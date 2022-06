GamersGlobal-Grillfest 2022: Jetzt anmelden!

Die Rückkehr der Fete

Teaser Nach langer, qualvoller Zwangspause ist es nun endlich wieder soweit: ihr könnt im Kreise anderer GG-User, Autoren und Redakteuren gegrillte Güter und kühle Erfrischungen genießen.

Der Lieblingssport der Deutschen ist vielleicht Fußball, aber direkt darauf folgt Grillen. Bei Wind, Wetter, Sonne, Regen, egal. Die Roste dürfen nicht leer werden, spätestens ab Mai glühen die Kohlen, dass man sie noch vom Weltall aus sieht. So will es das Gesetz.



Da Corona offiziell abgeschafft wurde*, kann nun wieder das GamersGlobal-Grillfest stattfinden! Noch vor Ferienbeginn in den allermeisten Bundesländern werden wir uns am Samstag, den 2.7.2022 ab 14:00 Uhr ("ab" heißt, so richtig los geht es gegen 16:00 Uhr mit dem Grillen) in Putzbrunn treffen. Natürlich sind eure Lieblibgsredakteure und der eine oder andere wohlbekannte Autor dabei – so richtig zum, äh, Anfassen?

Grillmeister Bernd und Grillknappe Stephan werden ein weiteres Mal für saftige Leckereien sorgen. Doch keine Sorge, auch als Verehrer von Kräuterbuddha kommt ihr auf eure Kosten, in Absprache mit unserem Vegan-Guru Dennis werden wir auch leckere fleischlose Kost für alle Gleichgesinnten anbieten. Salat, Zwischennacks und ein Dessert wird ebenso geben wie ausreichend Flüssigkraftstoff für aufregende Gespräche.



Die wichtigsten Facts

Das Grillfest steigt am 2.7. ab 14 Uhr, so richtig los mit Grillen geht es gegen 16:00 bis 17:00 Uhr. Und auch wer später kommt, wird nicht verhungern! Wir feiern erfahrungsgemäß bis etwa 1 Uhr morgens, pi mal Hicks.

Wir rechnen mit 50 Teilnehmern (inklusive der Internen), also wie in den Vorjahren – könnten aber auch noch einige mehr unterbringen. Wir freuen uns ausdrücklich auch über mitgeschleppte Familienmitglieder oder Zufallsbekanntschaften, solange sie ZAHLEN und vollständig bekleidet sind (Kinder bis 12 zahlen nichts).

Wir feiern direkt bei der Redaktion in der Hermann-Oberth-Str. 9, 85640 Putzbrunn. "Direkt bei" heißt auf dem vorderen Parkplatz, beim Haupteingang. Der hintere Parkplatz (über Wernher-von-Braun-Str.) steht für eure Autos zur Verfügung. Wen es interessiert, darf natürlich einen Blick in unser Büro werfen – dort aufhalten werden wir uns aber aus Platzgründen nicht.

Wer mit den Öffentlichen ab München Hbf anreist: 50m vom Gebäude entfernt befindet sich die Haltestelle Michael-Haslbeck-Str. (Buslinie 212), 100m entfernt die Haltestelle Wernher-von-Braun-Str. (Buslinien 212 und 55), 400m entfernt die Haltestelle Kirchenzentrum (Linien 55, 211, 212, X203). Zum Beispiel nehmt ihr vom Hbf München aus die U5 nach Neuperlach Süd, von dort die Buslinie 55 nach Putzbrunn/Wernher-von-Braun-Str. – und seid nach etwa 40 Minuten plus 2 Minuten Fußweg da.

Wer aus Haar anreist, nimmt zum Beispiel ab Leibstraße die Buslinie X203 bis Kirchenzentrum, Putzbrunn (10 Minuten) und läuft von dort oder nimmt fürs letzte Stück noch die Linie 55. Oder er nimmt in Haar Bus 241 und steigt bereits in der Solalindenstr. in Putzbrunn aus (500m zum Event).

*Corona nehmen wir weiterhin ernst und erwarten von jedem Teilnehmer, dass er oder sie sich in den 24 Stunden vor Teilnahme einem Antigen-Schnelltest unterzieht.

Hotels gibt es in Putzbrunn zwei, das B&B Hotel München-Putzbrunn sowie das Ibis-Hotel Putzbrunn, beide in Laufweite zum Veranstaltungsort (aktuell ca. 60 Euro/Nacht für den 2.7.22). Weitere Hotels ähnlicher Preisklasse in der Nähe sind beispielsweise in Haar das Art Hotel (300m zur Bushaltestelle Haar Freibadstr/Linie 241) oder das Premier Inn (Bushaltestelle 100m entfernt, mit 1x Umsteigen in 15min nach Putzbrunn, Per Bus/U-Bahn oder Bus/S-Bahn in die Innenstadt in etwa 45 Minuten).

Wir wollen mit dem Grillfest nichts verdienen – der Unkostenbeitrag von 48 Euro wird bei gleicher Gästeverteilung und gleichen Essenskosten wie in den letzten beiden Jahren rund 500 Euro Defizit bei GamersGlobal bedeuten, als unser Investment in den gemeinsamen Abend (neben mehreren Manntagen der Vorbereitung, natürlich).

wird bei gleicher Gästeverteilung und gleichen Essenskosten wie in den letzten beiden Jahren rund 500 Euro Defizit bei GamersGlobal bedeuten, als unser Investment in den gemeinsamen Abend (neben mehreren Manntagen der Vorbereitung, natürlich). Das Zelt (das die Kosten nach oben treibt) macht uns auch bei Regen feierfähig bis in die Nacht – wird aber hoffentlich schlicht als Schattenspender und Spielstation für beliebte Multiplayer-Party-Gassenhauer dienen.

Und so nehmt ihr teil:

1.) Per Überweisung: Überweist 48 Euro pro Person (als Unkostenbeitrag für Essen, Getränke, Geschirr-, Tischgarnituren-, Kühlschrank- und Zelt-Miete) auf das bekannte GG-Konto oder per PayPal. In den Betreff schreibt ihr eure Usernummer.



2.) Per PayPal: Schickt bitte direkt aus eurem PayPal-Account pro Person 49,58 Euro (also 1,58 Euro mehr als beim Überweisen, für die anfallende PayPal-Gebühr) an paypal@gamersglobal.de und schreibt eure Usernummer sowie die Worte "Grillfest-Teilnahme" als Anmerkung dazu.

3.) In beiden Fällen schickt ihr bitte außerdem parallel eine kurze E-Mail an service@gamersglobal.de mit Betreff "Grillfest 2022", in der ihr euren Usernamen + Echtwelt-Namen nennt und gegebenenfalls die Namen der weiteren Personen, die ihr mitbringt (diese müssen keine GG-Userinnen sein). Schreibt außerdem für jede Person dazu, falls sie veganes Essen wünscht.

Meldet euch bitte möglichst bald an, spätestens aber bis Freitag 24.6.22. Mit erfolgter Zahlung ist euch euer Platz gesichert, sollten wir Kapazitätsprobleme bekommen, würden wir das hier schreiben und die Anmeldung vorzeitig beenden (für User ab Rang 28 sowie für Platin- und Diamant-User gibt es immer einen Platz).



Wir freuen uns sehr darauf, nach längerer Pause wieder persönlich mit euch zu reden und zu fachsimpeln!





Hier noch ein weltexklusiver Einblick in die Event-Planung! Ebene E: VIP-Bereich für den Chefredakteur und Besucherinnen zwischen 21 und... Aua, Schatz, das war doch nur ein Witz! Aua! Gut, ein Altherrenwitz! Zufrieden? Wenn du so weiter machst, darfst du nicht aufs Grillfest AUA! Also, noch mal, E: Hier stehen bei gutem Wetter die Bänke. D: Hier kommt das Zelt (12x3m) hin, bei gutem Wetter für Kühlschrank und Spielstation, bei schlechtem passen wir da rein. C: Hier werden die Grills aufgebaut. B: Die Skill-Bühne, hier führt Dennis betrunken Skateboard-Kunststücke auf, während er Sekiro durchspielt**. A: Oratorium, hier hält Hagen beseelt Geschichtsvorlesungen ab und probiert seine neuesten Podcast-Überleitungen live aus.** Und was sagt uns der Pfeil? Wir wissen es auch nicht genau, aber am Pfeilanfang könnte man sich unterstellen oder in einem Müllcontainer verstecken, wenn einem danach ist. Ah, Moment, von hier aus betritt man vom hinteren Parkplatz das Festivalgelände. Das muss es sein! Der Eingang ins Haus (= Weg zu den Toiletten) befindet sich übrigens links vom B.





** muss jeweils noch bestätigt werden.