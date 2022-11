Spiele-Check von Vampiro

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das DRT dokumentiert den Kurs von euch und des Feindes. Ein Tutorial erklärt alle Basics.

Ein Blick auf die Sonarstation vermittelt diverse wichtige Informationen.

Die Simulation setzt euch nicht vor schnöde Menüs. Ihr könnt euch an den Stationen jederzeit umschauen.

Mithilfe des TRR bestimmt ihr den bestmöglichen Zeitpunkt zum Wurf der Wasserbomben. Das Fenster rechts oben zeigt: Hat ganz gut geklappt!

Militär-Simulation

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene bis Profis

Preis: 29,99 Euro (bis 22.11. nur 22,49 Euro)

In einem Satz: Spannende und realitätsnahe Simulation mit knisternder Atmosphäre für echte Seebären.

Am 28.September.22 istvon den polnischen Iron Wolf Studios in den Early Access eingetaucht. Als Kapitän eines Zerstörers macht ihr im Jahr 1942 die Jäger zu den Gejagten und beschützt euren Konvoi. Nachdem einige Patches Launch-Lecks gestopft haben ist jetzt der richtige Zeitpunkt euch zu verraten, ob ihr bei dieser realitätsnahen Militär-Simulation an Bord gehen solltet.Zu Spielstart entscheidet ihr euch für einen ein-, drei- oder fünfstündigen Einsatz. Die Zahl der (Eskort-)Schiffe und U-Boote steigt mit der Dauer, dazu gibt es Zufallsparameter wie Tageszeit und Wetter. Alternativ stellt ihr alles für einen bis zu zehnstündigen Einsatz selbst ein. Nach einer stimmigen Intro-Sequenz findet ihr euch direkt auf hoher See wieder. Ihr müsst dafürsorgen, dass der Konvoi die Zeit übersteht. Der Erstkontakt ist bereits hergestellt; im neuen Ambush-Spielmodus ist es nur ein Sonarkontakt. Die späteren U-Boote greifen dann abgetaucht an, was die Ortung erschwert.Zunächst solltet ihr euch auf der taktischen Karte einen Überblick verschaffen und den Begleitschiffen Befehle geben. Position halten? Angreifen? Wo nach Feinden suchen?Dann solltet ihr euch auf Abfangkurs begeben. Um zu wissen, wo ihr überhaupt hinmüsst, seid ihr auf die verschiedenen Stationen des Zerstörers angewiesen. Die wurden, soweit ich das sagen kann, sehr originalgetreu umgesetzt. Entsprechend ist Destroyer auch eine knifflige Simulation und kein Arcade-Spiel. Ihr werdet ständig zwischen den Stationen wechseln (was bequem per Tastatur funktioniert) und die euch zur Verfügung stehenden Informationen kombinieren müssen. Zur erfolgreichen Jagd gehören aber auch Intuition und ein bisschen Glück, denn ihr müsst im Idealfall die Wasserbomben direkt vor dem U-Boot abwerfen. Je nach Tiefe dauert es bis zu 50 Sekunden bis sie detonieren. Und der Kaleun (das steht für Kapitänleutnant, da habt ihr eure tägliche Dosis Trivia) bleibt nicht untätig. Wenn ihr plötzlich den Sonarkontakt verliert wisst ihr, dass ihr mehr oder minder direkt über dem Feind seid.Die Atmosphäre ist extrem dicht. Das liegt zum einen an dem die meiste Zeit unsichtbaren Feind. Dazu kommen die authentischen Funksprüche eurer Crew über, beispielsweise die Position des georteten Schiffes, die ihr dann nutzt, um den Kurs anzupassen. Gefunkt wird aber auch von den Eskortschiffen und der Luftunterstützung.Destroyer befindet sich noch im Early Access, ist aber schon Combat Ready! Neben dem Manövrieren bedient ihr vor allem die verschiedenen Stationen. Über eine Funktion des Sonars erkennt ihr zum Beispiel, wie sich die Entfernung zum Ziel verändert. Der TRR (Tactical Range Finder) hilft beim Abwurfzeitpunkt: Ihr müsst ihn entsprechend eurer Geschwindigkeit und der Tiefe des U-Bootes einstellen und die linierte Folie an den Strichen des U-Boots ausrichten. Sobald die Feuerlinie überschritten wird, solltet ihr die Wasserbomben werfen. Mit dem DRT (Dead Reckoning Track) markiert ihr eure Position auf einem Blatt Papier, legt das "Lineal" an und markiert die Position des U-Bootes, die euch per Funk durchgesagt wird. Ihr bekommt dabei immer die Entfernung und das "Bearing", also den Abstandswinkel des Ziels zu Norden auf dem Kompass (Standard ist 360/0 Norden, die Zahlen steigen im Uhrzeigersinn auf). So markiert ihr die Kurse und könnt euch für eine Abfangroute entscheiden. Die Stationen werden standardmäßig von der KI bedient. In euren ersten Stunden werdet ihr mit dem Manövrieren genug zu tun haben. Mit steigender Erfahrung könnt ihr dann die minütlichen Informationen aber selbst verarbeiten und die Immersion weiter steigern.Wenn ihr das U-Boot angreift, seht ihr es oben rechts in einem kleinen Fenster angezeigt und erfahrt so gleich, ob ihr halbwegs richtig lagt. Ich finde das unrealistisch, es ist aber auch eine schöne Belohnung. Was mich wunderte ist, dass selbst scheinbar sehr gut positionierte Bomben teils nichtmal zur Beschädigung des U-Bootes führen. Das geht auch euren KI-Kameraden so. Ob die Anzeige nicht ganz korrekt ist oder jeder Meter zählt, ich weiß es nicht. Ich habe schon einige Feinde beschädigt, es gibt dann Wrackteile und Öllachen, zerstört habe ich noch keines. Dafür braucht ihr aber laut Entwickler auch mehrere Wochen (!) Übung. Mit den Bordkanonen werdet ihr nur schwer ein U-Boot versenken können, aber ihr zwingt es so zum Abtauchen. Und ein abgetauchtes U-Boot ist langsamer unterwegs. Letztlich ist euer Ziel ohnehin, den Konvoi zu schützen und wenn ihr das Wolfsrudel beschädigt und von seiner Beute fern haltet, habt ihr diesen Kernauftrag erfüllt.Destroyer ist nichts für Casual-Spieler. Als hartgesottene Simulationsfans werdet ihr dafür umso mehr Spaß haben! Euer Zerstörer mit seinen Stationen erstrahlt schon jetzt in voller Pracht. Destroyer punket vor allem durch seine dichte Atmosphäre und realitätsgetreue Umsetzung. Und was war das ein Jubel, als ich mir die erste Öllache zeigte, dass ich einen Feind massiv beschädigt habe! Es fehlen aber auch noch Inhalte. Ein reichlich schmerzhafter Mangel ist derzeit, dass ihr und die Eskortschiffe nicht von den U-Booten angegriffen werdet. Euer größter Feind sind Kollisionen. Auch Eisberge, Rettungsmissionen, Kriegsgefangene, weitere Videosequenzen und eine dynamische Kampagne sollen noch folgen. Die Iron Wolf Studios haben außerdem bislang mit jedem Patch ihr Spiel verbessert und als Simulationsfan könnt ihr schon jetzt unbesorgt an Bord gehen und viele spannende Stunden auf der Bloodhound verbringen.