicht in meinen rund acht Stunden Spielzeit. Über das Erreichen erster Meilensteine beim allgemeinen Terraforming-Fortschritt schaltet ihr neue Crafting-Rezepte frei und mit mehr Luftvorrat und Inventargröße unternehmt ihr so größere Expeditionen zu Wracks, von denen einige direkt von der Startposition euer Landekapsel am Horizon locken. Außerdem baut ihr dann bald neben Bohrern, die Gas freisetzen, noch Heizgeräte und Sauerstoff erzeugende Pflanzenpods (die Pflanzen dafür erbeutet ihr in Wracks). Später kommen weitere Kennwerte wie erzeugte Biomasse über Pflanzgeräte dazu. Ihr wollt alle diese Werte möglichst schnell steigen lassen, dann wird auch der Wert des Terraforming-Index höher, der euch immerhin die ganze Zeit eingeblendet wird.Die Erkundung lohnt sich wegen der nur in Wracks auftreibbaren Materialien sowie Chips, die zusätzliche Anzugverbesserungen und mehr freischalten. Allerdings ist das erste Entdecken der grob ähnlich aussehenden Flure interessant, danach musste ich aber meist noch zwei bis dreimal hinein, nur um den Inhalt aller Kisten nach draußen transportiert zu bekommen. Abseits davon stolpert ihr weiter entfernt von eurem Landepunkt auf Geländetypen, in denen gewisse Materialien häufiger vorkommen, als an eurer Startposition. Ebenso schmilzt ab einem gewissen Terraforming-Wert das Eis auf dem Planeten und gibt Höhlen frei, in denen Mineralien für fortgeschrittene Verbesserungen und Gebäude wachsen. Durch die stetige Freischaltung neuer Blaupausen und natürliche Eröffnung neuer Materialien erzeugt The Planet Crafter so die meiste Zeit einen schönen Flow. Ein motivierendes Element von The Planet Crafter ist die Eskalation meiner Effektivität: Schalte ich Stufe drei der Heizer frei, erzeugen die ein Vielfaches der Hitze der Vorgängermodelle. Da mir das Abbauen von Objekten alle Baumaterialien zurückgibt, kann ich so flott aufstocken – darf aber nicht den ebenso steigenden Strombedarf vergessen, sodass Stromnetzausbau meist an erster Stelle steht.Entdeckungsreisen belohnen aber auch anderweitig: Obwohl die Grafik von The Planet Crafter eher zweckmäßig wirkt, gibt es schöne Aussichten und auch richtige Wow-Effekte. Das erste große Ziel ist es, durch das Hochtreiben des Terraforming-Index einen blauen Himmel zu erzeugen. Als ich das geschafft hatte leuchteten die Nachbarplaneten nachts ähnlich blass, wie unser Mond. Als sich später bei mir schon Wasserreservoirs bildeten, entdeckte ich überraschenderweise auch Wolken und sogar grüne Flecken auf diesen benachbarten Welten. Da erinnerte ich mich, dass ich von einem anderen Planetcrafter im selben Sektor gelesen hatte. Alle Jubeljahre trudelt nämlich eine Nachricht für mich ein. Wirkt es am Anfang so, als würde eine ehemalige Bekannte durch Kontakt zu mir eine kleine Story aufbauen, schien das doch nur ein zusätzliches Tutorial zu sein. Um die Nachrichten zu lesen brauche ich übrigens eine Antenne in der Nähe. Aus dem Grund habe ich nur eine Basis mit Nachrichten-Terminal.Weil The Planet Crafter das Terraforming auf das Hochtreiben von Kennzahlen herunterbricht und auch sonst vieles vereinfacht, gibt es nicht allzu viele Nervfaktoren abseits vom Leid des ständig vollen Inventars. Fallschaden gibt es nicht, erzeugter Strom ist global verfügbar und Nuklearreaktoren erzeugen keine Strahlung. Das führt aber auch zu gewissen Immersionsbrüchen. So könnt ihr mitten in der Nacht eine Solaranlage bauen und sie erzeugt auf der Stelle ihren Nennwert an Strom. Ebenso ist es albern, dass ich meine Basis noch vollumfänglich benutzen kann, nachdem sie durch einen entstehenden See überflutet wurde. Andererseits bin ich in dem Fall dankbar für den mangelnden Realismus. Da ich Objekte nicht verschieben, sondern nur abreißen und wieder aufbauen kann, hatte ich keine Lust, mit der ganzen Basis samt etlicher voller Schränke umzuzuziehen.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)