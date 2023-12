Dusk HD: Remaster und SDK zum Jubiläum des Retro-Shooters erschienen

PC

Fünf Jahre sind seit der Veröffentlichung des Retro-Shooters Dusk vergangen, der mit seinem authentischen Look & Feel der klassischen Ego-Shooter der 90er Jahre, seinem kreativen Leveldesign und seinem fulminanten Soundtrack zahlreiche Genre-Fans begeistern konnte. Zum Jubiläum spendierten Entwickler David Szymanski und Publisher New Blood Interactive dem Titel mit der HD-Version ein visuelles Remaster, das den Shooter in allen grafischen Aspekten, angefangen bei den Waffen- und Gegnermodellen bis hin zu den Leveltexturen der drei im Spiel enthaltenen Singleplayer-Episoden, überarbeitet.

Als Bonus wurde mit der "Claw of the Flesh" eine völlig neue Waffe in das Arsenal integriert. Ein weiteres neues Feature ist die Veröffentlichung des Basic-SDKs inklusive Unterstützung des Steam-Workshops, mit dem nun auch Assets und Maps aus kompatiblen Spielen wie Half-Life oder Quake verwendet werden können. Das Full-SDK, das auf der neuen Version von Dusk HD basiert, wird in Kürze von den Entwicklern zur Verfügung gestellt.

Der veröffentlichte "Dusk HD + SDK"-Launch-Trailer, der einige Kampfszenen in den optisch überarbeiteten Locations der Singleplayer-Kampagne präsentiert und einige der unterstützten Maps zeigt, kann direkt im Anschluss an die News angesehen werden. Den bereits früher veröffentlichten und längeren "Dusk HD-Comparison"-Trailer, der die alte Version von Dusk mit der HD-Variante direkt nebeneinander vergleicht, findet ihr auf dem YouTube-Kanal des Publishers.

Wer jetzt Lust auf Dusk beziehungsweise die HD-Version bekommen hat: Der Ego-Shooter ist derzeit bis zum 21. Dezember mit einem Rabatt von 66% zum Preis von 5,77 Euro auf Steam für PC erhältlich. Wer Dusk bereits in seiner Steam-Bibliothek hat, kann sich Dusk HD als kostenlosen DLC herunterladen.