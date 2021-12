PM: Moss: Book II erscheint bald für PlayStation VR (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr habt Lust, noch ein zweites Mal Mäuschen zu spielen? Dann könnt ihr euch auf 2022 so richtig freuen, denn da bekommen alle VR-Mäuse ein Leckerli zugeworfen. Das Team von Polyarc hat bekanntgegeben, dass Moss: Book II im Frühjahr 2022 erscheint!

Nachdem 2018 der erste Teil äußerst beliebt war, jubelte die Fan-Gemeinde im Sommer 2021, als Moss 2 endlich erstmals auf einer State of Play angekündigt wurde. Quills Abenteuer geht endlich weiter! Nachdem sie in Moss ihren Onkel Argus gerettet hat, muss sich Quill schon wieder in ein neues Abenteuer stürzen und ihr Schwert ziehen. Sogar eine Art Hammer scheint sie zu bekommen!

Von grünen Wiesen bis hin zu eisigen Umgebungen wird die kleine Maus viele verschiedene Gebiete bereisen und auf immer gefährlichere Gegner stoßen. Im Trailer sind Käfer zu sehen, doch es kommt bestimmt noch viel, viel schlimmer.