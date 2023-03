PM: 250.000 Mal im Early Access verkauft – The Last Spell erscheint heute für PC, Nintendo Switch und PlayStation (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Meilenstein zum Launch – Taktischer Rollenspiel-Hit The Last Spell verzeichnet 250.000 verkaufte Early-Access-Kopien und erscheint heute final für PC, PlayStation und Nintendo Switch

– Bezwingt hunderte Gegner in herausfordernden Strategie-Kämpfen und sicher euch zeitlich limitierte Launch-Rabatte –

PARIS – 9. März 2023 – Publisher The Arcade Crew und das Entwicklungsteam von Ishtar Games haben heute das fordernde Roguelike-Taktik-Rollenspiel The Last Spell für PC, Nintendo Switch , PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht. Der 1.0-Launch folgt auf eine ausgesprochen erfolgreiche Early-Access-Zeit auf Steam, während der bereits 250.000 Kopien verkauft wurden. Wer schnell zuschlägt, kann noch bis zum 23. März auf Steam , im Nintendo eShop oder durch ein PlayStation Plus Abo 10% des Launch-Preises von 22.50€ sparen. Das Headbanger Pack – das neben dem Spiel auch den treibenden Soundtrack enthält – kann auf Steam um 15% reduziert erworben werden.

Taucht im Launch-Trailer in die Dark-Fantasy Welt von The Last Spell ein:

Wie in den stilsicheren Animationen und dem actionreichen Gameplay des heutigen Trailers zu sehen, wird der letzte Rückzugsort der Menschheit in The Last Spell von allen Seiten angegriffen. Spielerinnen und Spieler müssen die Verteidigungsanlagen und ihre Heldentruppe gekonnt einsetzen, um die schier endlosen Horden aufzuhalten. Dabei muss die Verteidigung stets ausgebaut und die Taktik stets angepasst werden, damit der letzte Hoffnungsschimmer der Menschheit nicht erlischt.

The Last Spell features:

„Ishtar Games‘ Leidenschaft für die fesselnde Herausforderung taktischer Kämpfe wird nur noch von ihrer Hingabe an die Taktik-RPG-Community übertroffen. Es war unglaublich zu beobachten, wie sich The Last Spells innovative Hommage an strategischen Kampf kooperativ entwickelte, als Ishtar Games das Spielenden-Feedback während der Early Access-Phase umsetzte,” sagte Cyrille Imbert, CEO von The Arcade Crew.

“Dank des engagierten Teams von The Arcade Crew freuen wir uns, endlich die Version 1.0 von The Last Spell zu veröffentlichen, eine fünf Jahre lange Reise, die wir mit Leidenschaft und Liebe für das Taktik-RPG-Genre unternommen haben. Auf dem Weg dorthin haben wir eine besondere Beziehung zu unserer Community aufgebaut, die uns den Antrieb gegeben hat, den Weg zu Ende zu gehen. Ich sende eine große Umarmung an alle Community-Mitglieder. Sie werden sich freuen zu hören, dass dies nicht das Ende dieser erstaunlichen Reise ist, wir haben noch viel Liebe in The Last Spell zu stecken!”, sagte Matthieu Richez, CEO von Ishtar Games.

Tretet dem Kampf um die Zukunft der Menschheit noch heute bei, oder setzt The Last Spell auf eure Wunschliste , wenn ihr noch ein wenig an der Taktik feilen wollt. Auf dem Discord von Ishtar Games und dank @TheArcadeCrew und @ishtar_games auf Twitter könnt ihr euch auch im restlichen Internet ganz dem Zauber von The Last Spell hingeben.

Über the Arcade Crew

The Arcade Crew, mit Sitz in Paris, ist eine eigenständige Abteilung von Dotemu. Der Boutique-Publisher widmet sich der Produktion und Veröffentlichung von fantastischen Originalspielen mit Retro-Feeling – erschaffen von kleinen Kreativteams. Die Crew ist begeistert, neue Talente zu entdecken und zu unterstützen, um eine Community rund um klassisch inspirierte Titel zu schaffen. Über https://www.thearcadecrew.com/ kann man Kontakt zur Crew aufnehmen – außerdem kann man ihr unter @thearcadecrew auf Twitter folgen.

Über Ishtar Games

Ishtar Games ist ein französisches Entwicklungsstudio, das die “Dead in”-Reihe entwickelt hat. Momentan arbeitet das Team an The Last Spell.