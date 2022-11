Surviving the Abyss: Aufbauspiel angekündigt, Early Access ab Januar

PC

Paradox Interactive hat heute seine Partnerschaft mit den Rocket Flair Studios bekannt gegeben und wird Surviving the Abyss unter dem Label Paradox Arc veröffentlichen. Surviving the Abyss ist der Debuttitel des Rocket Flair Studios aus Belfast. Darin müsst ihr im Jahr 1976 ein autarkes Wissenschaftslabor am Meeresgrund aufbauen und verwalten. Das Spiel wird am 17. Januar 2023 in den Early Access starten. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Ein Preis ist noch nicht bekannt, ihr könnt das Spiel aber bereits eurer Steam-Wunschliste hinzufügen.

In Surviving the Abyss übernehmt ihr die Verantwortung für eine Tiefseeforschungseinrichtung und sollt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges geheime Experimente durchführen. Durch die Erforschung und den Abbau des Meeresbodens erhaltet ihr Zugang zu den Ressourcen, die erforderlich sind, um das Licht anzuschalten, die Wissenschaftler zu ernähren und neue Erweiterungen zu entwickeln. Allerdings gibt es auch unsichtbare Gefahren, die auf jeden Fehler oder jede Gelegenheit warten, den Meeresgrund wieder für sich zu beanspruchen.