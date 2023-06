Field of Glory 2 kostenlos auf Steam, heute Field of Glory Day

PC

Heute seit 16 Uhr sendet Entwickler und Publisher Slitherine auf seinem offiziellen Twitch-Kanal zum "Field of Glory"-Tag (wir berichteten). Anlässlich dieses Events könnt ihr euch bereits jetzt und noch für einige Tage Field of Glory 2 kostenlos auf Steam sichern. Das Zinnsoldaten-Tabletop-Wargame hat eine Steam-Bewertung von über 90 Prozent. Alle DLCs zu Field of Glory 2 sowie Field of Glory 2 - Medieval nebst allen DLCs sind außerdem im Sale.

Zum Event gehören unter anderem ein vor Ort in Mailand stattfindendes Turnier mit einigen der besten Spieler – und echten Zinnfiguren. Außerdem geht es um das kommende 4X-Strategie-Spiel Field of Glory - Kingdoms, das jetzt in eine größere Beta-Phase startet.