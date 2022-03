Moss - Book 2 Test+

Teaser Das zweite Abenteuer der Maus Quill bietet abermals wunderschöne Dioramen und viel Süßes. Die Entwickler haben es außerdem nicht verpasst, der tierischen Heldin einige Extras zu spendieren.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Böses Federvieh

Nach einem erfolgreichen Level-Abschluss freut sich Quill so, dass sie mir ein High-Five gibt. Herzallerliebst!

Neue Fähigkeiten braucht das Land

Mit meiner von den Elfen verliehenen Spezialkraft lasse ich einen Weg aus Ranken entstehen.

Steuerungsprobleme

Anzeige

Meinung: Dennis Hilla Mein größter Kritikpunkt am ersten Moss war wohl, dass es an allen Enden gefehlt hat. Denn mit nur drei Stunden Spielzeit, wenigen Gegnertypen und einem sehr beschränkten Fähigkeitenpool steht selbst ein VR-Titel etwas mau da. Ein Gedicht ist Book 2 nun auch nicht geworden, hat aber an den entsprechenden Zeilen geschrieben und nun hat Quill mehr Skills, ihr seid gute sechs Stunden bis zum Abspann unterwegs und es gibt immerhin ein paar Gegner mehr sowie ein paar wirklich coole Bosskämpfe. Insgesamt kann ich euch das zweite Abenteuer der Maus also definitiv empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach neuem Futter für eure PSVR seid.



Besonders die schicken Umgebungen sind einfach bezaubernd. Dazu wurden die Rätsel in ihrer Komplexität gesteigert, überfordern aber nie. Mit etwas genauerer Beobachtung konnte ich jeden Raum in wenigen Minuten absolvieren. Die Kämpfe sind nach wie vor knackig und profitieren deutlich von den zusätzlichen Waffen. Allerdings krankt Moss - Book 2 aber an der Steuerung, was schlicht vermeidbar gewesen wäre. Außerdem konnten mich die versteckten Schriftrollen nie wirklich motivieren. Aber sei’s drum, für ein paar vergnügliche Stunden ist der Ausflug in die märchenhaften Dioramen allemal gut geeignet. Und sind wir uns mal ehrlich, eine so sympathische Heldin gibt es wirklich nur selten! Mein größter Kritikpunkt am ersten Moss war wohl, dass es an allen Enden gefehlt hat. Denn mit nur drei Stunden Spielzeit, wenigen Gegnertypen und einem sehr beschränkten Fähigkeitenpool steht selbst ein VR-Titel etwas mau da. Ein Gedicht ist Book 2 nun auch nicht geworden, hat aber an den entsprechenden Zeilen geschrieben und nun hat Quill mehr Skills, ihr seid gute sechs Stunden bis zum Abspann unterwegs und es gibt immerhin ein paar Gegner mehr sowie ein paar wirklich coole Bosskämpfe. Insgesamt kann ich euch das zweite Abenteuer der Maus also definitiv empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach neuem Futter für eure PSVR seid.Besonders die schicken Umgebungen sind einfach bezaubernd. Dazu wurden die Rätsel in ihrer Komplexität gesteigert, überfordern aber nie. Mit etwas genauerer Beobachtung konnte ich jeden Raum in wenigen Minuten absolvieren. Die Kämpfe sind nach wie vor knackig und profitieren deutlich von den zusätzlichen Waffen. Allerdings krankt Moss - Book 2 aber an der Steuerung, was schlicht vermeidbar gewesen wäre. Außerdem konnten mich die versteckten Schriftrollen nie wirklich motivieren. Aber sei’s drum, für ein paar vergnügliche Stunden ist der Ausflug in die märchenhaften Dioramen allemal gut geeignet. Und sind wir uns mal ehrlich, eine so sympathische Heldin gibt es wirklich nur selten!

Moss - Book 2 PS4

Einstieg/Bedienung Im Kern simple Steuerung...

Bestens für VR-Einsteiger geeignet, da kaum Gefahr für Motion Sickness ...die unter nervigen Doppelbelegungen leidet

Bewegungssteuerung wie üblich nicht ganz zuverlässig Spieltiefe/Balance Neuen Waffen werten Kämpfe auf

Zum Märchen-Setting passende Story

Fähigkeiten tun Rätseln sehr gut

Clevere Umgebungspuzzles

Perfekt umgesetztes Diorama-Prinzip

Spaßige und kreative Bosse, wenn auch etwas wenige an der Zahl

Schwierigkeitsgrad ausgewogen und fair

Super-charmante Heldin

Spielzeit von etwas sechs Stunden in Ordnung Belanglose Geheimnisse

Keinerlei Rätselhilfen

Gelegentlich nerviges Backtracking Grafik/Technik Wunderschöne VR-Schauplätze

Knuffige Animationen Einige Texturen sehr lieblos Sound/Sprache Gute deutsche Sprecherin

Passende, dezente Hintergrundmusik Soundeffekten fehlt es an Wumms Multiplayer

Nicht vorhanden 8.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMit dem 2018 veröffentlichten Moss (im Test, Note: 7.0) bewies Entwickler Polyarc, dass Action-Adventures auch in VR bestens funktionieren können. Dank dem Diorama-Ansatz ließ sich das Spiel mit der sympathischen Maus Quill bestens bedienen und sah dazu für einen PSVR-Titel noch erstaunlich gut. Allerdings krankte das Spiel an den etwas mauen Gameplay-Systemen und der geringen Spielzeit. Mitwird nun das nächste Kapitel aufgeschlagen und wie es scheint, hatte die Spieleschmiede aus Seattle aus den Fehlern der Veragenenheit gelernt. Ich habe mir die PSVR-Brille aufgesetzt und mit Quill Rätsel gelöst, Feinde bekämpft und ihr oft genug eine helfende Hand gereicht.Musstet ihr im ersten Teil noch die böse Schlange Sarffog bekämpfen, steht im Nachfolger ein geflügelter Tyrann auf eurer Liste. Hinter diesem kryptischen Namen verbirgt sich eine Eule, die unter Beihilfe des Wächters und der Armee der Geheimnisvollen nach dem Leben sämtlicher Nager trachtet. Doch Quill und ihr frisch geretteter Onkel Argus haben bereits einen Plan zur Gegenwehr geschmiedet: Die Heldin soll alle fünf Glasrelikte sammeln, um dem Treiben ein für alle Mal ein Ende zu bereiten.Zugegeben, Oscar-verdächtig ist die Story von Moss - Book 2, in deren Verlauf ihr auch einen anderen Charakter steuert, nicht wirklich. Aber sie passt perfekt in die märchenhafte Spielwelt. Erzählt wird sie durchgehend von einer Sprecherin, gelegentlich im Spiel direkt, zwischen den Kapiteln in Form eines Bilderbuches, in dem ihr blättert. Denn auch ihr als Spieler selbst habt einer Rolle in der Welt, die des Lesers.Wo Quill im Vorgänger sich lediglich mit einem Schwert wehren konnte, hat sie nun gleich zwei neue Waffen im Gepäck: einen Wurfstern und einen Hammer. Dadurch werden die Kämpfe deutlich abwechslungsreicher, doch auch abseits der Auseinandersetzungen mit den wenigen Gegnertypen bringen euch die neuen Prügel etwas. Beziehungsweise ihre Fähigkeiten, die ihr durch Aufladen zustande bringt.So zerstört ihr Energiekerne, um verschlossene Tore zu öffnen, indem ihr den Schuss des Wurfsterns aufladet und ihn darauf schleudert. An manchen Stellen ist es nötig, um die Ecke zu denken: Der aufgeladene Schuss bleibt in getroffenen Wänden stecken und fliegt auf Knopfdruck zu euch zurück. So könnt ihr bestimmte Winkel ausnutzen, um euer Ziel zu treffen.Wenn ihr hingegen den Schwertangriff verstärkt, führt Quill einen schnellen Dash aus. Das ist insofern nützlich, als dass ihr damit hohe Distanzen zurücklegen könnt. Und der Hammer lässt nach dem Aufladen eine Spektral-Kopie zurück, die ihr mit euren Leserkräften heruntersausen lasst. Oft ist hier gutes Timing nötig, beispielsweise muss die Maus auf einen Lift steigen, und erst dann könnt ihr den Schalter betätigen – sonst ist die Zeit zu knapp.So schön Quills neue Fähigkeiten auch sein mögen, bei der Steuerung hätte sich Polyarc etwas schlauer anstellen können. Denn nachdem die kleine Maus sich durch einen langen Tastendruck aufgeladen hat, müsst ihr manuell mit eurem Leser-Orb zu ihr navigieren, um die Kraft auch wirklich zu aktivieren. Das ist besonders in hitzigen Gefechten nervig, zumal die Bewegungserkennung des Dualshock 4 nicht wirklich super ist. Übrigens gibt es wie im Vorgänger schon keinen Support für die Move-Controller, was mich aber überhaupt nicht stört.Auch in den Kämpfen ist mir eine Steuerungs-Gegebenheit sauer aufgestoßen: Ausweichen müsst ihr, indem ihr X und Viereck gemeinsam drückt. Dabei sind die Tasten bereits mit Springen und angreifen erledigt. Wieso hat man nicht die komplett ungenutzten Dreiecks- oder Kreis-Buttons dafür genommen? Neu zuweisen könnt ihr die Steuerung darüber hinaus auch nicht. Das hätte nicht sein müssen.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)