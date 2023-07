Microsoft und Activision verschieben Übernahme-Deadline auf Oktober 2023

CMA letzte Hürde für Microsoft

Teaser Die unendliche Geschichte der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft geht weiter. Der Xbox-Hersteller braucht mehr Zeit, um sich mit der Britischen Marktaufsichtsbehörde CMA zu einigen.

Spätestens zum 18. Juli 2023 sollte nach der ursprünglichen Vereinbarung die Rekord-Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft für 68,7 Milliarden US-Dollar abgeschlossen sein. Dieses Datum ist verstrichen, daher haben nun beide Firmen bekannt gegeben, an der Übernahmevereinbarung festzuhalten und die entsprechende Frist mit Erlaubnis der jeweiligen Vorstände auf den 18. Oktober 2023 verlängert. Damit wurde auch die Gebühr für den Fall erhöht, dass der Deal nicht bis dahin zustande käme und abgeblasen wird. Schrittweise steigt sie auf bis zu 4,5 Milliarden US-Dollar, falls die Übernahme nicht bis zum 15. September abgeschlossen wäre.

Doch das Szenario einer scheiternden Übernahme scheint unwahrscheinlicher zu werden. Wie The Verge in einem Bericht hervorhebt, hat Activision auch zugestimmt, das Unternehmen oder bestimmte Teile des Unternehmens aufzutrennen oder andere rechtliche Alternativen zu nutzen, um die Fusion durchzuführen. Dies zeige den Willen, die Übernahme im Zweifel auch ohne Einigung mit der britischen Kartellbehörde Competition and Markets Auhtority (CMA) durchzusetzen.

In den meisten Märkten haben die jeweiligen Behörden zwar der Übernahme zugestimmt, doch von der FTC in den USA und der CMA in Großbritannien gab es Gegenwind. Nach der ersten Niederlage der FTC vor einem kalifornischen Gericht (in der Forderung einer einstweiligen Verfügung gegen die Übernahme) vorige Woche war der Weg für den Abschluss des Deals in den USA frei.

In Britannien wurde darauf die Vorbereitung eines Berufungsverfahrens von Microsoft gegen die Entscheidung der CMA pausiert, weil beide Parteien für neue Gespräche zusammenfanden. Die CMA hatte angekündigt, die Zeit bis zum 18. Juli 2023 sei unzureichend, um die neuen von Microsoft eingereichten Unterlagen zu prüfen und gab an, bis zum 29. August 2023 eine finale Entscheidung zu treffen. Die CMA hatte den Deal im April diesen Jahres abgelehnt, weil die Behörde ein zukünftiges wettbewerbsschädliches Monopol Microsofts im Feld des Cloud-Gaming sehe. Berichten vom Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg zufolge sollen Microsoft und Activision zur Einigung mit der CMA in Betracht ziehen, einen Teil der Kontrolle über das Cloud-Business in Großbritannien aufzugeben, zum Beispiel indem man entsprechende Rechte an dortige Telekommunikationsanbieter oder andere Firmen verkaufe. Auch in dieser Hinsicht könnte also die von Activision bekundete Bereitschaft, gewisse Firmenteile abzutrennen, Sinn ergeben.

Xbox-Sparten Chef Phil Spencer gibt sich auf Twitter optimistisch, dass die Übernahme gelingt und ebenfalls auf der Plattform schrieb Lulu Cheng Meservey (unter anderem Chief Communications Officer von Activision), die beiden Firmen seien zuversichtlich, dass die CMA nun erkennen werde, dass es Abhilfen für ihre Bedenken gibt.