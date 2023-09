Ein Klassiker schlägt zurück

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser Digital Eclipse bringt das erste große Werk von Jordan Mechner nicht im Stile vieler anderer Remaster zurück, sondern liefert eine spielbare Dokumentation.

Der Student Jordan Mechner programmierte 1984 eine elegante Prügelei, deren flüssige Animationen und filmähnliche Inszenierung für Aufsehen sorgten. Rund vier Jahrzehnte später kommt Karateka zu neuen Ehren: Die Retro-Experten von Digital Eclipse starten mit The Making of Karateka eine neue Serie von spielbaren Dokumentationen zu klassischen Spielen. Neben Multimedia-Einblicken in die Karateka-Entstehung gibt es hier historische und neue Spielversionen, auch das Frühwerk Deathbounce wird nicht vergessen. Bei der Begutachtung des Gesamtpakets steht uns Gastveteran Stephan Freundorfer zur Seite, der sich ohnehin gerade intensiv mit den Mechner-Entwicklungstagebüchern beschäftigt. Los geht diese Episode wie gewohnt (relativ) aktuell mit frischen (Retro-)News, Spielberichten und Hörerpost.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 337 (37-2023) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Stephan Freundorfer hat eine Laufzeit von 1:31:11 Minuten.

