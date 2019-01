Dusk: Ego-Shooter im 90er Stil erscheint auch für Konsolen

PC Switch

Nach dem erfolgreichen Release von Dusk auf Steam und den begeisterten Reaktionen der Spieler (Metakritik liegt aktuell bei satten 89 Prozent), gab der Producer Dave Oshry, dass der 90er-Style-Ego-Shooter demnächst auch für die Konsolen erscheinen wird. Zudem gab er bekannt, dass die Umsetzungen für Mac und Linux sich ebenfalls „auf dem Weg befinden.“

Welche Konsolen konkret bedient werden, ließ Oshry allerdings vorerst offen. Aktuell sollen sich laut dem Producer diverse neue Features für den Titel in Arbeit befinden, darunter weitere Lokalisierungen, SDK und die Integration in das Steam-Workshop, aber auch ein kooperativer Multiplayer-Modus, sowie die Möglichkeit, das Spiel im New-Game-Plus-Modus zu spielen. Außerdem soll sich eine „Big Box Physical Collector's Edition“ in Arbeit befinden. Die CE soll etwas für die Sammlernaturen enthalten, die etwas verrücktes und inspiriertes haben möchten und auch gleichzeitig gut riechen wollen - eine nach Speck duftende Seife (siehe Teaserbild).