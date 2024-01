Ubisoft-Plus-Chef: "Spieler müssen sich erst daran gewöhnen, Titel nicht zu besitzen"

Widerworte unter anderem von Larian

Vor kurzem veröffentlichte gamesIndustry.biz ein Interview mit Philippe Tremblay, der als Director of Subscriptions für die Entwicklung des hauseigenen Spiele-Abo-Dienstes Ubisoft Plus verantwortlich ist. Trembley wirft unter anderem einen Blick zurück, so sei die Idee für Ubisoft Plus daraus geboren, dass auch nicht wenige ältere Spiele aus dem Katalog des französischen Publishers noch gespielt würden.

In den letzten vier Jahren habe Ubisoft Plus "Millionen" an Abonnenten gehabt. Rund jeder zehnte Kunde habe dabei vorher noch nie Ubisoft-Titel gespielt. Unter anderem deshalb steht Ubisoft dem Geschäftsmodell positiv gegenüber und sieht dort Wachstumschancen. Der Oktober 2023 sei sogar der bisher stärkste Monat seit Bestehen von Ubisoft Plus gewesen.

Neben dem Preis von Ubisoft Plus, dem Nutzungsverhalten verschiedener Kundentypen und dem Streaming von Videospielen geht es auch darum, dass Abodienste anders als bei anderen Medien noch nicht das führende Vertriebsmodell seien. Bei letzterem Thema erwartet er einen Einstellungswandel bei den Kunden:

Spieler sind daran gewöhnt, ein bisschen wie bei DVDs, ihre Spiele vor sich zu haben und zu besitzen. Das ist ein Wandel, der beim Konsumenten stattfinden muss. Sie haben sich daran gewöhnt, ihre CD- oder DVD-Sammlung nicht zu besitzen. Diese Transformation fällt bei Spielen etwas langsamer aus.



Tremblay identifiziert als Grund dafür ein gewisses Unwohlsein, etwa durch die Angst davor, Fortschritt zu verlieren oder die Befürchtung, später auf die Titel nicht mehr zugreifen zu können:

Ich habe noch zwei Kisten voller DVDs, ich verstehe definitiv auch die Perspektive der Spieler in dieser Sache. Aber wenn die Leute das Modell annehmen, werden sie sehen, dass diese Spiele weiter existieren, der Service besteht weiter und man wird jederzeit darauf zugreifen können. Das ist beruhigend.



Schlagzeilen mit dem Zitat über den Besitz von Spielen erregten auch die Aufmerksamkeit mancher Branchenvertreter in den sozialen Medien. So schrieb Swen Vincke, Chef des Baldur's Gate 3-Studios Larian:

Wie auch die Zukunft von Spielen aussieht, die Inhalte bleiben König. Aber es wird viel schwerer, gute Inhalte zu schaffen, wenn Abonnements das dominante Modell werden und ausgewählte Gruppen entscheiden, was auf den Markt kommt und was nicht. Direkt vom Entwickler zum Spieler, das ist der Weg. Einen Rat dazu zu bekommen, ein von Idealismus angetriebenes Projekt abzusegnen, ist fast unmöglich und Idealismus braucht Raum zum existieren, selbst wenn das zu Katastrophen führen kann. Abo-Modelle werden am Ende immer Übungen in Kosten/Nutzen-Analyse bleiben, mit dem Zweck Profite zu maximieren.

Interessant sind kritische Worte zum Thema Abo-Geschäftsmodell infolge eines Artikels über das Interview, die von einer Person aus dem Netflix-Kosmos stammen: Samuel Deats ist der Creative Director des texanischen Animationsstudios Powerhouse, das für Netflix die Serien Castlevania und Castlevania: Nocturne schuf. Und aus dieser Perspektive schrieb Deats: