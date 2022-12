Judas: Narrativer Ego-Shooter von Ken Levine angekündigt

PC Xbox X PS5

Ghost Story Games, gegründet von Bioshock-Schöpfer Ken Levine, gewährte im Kontext der Game Awards 2022 einen ersten Blick auf das Debut-Projekt des unabhängigen Studios. In Judas spielt ihr die namensgebende Protagonistin, die sich in einem zerstörten Raumschiff wiederfindet. Um lebend aus der Situation zu kommen, ist sie auf ihre schlimmsten Feinde angewiesen, drei andere illustre Charaktere. Die Frage: Wird sie eine Allianz mit einem davon schmieden oder wird diese zerbrechen?

Das Gezeigte im Trailer lässt Erinnerungen an Bioshock wach werden, sowohl durch das Design der Umgebungen, als auch durch eine Apparatur in der linken Hand von Judas, die Zugriff auf Spezialkräfte bietet – so ist im Clip zu sehen, wie Flammen aus Judas' Hand schlagen. Das Spiel wird dabei als narrativer Singleplayer-Ego-Shooter beschrieben. Wie nicht anders zu erwarten nach Levines früheren Titeln ist die Story also wieder eine Hauptattraktion der Spielerfahrung.

Judas wird für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen. Ein Release-Zeitraum wurde noch nicht angegeben.