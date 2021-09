PM: The Last Spell – Glenwald Calling – großes Update für Roguelite-Taktik-RPG erscheint heute (Cosmocover)

PC Switch MacOS

Roguelite-Taktik-Rollenspiel The Last Spell bekommt neue Karte, Apocalypse-Level, neue Gegner und vieles mehr – Riesen-Update Glenwald Calling durchbricht heute den Verteidigungswall

PARIS – 23. September 2021 – Publisher The Arcade Crew und Entwickler Ishtar Games kündigen heute ein kostenloses Update für das Taktik-Rollenspiel The Last Spell an. Eine neue Karte, drei Apokalypse-Level und ein Gegner, der eure Strategie auf die Probe stellen wird, sowie eine Vielzahl von Verbesserungen, Bugfixes und Balancing-Änderungen erreichen heute als Teil des Glenwald Calling-Updates das Spiel im Steam Early Access . Diejenigen, die sich neu in den Kampf stürzen, können das Spiel von heute um 14:00h MESZ bis zum 30. September um 14:00 Uhr MESZ mit einem Rabatt von 10 Prozent erwerben.

Der Ankündigungstrailer zeigt einen ersten Blick auf Glenwald, eine Stadt voller Herausforderungen, die von künstlichen Nebelschleiern eingehüllt ist, welche Teile der Karte sowie dort lauernde Feinde verbergen. Mit Glenwald Calling wird auch der Wächter eingeführt, ein neuer Gegnertyp, der Bestien in seinem Umfeld defensive Verstärkungen gewährt. In Kombination mit dem kniffligen Terrain von Glenwald machen die Wächter den Kampf gegen die unbarmherzigen, monströsen Mobs von The Last Spell auf drei neuen, äußerst herausfordernden Apokalypse-Leveln besonders schwierig. Eine vollständige Übersicht über die Ergänzungen, Verbesserungen und Balancing-Änderungen in Glenwald Calling gibt es hier .

Die verbliebenen Strateginnen und Strategen der Menschheit strömen in Scharen zu The Last Spell, nachdem es über Steam Early Access erschienen ist, wo das Spiel sehr positiv aufgenommen wurde und Tausende von positiven Bewertungen gesammelt hatte.

The Last Spell – die Features im Überblick:

Das Überleben des brutalen (aber stets fairen) Angriffs von The Last Spell wirkt wie ein Wunder – aber mit gewitzten Spielerinnen und Spielern, kann die letzte Zuflucht der Menschheit weiter bestehen!

Über The Arcade Crew The Arcade Crew hat ihren Sitz in Paris als eigenständige Abteilung von Dotemu. Der Boutique-Publisher widmet sich der Produktion und Veröffentlichung fantastischer Originalspiele mit Retro-Feeling – erschaffen von kleinen Kreativteams. Die Crew ist begeistert, neue Talente zu entdecken und zu unterstützen und eine echte Community rund um klassisch inspirierte Titel zu schaffen. Über https://www.thearcadecrew.com/ kann man Kontakt aufnehmen – außerdem ist das Studio als @thearcadecrew auf Twitter.

Über Ishtar Games Ishtar Games ist ein Indie-Studio mit Sitz in Lille und Bordeaux (Frankreich). Zuvor bekannt als “CCCP” haben wir bereits die “Dead in”-Spiele (Dead in Bermuda, Dead in Vinland) veröffentlicht und arbeiten momentan an The Last Spell. Wir lieben komplexe Spiele und mischen gerne verschiedene genres, insbesonder mit RPG-Komponenten.