The Making of Karateka: Digital Eclipse kündigt Gold Master Series an

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Das kalifornische Studio Digital Eclipse hat sich in den letzten Jahren mit diversen Spielesammlungen einen Namen gemacht: Blizzard Arcade Collection, Disney Classic Games Collection oder Atari 50 - um nur einige zu nennen. Umfangreiches Bonusmaterial wie Konzeptzeichnungen waren schon immer Bestandteil der Sammlungen. Mit Atari 50 wurde jedoch erstmals ein interaktives Doku-Konzept erprobt, bei dem die Spiele gleichberechtigt neben Interviews und Hintergrundinformationen präsentiert wurden.

Dieses Konzept wird nun mit der sogenannten Gold Master Series fortgesetzt: Klassische Spiele werden zusammen mit einer interaktiven Dokumentation veröffentlicht. Den Anfang macht das Projekt The Making of Karateka, das sich mit dem Kampfspiel Karateka von Jordan Mechner aus dem Jahr 1984 beschäftigt. Es gilt als einer der technischen Meilensteine der 80er Jahre. Mit zahlreichen Interviews, Designdokumenten und sogar einigen Prototypen können interessierte Spieler tief in die Entstehungsgeschichte des Spiels eintauchen. Außerdem enthält die Veröffentlichung eine neue Remaster-Version.

The Making of Karateka wird noch in diesem Jahr für alle aktuellen Plattformen veröffentlicht. Einen ersten Eindruck vermittelt euch der folgende Trailer.