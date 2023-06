Slitherine und University of Winchester: Field of Glory Tag am 6. Juni

PC

Slitherine macht den 6. Juni zum "Field of Glory Tag" und feiert in Zusammenarbeit mit der University of Winchester das ganze Franchise. Es geht sowohl um die taktischen Wargames als auch die kommende 4X-Strategie, also Field of Glory 2 - Medieval und Field of Glory - Kingdoms.

Der Event wird auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Slitherine ausgestrahlt. Los geht es um 14:30 Uhr. Zum Programm gehören ein Turnier an dem einige der Top-Spieler von Field of Glory 2 - Medieval teilnehmen. Gespielt wird nicht digital, sondern vor Ort in den neuen Büros in Mailand. Und zwar mit echten Zinnfiguren. Der belgische Miniaturenkünstler Aurelian Leclrerc wird dabei erklären, wie ihr am besten mittelalterliche Figuren anmalen könnt.

Um 15 Uhr sind die Entwickler von AGEOD, allen voran Philippe Maclaire. Sie werden bislang nicht enthüllte Feature und Verbesserungen, einschließlich Gameplay, von Field of Glory - Kingdoms zeigen.

Zusammen mit Professor Robert Houghton von der University of Winchester veranstaltet Slitherine einen Live-Twitch-Event, der euch eine historische Diskussion zu den beiden vorgenannten Spielen bieten wird. Neben Professor Robert Houghton sind Professor Ryan Lavelle von der University of Winchester, Professor Lysiane Lasausse von der University of South-Eastern Norway, Professor Vinicius Marino Carvalho von der Universidade Estadual de Campinas und Professor Juan Manuel Rubio Arevalo von der Central European University am Start.

Der genaue Zeitplan des Events wurde noch nicht angekündigt.