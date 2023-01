Stadia Controller bekommen Bluetooth-Update [Update]

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update 18.01.2023:

Google hat inzwischen das Web basierte Tool veröffentlicht und die Controller können auf Bluetooth Betrieb umgestellt werden. Google stellt das Tool nur bis zum 31. Dezember diesen Jahres zur Verfügung - wer also Interesse hat diesen Wechsel durchzuführen, sollte damit nicht allzulange warten.

Ursprüngliche News vom 16.1.2023:

Der Spiele-Streaming-Dienst Stadia wird diese Woche, am 18.1.2023, eingestellt. Kurz vorm Abschied wurde zum einen noch Worm Game in die Spiele-Bibliothek aufgenommen, ein kleines Spiel, mit dem während der Entwicklung des Dienstes dessen Features getestet wurden.

Außerdem wurde eine Neuerung für den Stadia-Controller via Twitter angekündigt. Bisher war es nur möglich, den Controller via WLAN mit dem Gerät zu koppeln, auf dem Stadia läuft oder es per Kabel zum Beispiel mit einem PC zu verbinden. Das soll sich ändern, denn Google plant die Veröffentlichung eines Tools, mit dem Kunden die deaktivierte Bluetooth-Funktionalität des Gamepads aktivieren können. Auf diesem Weg sollte es sich dann auch mit anderen Geräten verbinden lassen.