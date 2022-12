Crime Boss - Rockay City: Promi-Aufgebot im neuen Crime-Shooter

PC Xbox X PS5

Wenn Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rookner, Danny Trejo und Chuck Norris zusammen in einem Spiel auftauchen, dann kann es sich dabei nur um eine actionreiche Geschichte aus dem kriminellen Untergrund einer Millionenstadt handeln. In Crime Boss - Rockay City, versucht Michael Madsen als Protagonist Travis Baker an die Spitze des kriminellen Untergrundes von Rockay City zu gelangen, nachdem der Thron des vorigen Bosses mit dessen Untergang frei geworden ist.

Herausgebracht wird Crime Boss - Rockay City vom italienischen Publisher 505 Games, der unter anderem auch Ghostrunner, Red Solstice 2 - Survivors, sowie die PC-Version von Death Stranding vertrieben hat. Der Shooter erinnert in Aufmachung und Gameplay-Trailer an die GTA-Serie sowie Payday 2. Eine Gemeinsamkeit zu diesen Titeln könnten großangelegte Überfälle sein: Im Trailer ist auch zu sehen, wie bei einem Überfall schwere Einheiten der Polizei anrücken und die Charaktere mit Rucksäcken die Flucht antreten. Veröffentlicht werden soll Crime Boss - Rockay City vom tschechichen Entwickler Ingame Studios im März nächsten Jahres im Epic Games Store. Eine Fassung für Playstation 5 sowie Xbox Series X soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.