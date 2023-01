Teaser Hinab in die dunklen Tiefen des Meeres führt unser Test. In dem Early-Access-Titel mit dem vertrauenserweckenden Namen baut ihr eine eigene Forschungsstation, die vielen Gefahren ausgesetzt ist.

Bei Paradox denke ich unweigerlich an Strategie- und Aufbauspiele, die in ihrer Komplexität schwer zu schlagen sind. Im Test 7.5 ), Im Test 5.5 ) oder Im Test 8.5 ) zu meistern kostet den geneigten Spieler gerne einige graue Haare und Fehlversuche. Trotzdem hat ein Erfolg das Potential viel Spaß zu machen. Zumindest geht es mir so, wenn ich mal wieder einen dieser Titel in der Hand habe und mir stundenlang die Zähne ausbeiße.Paradox Interactive ist aber nicht nur bekannt für seine komplexen Grand-Strategy-Titel. In den letzten Jahren war Paradox Publisher für die beiden Titel Im Test 7.5 ) und Im Check ). Mittlerweile ist ein kleiner Ableger des Publishers und Entwicklers fleißig auf dem Spiele-Markt unterwegs und sucht junge aufstrebende Entwickler, die insbesondere mit Strategie- und Aufbauspielen unbekanntes Terrain betreten wollen. Paradox Arc macht für Paradox Interactive damit weiter, diesen jungen Entwicklungen auf den Markt zu helfen, vorausgesetzt sie haben die Paradox DNA. Darunter sind bisher Im Spiele-Check ) und Im Spiele-Check ).Nun ging der Unterwasser-Aufbau-Titel von Paradox Arc in Kooperation mit dem Entwickler Rocket Flair Studios in den Early Access auf Steam.heißt das neue Aufbauspiel und versetzt euch in den Kommando-Sessel einer Forschungsstation in tausend Metern Tiefe. Auf dem Meeresboden ist euere Aufgabe, dass Überleben eurer Crewmitglieder zu sichern und nebenbei Genmaterial zu finden, um eure Forschung voranzutreiben.

Der Sonarturm hilft, Ressourcenadern in der Dunkelheit zu finden.

Auf dem Meeresboden der Tatsachen

Die Tiefsee gehört zu den Gebieten der Erde, die kaum erforscht sind. Deswegen zündet das Setting von Surviving the Abyss bei mir nahezu sofort und ich habe direkt Erinnerungen an Subnautica, Soma oder die ersten Teile von Bioshock. Die Erzählungen von mystischen Wesen, Seeungeheuern und sagenumwobenen Städten mal außen vor gelassen, leben dort unten Meerestiere in völliger Dunkelheit. Angepasst an die Druckverhältnisse sehen die zum Teil auch völlig normal aus, vorausgesetzt man zerrt sie nicht an die Oberfläche.



Jedenfalls ist in Surviving the Abyss Licht ein wichtiger Faktor, wenn nicht sogar der wichtigste, denn ohne Licht geht gar nichts. Um eure Basis herum herrscht tiefste Schwärze und lediglich ein paar leuchtende Pflanzen und Umrisse von Steinen sind zu sehen. Ein spezieller Sonarturm, der auf verschiedene Ressource eingestellt werden kann, findet für euch angrenzende Ressourcenfelder. Die Hauptbasis gibt euch für den Anfang ein gut ausgeleuchtetes Areal zum bauen, dass später durch separate Lichter erweitert wird. Die düstere Stimmung und nebelige Atmosphäre, sorgen zumindest am Anfang für ein wenig Gruselfaktor.





Das schwarz-weiße Interface wirkt klobig, kommuniziert dafür aber wichtige Informationen direkt.



Mikromanagement statt Forschungsreise

Untersee-Dronen helfen euch herumschwimmende Materialien auf zu sammeln um neue Gebäude zu bauen. Alles beginnt dann klassisch mit einem Oxygen-Generator und einer Fabrik für Algenpaste. Strom braucht eure Forschungsstation auch. Hauptenergieträger sind Kohle und Öl, die natürlich die Luftqualität verringern. Gleich in den ersten Stunden der Spielrunde wurde es bei mir eng und ich musste einige Register ziehen, um meine Kolonie zu stabilisieren. Das passiert erfahrungsgemäß in Surviving the Abyss schneller als in anderen, ähnlichen Titeln.

Nicht alleine der Mangel an Ressourcen und der fehlende Zugang zu kleinen Vorkommen, die eure Dronen abbauen können, machen Probleme. Auch das Zusammenspiel der Produktionsgebäude ist essenziell. Nachdem ich die Stahlfabrik gebaut hatte, waren meine Eisenreserven in wenigen Tagen leer und um mich herum kein Eisenvorkommen, mit dem ich weiter arbeiten konnte. Es war mir auch nicht möglich, schnell ein kleines Vorkommen in der Nähe zu erschließen, weil zeitgleich mein Bedarf an Stahl enorm gestiegen ist um essenzielle Infrastruktur zu bauen oder Gebäude zu reparieren. Gleiches kann jederzeit mit Kohle, Beton oder Quarz passieren.



Ganz fatal ist das Micromanagement für Strom und Sauerstoff. Ich habe konstant Verbraucher ausgeschaltet, um Strom für andere Gebäude zu bekommen. Weder der Kohle-Extraktor noch meine Kohlekraftwerke konnten den Bedarf decken, was auch am Mangel von Arbeitskräften lag. Unterhaltet ihr zu viele Kraftwerke, baut ihr zu wenig Kohle ab, folglich geht eure Station in den Krisenmodus. Neue Arbeitskräfte könnt ihr zwar durch zweifelhafte Methoden erhalten, ohne ein zweites Kohlevorkommen schafft ihr aber immer noch nicht genug von dem Brennstoff ran. Also bleibt euch nichts anderes übrig, als große Stromverbraucher abzuschalten. Das sorgt aber wiederum dafür, dass andere Ressourcen nicht abgebaut werden können oder keine Arbeitskräfte nachkommen.

Gleiches gilt für den Sauerstoff: Manche Gebäude pumpen unsaubere Luft durch eure Systeme.



Mit einem Luftwäscher lässt sich das beheben, aber dadurch das die Ressourcen-Symbole nicht eindeutig sind, wurde mir nicht klar, was das Gebäude nun benötigt. Also habe ich irgendwann an jeden Verschmutzer direkt ein Sauerstoffkraftwerk angeschlossen und so Sauerstoff-Netzwerke gebildet. Die benötigen dann aber wieder Arbeitskräfte und Strom. Ihr bekommt zwar durch eine Mission mehr Menschen, für ein schnelles Wachstum sind es aber doch noch zu wenige, denn die meisten Gebäude werden von mindestens einer Person betrieben und gehen bei Unterbesetzung sogar kaputt. Weitere wichtige Arbeitskräfte zu bekommen ist nach den üblichen Überlebens-Ressourcen also essenziell und deswegen ist es praktisch, dass ihr sowieso einen wissenschaftlichen Auftrag habt.

Arbeitskräfte müssen ständig herumgeschoben werden um den wechselnden Bedarf zu decken.

