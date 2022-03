PM: Moss: Book II – Ein magisches Abenteuer (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der PlayStation VR-Hit Moss gehört zu den spielerisch innovativsten und visuell beeindruckendsten Erlebnissen, die wir in der virtuellen Welt bislang erfahren haben. Da freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir in Moss: Book Two schon bald auf ein neues Abenteuer mit der putzigen Maus Quill aufbrechen können, um das einst so friedliche Fantasie-Land von dem Joch der bösen Arkanen zu befreien.

Eure Reise beginnt in der Burg, in dem das erste Abenteuer vor gut vier Jahren seinen vorläufigen Abschluss mit einem offenen Ende gefunden hat. Kaum hat Quill ihren Onkel Argus aus seiner Gefangenschaft befreit, drohen schon die nächsten Gefahren. Quill wird von einem geflügelten Wesen verfolgt und die clevere Heldin macht sich auf, ein neues Abenteuer zu bestehen, bei dem es um nichts geringeres geht, als das Schicksal der ganzen Welt von Moss. Wie bereits im erfolgreichen ersten Teil, lassen euch die Entwickler von Polyarc dabei in eine traumhaft schön gestaltete Märchenwelt eintauchen und fortan helft ihr als steter Begleiter die vielen Gefahren zu bestehen.

Wie es sich für ein Märchen gehört, wird die emotionale Geschichte von einem Erzähler – auch auf deutsch – im Detail beschrieben und ihr erfahrt mehr über bewegte Historie von Moss. Quill selber bleibt dabei erneut stumm, verständigt sich mit euch aber durch leicht verständliche Zeichensprache. Ihr werdet schon merken, wenn die Mäusedame eure Hilfe braucht und ihr mit riesiger Geisterhand in das turbulente Geschehen eingreifen müsst.

Auch, wenn die Handlung direkt an den ersten Teil anknüpft, ihr braucht Moss nicht gespielt zu haben, um die Geschichte zu verstehen und direkt eine innige Beziehung zu der liebevoll animierten Protagonisten zu entwickeln. Zu Beginn erhaltet ihr aber eine knappe Zusammenfassung der Geschehnisse und dank spaßigen Tutorials, werden sich auch absolute VR-Neulinge sofort zurecht finden.

Die amerikanischen Entwickler aus Seattle bieten erneut faszinierende und fantasiereiche Umgebungen, die euch von eurem Startpunkt im Schloss unter anderem in einen blühenden Garten mit Gewächshaus, eisige Gefilde oder in eine Gießerei tief unter der Burg. Moss: Book 2 wird wesentlich umfangreicher als der erste Teil mit weitläufigen Abschnitten und großen Räumen, in denen ihr vielfältige Rätsel zu lösen habt. Dabei bleibt es aber nicht bei einfachem Schieben von Kisten oder ab und an mal einen Schalter umlegen, ihr müsst euer Gehirn ganz schön anstrengen, um die oftmals mehrteilige Lösung herauszufinden.

Dabei begleitet ihr Quill natürlich nicht nur still beobachtend, sondern greift aktiv in das Geschehen ein und interagiert mit der Umgebung. So könnt ihr Rankenbrücken nutzen, um Abgründe zu überwinden oder Kletterpflanzen auf Mauern zeichnen und wachsen lassen. Mit Quills neuer Kletterfähigkeit erreicht ihr so hochgelegene Orte. Auch wird Moss: Book II weniger linear sein und ihr kehrt immer wieder in bereits besuchte Räume zurück, in denen sich dann nach dem Erwerb frischer Fähigkeiten neue Möglichkeiten ergeben, euren Weg weiter zu gehen.

So traumhaft schön und detailverliebt die Umgebung auch erscheint, in den Schatten lauern massig Feinde auf die mutige Maus. Beispielsweise schwer gepanzerte Krebse, Bomber oder Ripper, stachelbewehrte Raupen, die sich schnell rollend auf euch zu bewegen und plätten, wenn ihr nicht aufpasst. Aber wehrlos seid ihr natürlich nicht, denn die Entwickler versprechen gleich eine ganze Reihe neuer Waffen. Zum Beispiel einen mächtigen Hammer, mit dem ihr die Panzer der fiesen Feinde knackt, der gleichzeitig aber auch ein wichtiges Werkzeug für das Lösen von Rätseln ist.

Wir freuen uns auf jeden Fall schon, wenn wir am 31. März wieder die Welt von Moss erkunden und der Mäusedame Quill tatkräftig dabei helfen können, das Märchenreich vor den grausamen Arkanen zu retten.