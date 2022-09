Destroyer - The U-Boat Hunter: WW2-Simulation im Early Access

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wer sich von euch mal wieder so richtig in eine Simulation „reinfuchsen“ möchte, könnte bei Destroyer - The U-Boat Hunter gut aufgehoben sein, soll der Titel doch eine „realistische und historisch akkurate Zerstörer-Simulation“ bieten. Im Spiel, das seit kurzem im Early Access verfügbar ist, übernehmt ihr das Kommando eines Zerstörers und greift auf „echte Instrumente und Angriffspraktiken“ zurück, um „das Spielerlebnis des Anti-U-Bootkrieges zu erleben“. Die Entwickler von Iron Wolf Studio schreiben weiter:

Destroyer verbindet den Nervenkitzel des Kommandos eines U-Boot-Jägers mit der taktischen Herausforderung, eine gesamte Eskortgruppe zu führen, die Konvois vor den gnadenlosen Rudeln der metallgrauen Wölfe zu schützt. Das Spiel ist darauf ausgelegt, allen Fans von Realismus und Immersion etwas zu bieten und ist gleichzeitig auch für Anfänger des Genres eine spannende Erfahrung.

Durch prozedural erzeugte Schlachten, die unter anderem zufällige Wetterbedingungen und feindliche Angriffsmuster umfassen, sollen „nahezu unendlich viele Schlachtszenarien“ möglich sein. Die Immersion unterstützen sollen über 300 Sprachaufnahmen, die nicht nur von professionellen Synchronsprechern stammen, sondern auch von Kadetten der Marineschule und Experten der US Navy. Zu den weiteren Hauptmerkmalen der Simulation zählen:

Ein detailgetreues Modell eines Zerstörers der Fletcher-Klasse mit fünf genauestens in modernstem 3D nachempfundenen Stationen: die Brücke, die Operationszentrale, der Sonarraum, die Feuerleitzentrale und der Ausguck.

Insgesamt zehn unterschiedliche Gefechtsstationen, welche die Hauptaufgaben einer U-Boot-Jagdgruppe umfassen. Jede Station verfügt über die wichtigsten Instrumente und Geräte, die euch den entscheidenden Vorteil gegenüber dem Feind verschaffen.

Vier verschiedene Konvoischlacht-Konfigurationen (klein, mittel, groß und benutzerdefiniert).

Ein düsterer, atmosphärischer Soundtrack mit vier facettenreichen Musikstücken, die sich dynamisch an die Spannung zwischen euch und dem Feind anpassen.

Vielfältige Persönlichkeitsprofile von U-Boot-Kapitänen: aggressiv, hinterlistig, geduldig oder kaltblütig – und jeder von ihnen hat ein Ass im Ärmel.

Geplant ist, dass die Early-Access-Phase sechs bis acht Monate dauert. Aktuell soll euch ein „stabiles und optimiertes Spielerlebnis mit hohem Wiederspielwert“ erwarten. Umgesetzt werden voraussichtlich noch Features wie die Rettung von Überlebenden, Torpedoangriffe gegen die Eskorten oder auch eine Kampagne.