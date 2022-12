PM: Das taktische Roguelite The Last Spell erscheint für PlayStation. (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

ich bin Matthieu Richez, CEO und Creative Director bei Ishtar Games. Es freut mich sehr, bekanntgeben zu können, dass The Last Spell, unser Taktik-Spiel mit Roguelite-Elementen, im Frühjahr 2023 für die PS5 und PS4 erscheinen wird!

Aber erlaubt mir zunächst, euch diese dunkle, schmerzhafte und harte Welt vorzustellen, die wir erschaffen haben…

Vor einigen Jahren war The Last Spell nur eine Idee in meinem Kopf, die ich mit Jacques Dedeken geteilt habe, dem Art Director — ein asymmetrisches, taktisches Spiel, in dem ein paar Helden hunderte von Monstern aufhalten müssen. Darauf folgte die erste Concept Art des Spiels:

Bis jetzt, im Jahr 2022, wurde viel an dem Spiel gefeilt und verbessert, besonders seit unserem Early Access, der 2021 startete. Dank so viel Zeit, Mühe und Hilfe unserer Spieler können wir allen das optimale Spiel bieten, mit mehr Karten, mehr Ideen und mehr Möglichkeiten.

Seitdem ich die ursprüngliche Idee mit Jacques besprochen habe, hat sich The Last Spell kaum verändert. Ihr müsst eure Stadt mit euren Helden vor einer gewaltigen Menge an Monstern beschützen. Tagsüber könnt ihr eure Helden heilen, Waffen kaufen und Gebäude errichten, aber nachts müsst ihr kämpfen.

Auf jeder Karte gibt es unterschiedlich viele Nächte und euer einziges Ziel ist es, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Je länger eure Helden überleben und kämpfen, desto mehr neue Waffen, Rüstungen, Passiveffekte und Boni für den nächsten Durchgang schaltet ihr frei.

In der Nacht wollen wir euch ein Gefühl der Aussichtslosigkeit vermitteln, damit ihr jeden Moment eures Durchgangs als totalen Nervenkitzel erlebt. Dieses Gefühl wird dank der Arbeit unseres Komponisten Rémi Gallego (The Algorithm) noch verstärkt, denn er hat für The Last Spell einen unglaublichen Metal-Soundtrack geschrieben.

Da bei The Last Spell Taktik gefragt ist, verfügt jeder Held über eigene Aktions- und Bewegungspunkte sowie Mana, das heißt, ihr müsst euch jeden Schritt genaustens überlegen. Ein Fehler genügt und euer Held könnte dem sofortigen Tod ins Auge blicken…Ich spreche hier aus Erfahrung.

Wir haben uns bei der Entwicklung der Steuerung von The Last Spell viel Zeit genommen, weil wir den besten Weg finden wollten, das Spiel mit einem PlayStation Controller zu spielen. Zum Beispiel haben wir ein System entwickelt, das euch dabei unterstützt, euch schnell über die Benutzeroberfläche zu bewegen, indem ihr den rechten Stick benutzt. Wir haben außerdem darauf geachtet, dass sich die Kampfphase schnell und flüssig spielen lässt. Ein weiteres Anliegen war es, dass wir eine bestimmte Taste nutzen, um Tooltips anzuzeigen, denn es ist der einfachste Weg, wie wir Spielern Informationen über etwas anzeigen können.

Die Welt von The Last Spell ist hart und schmerzhaft. Der magische Krieg hat alles zerstört, und zwischen den Ruinen ragen nur noch ein paar Städte empor. Als wäre das nicht schon schlimm genug, zieht jede Nacht ein gefährlicher Nebel auf, aus dem furchtbare Monster vor unseren Mauern aufsteigen.

Hoffentlich findet ihr einen Weg, die Welt zu retten. Ansonsten hat die Menschheit einen Plan: der Letzte Zauber muss gewirkt werden, eine mächtige Beschwörung, die Magie für immer aus der Welt verbannen wird und den Nebel und die Monster darin vernichtet.

Um das zu erreichen, muss jede verbleibende Stadt ihr Siegel brechen, und die einzige Aufgabe der Helden ist es, die Magier um jeden Preis zu beschützen. Wenn sie versagen, führt das zu ihrem Untergang und Scheitern oder in anderen Worten: „Ihr müsst einen neuen Durchgang starten.“

Die Städte zu verteidigen, ist keine leichte Aufgabe, aber euch steht eine Reihe an Tools zur Verfügung, damit ihr Erfolg habt — eine Nacht nach der anderen. Das wichtigste sind mysteriöse Wesen aus Licht und Schatten.

Dank ihnen gewähren euch eure nächtlichen Kämpfe Zugang zu einzigartigen Gefallen: einige können mit Verdorbener Essenz gekauft werden, andere können erst nach und nach freigeschaltet werden. Jeder gewonnene Kampf verschafft euch einen Vorteil für die Zukunft: Ihr fangt klein an, aber je mehr Tools ihr freischaltet, desto einfacher wird der Kampf… Bis ihr einer neuen tödlichen Herausforderung gegenübersteht.

Indem sie Monster töten, können eure Helden im Level aufsteigen und ihre Attribute verbessern sowie neue aktive und passive Perks lernen. Die Perks, die euren Helden zur Verfügung stehen, sind willkürlich und somit hat jeder Held ein eigenes Perk-Set, das freigeschaltet werden kann.

Alle Helden in The Last Spell sind klassenlos, das heißt, ihre Fähigkeiten hängen von den Waffen ab, mit denen ihr sie ausrüstet. Euch stehen sämtliche Möglichkeiten mit euren Helden offen und ihr könnt sie für jede Strategie anpassen. Falls etwas nicht klappt, wie ihr euch das vorstellt, verändert es und sucht euch was anderes aus!

Vielen Dank fürs Lesen unseres Blog-Artikels. Wir freuen uns schon sehr darauf, neue Spieler in The Last Spell willkommen zu heißen — wir sehen uns im Frühjahr 2023 zur Veröffentlichung auf PS5 und PS4!